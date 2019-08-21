Профессионализм повышенной гибкости

Над ответом на вопрос, как вытягивать рыбок из пруда без приложения усилий, веками ломают голову многие наши предприимчивые соотечественники. Как оказалось, не чуждо это желание и некоторым чиновникам Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан — в просторечии Росприроднадзора по РБ. Если кто-то еще не понял, в чем тут дело, попробуйте вместо рыбок поставить дензнаки — и все станет гораздо яснее.

ДелА и делО

На днях Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска вынес постановление по делу № А07-24126/2017. Это текучка — таких постановлений суд ежегодно выносит многие и многие десятки. Однако именно это постановление привлекло внимание: ведь речь в нем идет о 28,5 млн рублей, которые Росприроднадзор требует у АО «Транснефть — Урал».

Дело это примечательно уже тем, что оно — долгожитель. Разбирательства длятся уже почти четыре (!) года, причем половину этого времени — в арбитраже. В рассмотрении дела участвовали Кировский, Калининский и Советский районные суды города Уфы, Верховный и Арбитражный суды Республики Башкортостан, Арбитражный суд Уральского округа, а также Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Арбитражный суд РБ и Восемнадцатый суд рассматривали дело дважды. При этом суды, руководствуясь законом, раз за разом отклоняют претензии Росприроднадзора — но чиновники с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, изготавливают кассации и апелляции. Ведь на кону, напомним, солидная сумма. Впрочем, о сумме чуть позже.

Из-за чего же спор? В апреле 2015 года в уфимскую «Службу спасения» от очевидца поступил сигнал о том, что на территории коллективного сада №28 появился характерный запах, а в лесном массиве замечены талые воды с примесью дизельного топлива. Администрация Уфы обратилась в АО «Транснефть — Урал» с просьбой направить аварийные бригады предприятия, имеющие опыт работы с разливами нефтепродуктов, для ликвидации последствий загрязнения. Предприятие на просьбу откликнулось, и загрязнения устранило. За свой, заметим, счет. При этом выяснилось, что источником разлива был созданный в одном из садовых домов подпольный цех, в котором хранилось и разливалось дизельное топливо, похищенное из проходящего неподалеку продуктопровода «Салават — Уфа». По данному факту возбуждено уголовное дело. После окончания работ по ликвидации разлива нефтепроводчики завезли в садовое товарищество более 300 кубометров грунта и гравия, чтобы восстановить дорогу, ведущую в СНТ.

Собственно, на этом делА закончились — и началось делО.

Накажу кого попало

Когда работы завершились, талые воды ушли, земля подсохла, а деревья оделись листвой, в ситуации оперативно решил разобраться Росприроднадзор. Говорите, прошло больше месяца? Ну и что! Специалисты сразу взяли быка за рога, и, недолго думая, быстро нашли козла отпущения и выставили иск за порчу земель… к «Транснефть — Урал». Это все равно как обвинить во вчерашнем ДТП владельца автомобиля, у которого год назад угнали машину.

Только природоохранные чиновники стали искать соринки, не замечая бревна в глазу — про подпольный цех, где преступники бодяжили топливо не упоминается ни в одном их отчете.

Стоило бы и задать вопрос тем садоводам, под носом у которых преступники воровали из трубопровода солярку, качали ее в подпольный цех, разливали по емкостям и вывозили на машинах? Почему тогда-то никому не пахло?

Собственно, с тех пор судебные разбирательства и тянутся. Конечно, после того, как все суды отказали Росприроднадзору в удовлетворении требований по первому кругу, с точки зрения разумного человека, защитникам экологии было бы гораздо правильнее потратить собственное рабочее время, время судей, и уж тем более государственные средства, которые расходуются на ведение подобных процессов, на что-то более важное.

Но в Росприроднадзоре, видать, очень велик спрос на толченую воду. Закрадывается мысль, что от количества поданных исков даже зависят какие-то важные показатели в работе ведомства, а у иных чиновников слишком много свободного времени. А между тем суды раз за разом указывают любителям исков на то, что «суд … приходит к выводу о недостоверности произведенного истцом расчета размера вреда, который основан на доказательствах, добытых с нарушением действующего законодательства и не подтверждающих площадь фактического загрязнения. Доводы апелляционной жалобы основаны на неверном толковании действующего законодательства и опровергаются материалами дела, а потому оснований для ее удовлетворения не имеется». Несмотря на многочисленные истерики проигравших суд, как видно, беспристрастно и неангажированно руководствуется законом, а не эмоциями.

Иными словами, привычная схема Росприроднадзора найти без вины виноватого дала сбой: чиновники с потолка взяли сумму ущерба, не сумели определить площадь загрязнения. Словом, все, что они представили в суде, сделано с нарушением законодательства — например, там, где пробы грунта надо было аккуратно брать шпателем, землю загребали лопатами. На неверном (то есть осуществленном в свою пользу) толковании законодательства основана и апелляционная жалоба ведомства. Да что там: даже для взятия проб представители Росприроднадзора прибыли на место почти через полтора месяца (!) после происшествия! Но это не мешает руководству ведомства сетовать на то, что «сколько утекло с талой водой, неизвестно». Так ведь если неизвестно — может быть, ничего и не утекло. Но такой вариант Росприроднадзору в голову не приходит. Возможно, надо было приехать пораньше? Ведь чем черт не шутит, могло случиться, что приехав вовремя, «главные по экологии» даже сумели бы чем-то помочь?

* * *

На сайте Росприроднадзора есть любопытный раздел — «Миссия и ценности». Своей миссией это ведомство видит «обеспечение экологической безопасности и повышение эффективности экологического надзора». Что обычный человек понимает под словами «экологическая безопасность»? Чистую почву, воду, воздух, возможность ходить и дышать, не опасаясь вляпаться во что-то вредное и опасное. Чтобы вокруг нас было экологически безопасно, как раз и существует Росприроднадзор. Но разве в случае с уфимскими садами мы видим стремление к «экологической безопасности» или «повышению эффективности»? Разве мы видим попытки предупреждать экологические происшествия, разве ведется профилактика правонарушений в области экологии? Отнюдь. А вот готовность слупить штрафы с первого попавшего под руку и прейскурант с изрядными расценками видны невооруженным взглядом. Может в местном Росприроднадзоре создали негласный премиальный фонд, из которого чиновники-бизнесмены с каждого выигранного дела получают немалую прибавку к жалованию. Отсюда становится понятной сумма, которую они выкатили нефтяникам. Тут тебе и прибавка к жалованию, и благодарность начальства.

Не менее интересны и «ценности», которые должны исповедовать в Росприроднадзоре — добросовестность, ответственность за результат, профессионализм… Там же перечислены профессиональные и личностные качества гражданских служащих: честность, беспристрастность, персональная эффективность и ответственность, профессиональная гибкость и готовность к изменениям. Ну что сказать… Насчет добросовестности и профессионализма «гражданских служащих», которые появляются к шапочному разбору и гребут здоровенной лопатой там, где надо работать тоненьким шпателем, уже все ясно. Также все понятно с беспристрастностью и ответственностью. А вот с гибкостью в Росприроднадзоре, похоже, полный порядок.

P.S. Истинные виновники произошедшего — преступники, сделавшие врезку в магистральный продуктопровод «Салават — Уфа» — до сих пор не найдены. И вполне возможно, продолжают заниматься своим преступным промыслом, ставя под угрозу экологию региона. Впрочем, кому они нужны? Ведь гораздо удобнее подать иск к тем, кто поближе.