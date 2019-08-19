2019-08-20T11:31:42+03:00
Общество

В развитие Челябинской области вложат 95 миллиардов рублей

Глава региона Алексей Текслер заявил, что нацпроекты — драйверы развития городов и районов
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Алексей Текслер работал на форуме лучших муниципальных практик. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер работал на форуме лучших муниципальных практик. Фото: gubernator74.ru
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Руководитель Челябинской области участвовал в работе VI Международного форума лучших муниципальных практик. Он подытожил двухдневный мозговой штурм по поиску самых результативных тактик для реализации национальных проектов.

Более 250 делегатов из разных городов России, Южной Кореи, Румынии, Словении, Молдовы, Киргизии работали в нашем городе. Форум ставил задачей обобщение и распространение лучшего управленческого опыта городов в решении задач местного значения.

— Бюджет Челябинской области муниципально ориентированный: порядка 70% всех сумм в той или иной форме идет на развитие муниципальных образований. Мы даем возможность муниципалитетам заработать, передавая перспективные и надежные доходные источники, — отметил глава региона.

По инициативе Алексея Текслера в 2020 г норматив отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения увеличится с 50% до 60%. Это — 800 млн руб дополнительно в муниципальные бюджеты. Деньги пойдут на благоустройство проездов и тротуаров у больниц, школ, детсадов.

— Если власти эффективно воспользуются преференцией, мы в принципе готовы к полному зачислению налога по упрощенной системе налогообложения в муниципальные бюджеты, — добавил Текслер.

Мощный толчок развитию муниципалитетов даст реализация национальных проектов. В Челябинской области общий объем финансирования нацпроектов до 2024 га превысит 95 млрд рублей.

— Важно, чтобы эти средства реально изменили качество жизни людей, чтобы разговоры о комфортном, удобном, чистом городском пространстве перешли из мечтаний в категорию «здесь и сейчас», — подчеркнул Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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