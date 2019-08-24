10 потрясающих фото поединка Сергея Ковалева против Энтони Ярда в Челябинске

24 августа Сергей Ковалев бился в Челябинске с британцем Энтони Ярдом. «Комсомолка» провела прямую трансляцию поединка. Он завершился нокаутом боксера туманного Альбиона. По итогам боя, россиянину присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ.

Фотограф КП-Челябинск Валерий Звонарев сделал несколько крутых кадров минувшего боя. Смотрим!

На поединке присутствовал актер Алексей Чадов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А это боксер и хип-хоп исполнитель Рой Джонс мл.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поединок продолжался 11 раундов. Ранее все бои Ярда не длились дольше семи. 17 боев он завершщил нокаутами.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В какой-то момент казалось, что Ковалев вот-вот упадет, но челябинец выстоял.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалев разбил Ярду бровь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалеву дали звание заслуженного мастера спорта РФ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалеву уже 36 лет. Его профессиональная карьера подходит к концу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никита Михалков поздравляет Ковалева после боя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ