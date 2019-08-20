Курчатовскому району Челябинска исполнилось 34 года

— Курчатовский район — место мой силы и молодости, — говорит челябинка Татьяна Мешкова. — Я живу в доме №41 по Комсомольскому проспекту, у меня в соседях — администрация района. Когда мы получили 34 года назад квартиру, район заканчивался недалеко от нас, у Лыжной базы. И казалось, все, это край географии. Дальше — поля и перелески. А сейчас мы живем фактически в самом начале Курчатовского района. И все у нас есть — и широкие проспекты, и уютные дворы, и замечательный парк с модной эко-тропой, и кафе. Всегда радуюсь, когда вижу в сквериках молодые семьи — это будущее Челябинска, будущее моего района. Строятся замечательное жилые комплексы — квартиры просторные, комфортабельные. Во всем я вижу приметы развития родного района. Потому в день рождения я желаю родному Курчатовскому процветания!

Курчатовский район был образован 15 августа 1985 года Указом президиума Верховного Совета РСФСР из территорий, относившихся к Калининскому, Металлургическому и Центральному районам. Это самый молодой район Челябинска, и каждый год, как и положено молодежи, свой день рождения он отмечает весело и широко.

Два дня, 15, и 16 августа, на площадке перед ТК «Теорема» и в сквере на Молодогвардейцев шумели праздничные концерты — с конкурсами, играми, призами. Корреспондент «Комсомолки» разузнал у отплясывавших курчатовцев, чем им нравится район.

— Проспекты широкие, гулять нравится, — говорит молодая мама с коляской. — В жаркие дни можно укрыться под тенью любимых лип на Комсомольском. Желаю родному району процветания, и в буквальном смысле: пусть клумб, цветников и газонов станет еще больше!

— Мой район хорош образовательными учреждениями. После 11 класса я поступил на программиста в Международный институт дизайна и сервиса. Дом рядом, хожу в вуз пешком.

— Я живу в большом доме, и у нас огромный двор. Раньше в нем уюта не хватало, а теперь пространство преобразилось: есть детские площадки, освещение, тротуары.

С Днем рождения района жителей поздравил глава Курчатовского района Сергей Антипов:

— Уважаемые курчатовцы, от всей души желаю вам семейного благополучия и процветания! Наш любимый район растет и развивается. С праздником!

НЕ «СПАЛЬНЫЙ», А ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫЙ

— Район наш молодой, но один из самых густонаселенных на карте Челябинска: более 223 тысяч жителей. И по площади — 60 квадратных километров — самый обширный в городе, — говорит глава района Сергей Антипов.

— Да, место отдыха, дом…

— Все так, но я предпочитаю не называть наш район «спальным». У нас развит экономический сектор, есть промышленные предприятия. Например, цинковый завод — одно из ведущих в России предприятий цветной металлургии. На территории района расположен электровозоремонтный завод. Гордость Курчатовского — флагман отечественного легпрома — обувная фабрика «Юничел». Приборостроительная отрасль — это завод «Прибор». Все это — тысячи рабочих мест, стабильная заработная плата и залог будущего развития.

— Район активно строится…

— Да, и предприятия строительной отрасли — еще один повод для гордости. В Курчатовском возводятся современные жилые микрорайоны, и мы гордимся тем, что ведущие строительные компании выбрали для реализации своих проектов наши территории.

— Сергей Васильевич, в этом году в Курчатовском районе будет благоустроено два сквера — на пересечении Комсомольского проспекта и улица Красного Урала и сквер 40-летия Победы, возле школы № 41. Кипит работа?

— Да, по программе «Комфортная городская среда» в сквере на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала меняем старый асфальт на тротуарную плитку ярких цветов; установим 24 новые парковые скамьи-диваны; установим несколько детских площадок: для маленьких и детей постарше; взрослым — спортивные тренажеры. Мы восстанавливаем клумбу, монтируем современное уличное освещение.

В сквере на пересечении улиц 40 лет Победы и проспекта Победы тоже идет работа: строим новые дорожки. Здесь появятся новые деревья и крытая сцена.

Есть в Курчатовском еще территории, которые мы благоустроим. Точки определим вместе с жителями района. Например, уже решено на Комсомольском проспекте в следующем году благоустроить прогулочную зону — с велосипедной дорожкой, тротуарной плиткой вместо асфальта, парковыми скамьями.

Пешеходная зона появится на нечетной стороне проспекта. Она возьмет старт от благоустраиваемого сейчас сквера по улице Красного Урала до улицы 40 лет Победы. Высадим цветы, кустарники. Жители проголосовали за это пространство на портале «Активный житель 74». В опросе участвовало 796 челябинцев.

Благоустраиваем дворы — десять в этом году. К делу подходим максимально скрупулезно: восстанавливаем всю дворовую инфраструктуру, потому что делаем на многие годы.

В ГОРОДСКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

А праздник в честь 34-летия района вышел замечательным. Конкурсы, загадки, призы — ведущие не давали скучать гостям. Настоящим сюрпризом для уважаемых ветеранов, жителей района, стало выступление в сквере «Молодогвардейцев» духового оркестра. Медленно кружились седовласые пары под ретро-ритмы «Рио-Риты» и танго про утомленное солнце.

С днем рождения, Курчатовский район! Расцветай, молодей, развивайся!