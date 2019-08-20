2019-08-20T13:30:34+03:00
Общество

Завод «Трубодеталь» организовал в Новосинеглазовском лечебно-оздоровительные тренировки для пожилых людей

В поселке Новосинеглазовский Челябинской области стартовал проект «Активное долголетие 55+»
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Он реализуется по инициативе регионального молодежного спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» на средства гранта конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», который проводит Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва, в Челябинске представлена заводом «Трубодеталь»).

В рамках проекта для людей старше 55 лет организованы спортивные занятия для поддержания и укрепления здоровья. Под руководством профессиональных тренеров участники программы займутся скандинавской ходьбой, лечебной и оздоровительной физкультурой, а также суставной и дыхательной гимнастикой. Сейчас в группе занимается около двадцати человек.

«Люди предпенсионного и пенсионного возраста требуют особого подхода. Поэтому, составляя план спортивных занятий, мы стараемся учитывать все их пожелания и разрабатываем оздоровительные программу с учетом особенностей их здоровья», — рассказала Валерия Новикова, тренер и один из организаторов проекта.

Занятия «Активного долголетия» проходят на новосинеглазовском стадионе и будут продолжаться до октября.

«В этом году, организуя конкурс «ОМК-Партнерство» мы сфокусировались на помощи социально незащищенным группам населения, максимально обратили внимание на представителей «серебряного возраста». И «Активное долголетие 55+» это один из проектов, который как раз и призван привлечь к большей активности пожилых людей поселка. Главная задача проекта — сформировать группы здоровья, которые будут действовать сначала под присмотром опытного тренера, а потом уже перейдут к самостоятельным регулярным занятиям на открытом воздухе, — отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Евгений Баранов.

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Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») — одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

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Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») — один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК — пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).

Среди основных потребителей продукции ОМК — ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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