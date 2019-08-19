Назван источник зловония в Челябинске

Невыносимый запах фекалий опустился на Челябинск в конце прошлой недели. Жители разных районов Челябинска жаловались на тошноту, головокружение. В прокуратуру, Росприроднадзор, единую дежурно-диспетчерскую службу три дня — с 15 по 18 августа — сыпались жалобы. С тех пор надзорные ведомства ищут источники тяжелого запаха.

В списке подозреваемых — муниципальное предприятие «Производственное водоснабжение и водоотведение», очистные сооружения Кременкуля и птицефабрика.

По словам врио руководителя Управления Росприроднадзора Владислава Коробкина, в эти дни в воздухе наблюдалось повышенное содержание органических веществ, для которых характерен неприятный запах.

Руководитель управления экологического просвещения регионального министерства экологии Виталий Безруков сообщил, что сотрудники ведомства выезжали с замерами проб воздуха на очистные сооружения Кременкуля в субботу, 17 августа. Тогда выявилось превышение концентрации сероводорода. Сейчас, заявил Безруков, все показатели в норме.

Проверяют сотрудники надзорный ведомств и угодья птицефабрик: были сигналы, что на поля выбросили тонны куриного помета. Итогов проверок пока нет. А вот у МУП «ПОВВ», отвечающему за подготовку питьевой воды для города и очистку сточных вод, приостановлено действие разрешения на выброс вредных веществ в воздух.

Кстати, запах фекалий накрывает Челябинск не впервые. И год, и два года назад горожане жаловались на тошноту и головокружение. И источник тогда устанавливали. А толку-то?

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться на смог в Челябинске

1. «Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска»: 112, 263-34-44.

2. Отдел метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды: 260-67-70.

3. Телефон доверия ГУ МЧС по Челябинской области: 239-99-99.

4. Отдел организации охраны атмосферного воздуха министерства экологии Челябинской области: 264-68-91.

5. Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.

6. Дежурный эколог управления Росприроднадзора по Челябинской области: 8-908-094-00-64.