2019-08-24T23:31:41+03:00
Спорт

10 потрясающих фото поединка Сергея Ковалева против Энтони Ярда в Челябинске

В какой-то момент Крашер почти упал, но реваншировал и отправил британца в нокаут
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Сергей Ковалев защитил пояс чемпиона мира.Сергей Ковалев защитил пояс чемпиона мира.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

24 августа Сергей Ковалев бился в Челябинске с британцем Энтони Ярдом. «Комсомолка» провела прямую трансляцию поединка. Он завершился нокаутом боксера туманного Альбиона. По итогам боя, россиянину присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ.

Фотограф КП-Челябинск Валерий Звонарев сделал несколько крутых кадров минувшего боя. Смотрим!

На поединке присутствовал актер Алексей Чадов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На поединке присутствовал актер Алексей Чадов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это боксер и хип-хоп исполнитель Рой Джонс мл. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это боксер и хип-хоп исполнитель Рой Джонс мл.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поединок продолжался 11 раундов. Ранее все бои Ярда не длились дольше семи. 17 боев он завершщил нокаутами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поединок продолжался 11 раундов. Ранее все бои Ярда не длились дольше семи. 17 боев он завершщил нокаутами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В какой-то момент казалось, что Ковалев вот-вот упадет, но челябинец выстоял. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В какой-то момент казалось, что Ковалев вот-вот упадет, но челябинец выстоял.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалев разбил Ярду бровь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалев разбил Ярду бровь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалеву дали звание заслуженного мастера спорта РФ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалеву дали звание заслуженного мастера спорта РФ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалеву уже 36 лет. Его профессиональная карьера подходит к концу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалеву уже 36 лет. Его профессиональная карьера подходит к концу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никита Михалков поздравляет Ковалева после боя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никита Михалков поздравляет Ковалева после боя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Финал поединка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч ЦСКА - Ахмат 25 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
Сергей Ковалев стал заслуженным мастером спорта России
Сергей Ковалев победил Энтони Ярда в Челябинске
В снегах Арктики нашли трактор, выпущенный полвека назад на заводе в Челябинске
«Лето прощай!»: в Челябинской области похолодает до +2 градусов
Две недели до старта чемпионата КХЛ: «Трактор» открыл продажу наборных абонементов на сезон
Зауральские пекари построили избу из хлебных буханок
"У авто оторвалась крыша": молодая пара из Магнитогорска погибла в страшной аварии на трассе
Челябинский урбанист раскритиковал дорожников после ДТП под «Меридианом»
Пожар на цинковом заводе в Челябинске потушен
Алексей Текслер выложил в сети фото, где с семьей болеет за «Челябинск»
Житель Челябинской области выловил из реки рыбу с человеческими зубам
«Цех в огне!»: на заводе в Челябинске тушат пожар
В Челябинске иномарка вылетела на парковку и зацепила восемь машин