Прецедент в Челябинской области! Абитуриенту Коркинского горно-строительного техникума поставили ноль баллов из-за не подписанного им документа. Парню не понравился пункт «Согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам».

Теперь 17-летний сирота Андрей Кулагин не проходит на бюджет. Его место уже отдали другим, менее принципиальным молодым людям. Хотя у Андрея был лучший аттестат. Ситуация стала полной неожиданностью для парня и его опекуна Натальи Волковой.

Не расписался — не поступил: в Челябинской области абитуриенту поставили ноль баллов из-за принципов 00:00 00:00

В ЧЕМ СМЫСЛ ТАКОГО ПРИНЦИПА

— Это мое решение. Как мне пояснили в техникуме, персональные данные могут передать по запросу, например, МВД и ФСБ. А я что — преступник какой-то? Прошу отметить, что я не против обработки моих персональных данных техникумом. Я просил убрать из документа пункт именно о передаче их третьим лицам, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск Андрей Кулагин.

Опекун парня Наталья Волкова его поддерживает. Она обратилась к помощи общественной организации и готова пойти в суд.

— Согласие на передачу персональных данных грозит их утечкой куда угодно, хоть за кордон. И пользуйся, кто хочет! — возмущена Наталья Волкова. — Многие вузы и техникумы Екатеринбурга принимают без согласия на передачу персональных данных. Там этого добилась группа абитуриентов. Мы в Челябинской области оказались одни такие, но будем бороться.

Корреспонденты КП-Челябинск попытались разобраться в ситуации вместе со специалистами.

Техникум, куда поступал Андрей. Фото: kgst.ru

ТЕХНИКУМ: «ДУМАЕМ, ЧТО ДЕЛАТЬ»

— Такого в нашей практике еще не было. Вопрос в стадии решения. Вместе с министерством образования Челябинской области думаем, что можно сделать, — говорит замдиректора Коркинского горно-строительного техникума Валентина Асташкина.

МИНОБР: «ТАКОЙ ЗАКОН»

— В документах абитуриента содержатся его персональные данные: ФИО, дата рождения. Чтобы их принять, образовательному учреждению нужно разрешение от того, кто их подает. Это федеральный закон, — комментирует замминистра образования Челябинской области Елена Коузова.

ЮРИСТ: «ОТКАЗ ОБОСНОВАН»

— Считаю, что отказ на передачу данных третьим лицам был обоснован. Но я знаком с ситуацией лишь поверхностно. Чтобы дать точный ответ, нужно изучить документы, в частности договор техникума на оказание образовательных услуг. Если в нем прописано, что техникум обрабатывает персональные данные своих абитуриентов (что, наверняка, так), значит без согласия это сделать не могут, — говорит юрист Григорий Перегонцев.

В этом году Андрей окончил школу с хорошими отметками. Фото из личного архива героя материала.

ОБЩЕСТВЕННИК: «ЭТА ПОДПИСЬ ВООБЩЕ НЕ НУЖНА»

Свою точку зрения озвучила руководитель общественной организации «Благая цель» Ирина Хлыста:

— Приказ о подписи этого документа — внутреннее распоряжение техникума. Но оно нарушает Конституцию РФ, в частности право на образование. Для целей образования согласия на обработку персональных данных не требуется. А полиция, ФСБ, прокуратура, военкомат и другие организации, которым могут передать данные, к целям образования никакого отношения не имеют. Поэтому и нужно согласие для передачи информации третьим лицам, против чего выступает Андрей. И директор техникума с этим согласился, мы с ним говорили.

Руководство техникума совершило эту ошибку и сейчас не знает, что делать. Ситуация осложняется тем, что Андрей окончил коррекционную школу. Ее выпускникам предоставляют бюджетные места только в этом техникуме и только для обучения на каменщика. То есть пойти куда-то еще Андрей не может. А его место здесь уже отдали другому. Получается, сирота остался без образования.

Единственный вариант, который я вижу, — получить дополнительное финансирование, чтобы предоставить бюджетное место для Андрея. Но это очень непросто.

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