2019-08-20T15:42:23+03:00
Происшествия

«Пошел за грибами и случился приступ»: дедушка выживал в лесах Челябинской области

Родственники рассказали, как им удалось найти пропавшего
Ольга АНТОНОВА
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Мужчина пошел за грибами и пропал на 36 часов.Мужчина пошел за грибами и пропал на 36 часов.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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— Внимание! Ребята, у меня пропал папа. Ранним утром 17 августа он отправился на автомобиле в лес за белыми грибами в леса под Аргаяшом. Вернуться должен был днем. Но прошли сутки, отца нет, телефон отключен. Был одет в синие спортивки, черную кофту, камуфляжную безрукавку. На вид 65 лет, — поделилась отчаянием в соцсетях челябинка Надежда.

Родственники исчезнувшего Рафката Владимировича обратились к волонтерам поискового отряда «Легион-СПАС».

— Наш отец — заядлый грибник, каждый год привозит из леса корзины добычи. В этот раз машина застряла на поляне, в колеях трактора. Отец пытался его вытащить, но колеса буксовали. Отставить машину папа не решился. К вечеру у него разрядился телефон. Погода была очень жаркой, отцу стало плохо, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск дочка грибника.

Пенсионер болен бронхиальной астмой. От жары он укрылся в машине. Там у него случился приступ болезни, он потерял сознание.

— Хорошо, у отца при себе было лекарство. Утром он очнулся, принял препарат. Попытался было опять вытащить авто, ничего не поучилось. Он пошел к трассе, за помощью, — рассказывает дочь.

Встревоженные родственники уже прочесывали лес в округе. Примерно в 500 метрах от машины они нос к носу столкнулись со своим родственником.

— Жив, здоров! Грибов не было ни одного, да и не нужны они. Больше никуда не опустим, — смеется дочка.

Итого пенсионер провел в лесу 36 часов. Сейчас он дома.

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Нет, грибы не кусаются. Просто зайдя на знакомую с детства опушку легко можно заблудиться и оказаться между жизнью и смертью. Корреспондент «КП» Дина Карпицкая вместе со спасателями на вертолете искала не подосиновики, а… людей. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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