2019-08-20T06:16:49+03:00
Общество

«Ради денег и мести»: в Челябинске жены все чаще обвиняют бывших мужей в педофилии

Но в обмен на повышенные алименты готовы забыть все «страшные» грехи
Ирина ГОЛЛАЙ
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Иногда вместо любви к отцу мамы транслируют ненависть.Иногда вместо любви к отцу мамы транслируют ненависть.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Когда Наташе из Челябинска исполнилось 15 лет, родители развелись. Отец ушел из семьи, хлопнув дверью. Но про дочь не забыл и каждые выходные забирал девочку на прогулку. От «воскресного папы» Наташа была в восторге: на машине катает, кормит в кафешках, на развлечениях не экономит и покупает всякие мелочи.

— Папа мне купил… Папа мне сказал... Папа обещал...

«ЗА ДЕНЬГИ — КОГДА ХОЧЕТ И СКОЛЬКО ХОЧЕТ»

Папа, папа и снова папа! Наташа только о нем и твердила. Мать для девочки отошла на второй план. Осознав это, женщина стала часто срываться на дочку, их отношения резко испортились.

Но на вторых ролях мать сидеть не хотела. И тогда разработала хитрый план: чтобы отвадить бывшего от ребенка, женщина обвинила его в педофилии.

Мама девочки неожиданно «вспомнила», что ее экс-супруг страдает сексуальными отклонениями. В ход идут самые сокровенные доказательства: в бытность их брака муж посматривал порно, ходил по дому голым… А сейчас, наверное, вообще сексуальный маньяк. Находиться с ним для подростка опасно. Описав свои «страхи», женщина идет в суд.

— Но вот что удивительно. В суде челябинка говорит, что готова отпускать дочь с отцом, если тот будет выплачивать каждый месяц по 35 тысяч рублей. Тогда пусть «берет ребенка когда хочет, куда хочет и на сколько хочет», заявила она судье, — рассказал КП-Челябинск юрист Александр Щербинин.

Процесс пока не закончен, разбирательство продолжается. Скорее всего, отца оправдают, ведь существенных доказательств его вины нет.

ОТЕЦ ОПРАВДАН, А МАТЬ ЛИШИЛАСЬ РЕБЕНКА

Аналогичная драма уже завершилась в другой челябинской ячейке общества. Чтобы удержать мужа, женщина пригрозила заявить в полицию о насилии над ребенком. Мужчину это не испугало, и он ушел из семьи. А его благоверная — написала в полицию и научила маленького ребенка повторять несколько фраз о якобы совершенном насилии.

Несколько месяцев доследственной проверки, многочисленные беседы ребенка с психологом, судебные экспертизы результата не дали — отец был полностью оправдан. Нерадивую мать, которая и раньше часто забывала об интересах ребенка, ограничили в родительских правах, ребенка оставили с папой.

— В последнее время это стало тенденцией. Понимая, что может проиграть в споре за ребенка, женщина обвиняет бывшего мужа в педофилии. Надеюсь, «мода» на ложные обвинения в угоду текущим интересам постепенно пройдет. Такие страшные обвинения могут звучать, когда есть тысяча процентов доказательств, — говорит Александр Щербинин.

БДИ!

Как мужикам защищаться от скабрезных обвинений

Свои советы дает юрист Александр Щербинин:

1. Обычно иску предшествуют какие-то угрозы. Сначала женщина пытается шантажировать супруга, а когда это не удается, обращается в полицию или с иском в суд. Если вы столкнулись с угрозами, постарайтесь записать их на видео или аудио — это поможет защитить вас в суде.

2. В обычной жизни во время игр с детьми старайтесь не делать двусмысленные фотографии или видеокадры, которые можно использовать против вас. Например, при совместном купании и тому подобное. Иногда они могут получиться из-за случайного ракурса или положения тел.

3. А главное — внимательно относитесь к кандидатуре будущей супруги. Есть женщины, которые не поступят так никогда. А есть такие, для которых жаловаться и обвинять — обычное дело.

По словам юриста, муж, которого обвинили, может ответить супруге зеркально: заявить в полицию на ложный донос или распространение клеветы либо иск о защите своей репутации. Но работает это плохо, так как доказать вину женщины трудно. В конце концов, она может сказать, что ей показалось.

— Главное в такой ситуации — отбиться от обвинений. Это уже большая победа! — говорит Александр Щербинин.

Как распознать педофила в семье

Советы дает психолог Сергей Ланг

Педофил — это человек с серьезными психологическими отклонениями. Как правило они очень застенчивые, неуверенные в себе личности. Такие мужчины не умеют проявлять агрессию среди взрослых. Свои садистские и сексуальные желания они выплескивают на детях.

Педофила не так легко распознать, но есть некоторые факты которые могут его выдать.

Мужчина может ходить голым перед детьми. Его это заводит.

Вместе с детьми ходит в ванную. Конечно нельзя утверждать, что если отец принял ванну с ребенком, то он 100% педофил. Однако, если это происходит на постоянной основе, есть о чем волноваться.

Нельзя демонстрировать детям ваши сексуальные игры. Конечно, дети должны жить в семье, где папа и мама любят друг друга. Но если они становятся свидетелями, как взрослые постоянно заигрывают, и ласкают друг друга, это может нанести психологическую травму ребенку. Часто педофилы пытаются на глазах ребенка демонстрировать сексуальный интерес к матери. Все это делается для того, чтобы в последующем объяснить жертве, что девочка должна делать так, когда мамы нет дома.

Как понять что ребенок все-таки стал жертвой домашнего насилия?

У него может измениться характер. Из жизнерадостного маленького человека, будет превращаться в закрытого и запуганного зверька. Может даже пропасть аппетит. В таких случаях лучше всего сводить ребенка к детскому психологу. Если был совершен акт домашнего насилия, а не чрезмерная тревожность матери, психолог легко определит это по тестам или рисункам. Правильно подобранная терапия может почти со 100% гарантией дать ответ на волнующую тему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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