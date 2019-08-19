Назван источник зловония в Челябинске
Невыносимый запах фекалий опустился на Челябинск в конце прошлой недели. Жители разных районов Челябинска жаловались на тошноту, головокружение. В прокуратуру, Росприроднадзор, единую дежурно-диспетчерскую службу три дня — с 15 по 18 августа — сыпались жалобы. С тех пор надзорные ведомства ищут источники тяжелого запаха.
В списке подозреваемых — муниципальное предприятие «Производственное водоснабжение и водоотведение», очистные сооружения Кременкуля и птицефабрика.
По словам врио руководителя Управления Росприроднадзора Владислава Коробкина, в эти дни в воздухе наблюдалось повышенное содержание органических веществ, для которых характерен неприятный запах.
Руководитель управления экологического просвещения регионального министерства экологии Виталий Безруков сообщил, что сотрудники ведомства выезжали с замерами проб воздуха на очистные сооружения Кременкуля в субботу, 17 августа. Тогда выявилось превышение концентрации сероводорода. Сейчас, заявил Безруков, все показатели в норме.
Проверяют сотрудники надзорный ведомств и угодья птицефабрик: были сигналы, что на поля выбросили тонны куриного помета. Итогов проверок пока нет. А вот у МУП «ПОВВ», отвечающему за подготовку питьевой воды для города и очистку сточных вод, приостановлено действие разрешения на выброс вредных веществ в воздух.
Кстати, запах фекалий накрывает Челябинск не впервые. И год, и два года назад горожане жаловались на тошноту и головокружение. И источник тогда устанавливали. А толку-то?
НА ЗАМЕТКУ
Куда жаловаться на смог в Челябинске
1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.
2. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.
3. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.
4. Отдел организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области: 264-68-91.
5. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
6. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.
ИСТОЧНИК KP.RU