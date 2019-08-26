2019-08-26T12:02:39+03:00
Спорт

Сергей Ковалев: «В девятом раунде мой тренер собирался остановить бой»

7 ярких цитат боксера Сергея Ковалева на встрече с фанатами
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Победа!Победа!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Поединок по боксу Сергея Ковалева и Энтони Ярда в Челябинске в ночь с 24 на 25 августа закончился победой нашего земляка — он отправил в нокаут жителя туманного Альбиона! А после боя пообщался со своими фанатами.

Корреспондент КП-Челябинск побывал на мероприятии. Мы выбрали семь самых интересных моментов.

Юная фанатка Сергея Ковалева читает стихи.

1. О ПОДСЕВШИХ БАТАРЕЙКАХ

— Бой был в целом сложен, потому что мне уже 36 лет, а оппоненту 28. Я только в 30 стал боксировать в профессионалах. А в 33 года у меня батарейки стали подсаживаться. И в бою с Уордом у меня забрали пояса. Но адекватные люди понимали, что я выиграл, и бой был, как бы, слит. Так как он местный, и так далее...

И у меня на фоне стресса пошли изменения. У меня организм начал реагировать по-разному на продукты, которые я раньше употреблял. Мне пришлось два с половиной года много экспериментировать, изучать свой организм.

И откуда только силы у Сергея на интервью сразу после боя! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И откуда только силы у Сергея на интервью сразу после боя!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И сейчас я нашел себя. И самое главное — обрел команду в лице Бадди Макгрита и тренера по физподготовке Тэдди Круза. Самое главное — я их слышу. А вообще, там много дилетантов, которые полотенце на себя повесили и называют себя тренером…

2. О НОКАУТЕ В БОЕ С ЯРДОМ

— Это все произошло само собой. Я не целился на нокаут, это была сразу задача наша с тренером. Потому что когда ты настраиваться на нокаут, то не получается. Ты начинаешь тратить много энергии, и это заметно для соперника. А задача наша была — просто левым джебом разбивать его. И тут моя левая… Она сама, неожиданно... Для нокаута вообще нужен неожиданный удар, тогда, когда соперник не готов.

А вообще, тренер мне говорил, что если ты в девятом будешь также боксировать, как в восьмом, я тебя снимаю. Но, слава Богу, что Бадди не дрогнул, и не выкинул полотенце. Не отказался. Поэтому победа пришла!

3. ОБ УДАРАХ БРИТАНЦА

— Что я почувствовал? Что на меня кто-то едет. Что надо отходить, надо спасаться, не дать по себе попасть. Надо дать ему промахнуться. То есть тогда, когда ты много промахиваешься и пробиваешь мимо цели, ты очень сильно устаешь. И у меня это получалось. Но все равно где-то прилетало мне. Удары были не настолько жесткие ... если бы они были настолько жесткие, то я бы, наверное, не выдержал.

Ковалев старался бить редко, но точно... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковалев старался бить редко, но точно...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

4. О ДОНАЛЬДЕ ТРАМПЕ

США — страна там, где я гость. Поэтому, как я отношусь к президенту чужой страны, в которой я живу. Он создал в своем бизнесе большую империю. У него неплохо получается руководить страной: реформы проводятся. Но я в политике не участвую.

Кстати, с Трампом я лично знаком. Это было еще до его президентства, в 2014 году. Я никогда не думал, что он станет президентом. Но он стал президентом, и я его поздравил в своем Инстаграме. И там столько много получил критики от американцев. Меня как бы сделали крайним те, кому он не нравится... Ну, ребята, сколько людей, столько и мнений!

5. О МАСТЕРЕ СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА

— Мастером спорта я стал в 16 лет. Я был бесконечно счастлив. Есть еще заслуженный мастер спорта — высшая точка мастерства. Я стремился к этому званию. Завершил боксерскую карьеру в любителях. И был расстроен, что не получил этого звания. Тем более, когда увидел, что «Заслуженного мастера спорта» присваивают тем боксерам, которые ничего особенного не добивались.

А тут в профессионалах присваивают «заслуженных». Ну, нифига себе! И когда присвоили мне, я выдохнул: ну наконец-то, обратили на меня внимание. Спасибо Федерации бокса!

6. О ВОЗВРАЩЕНИИ В ЧЕЛЯБИНСК

— Тогда уж сразу в Копейск! Поживем-увидим. Я не знаю, что будет завтра. Мои дети мне здесь говорят: «Папа, мама, когда мы поедем домой?» Я им говорю: так мы же дома. «Нет, мой дом — Америка!» Потому что они там родились. Все зависит от детей. Мы можем хотеть хоть что. Как оно будет — так оно будет.

Приходилось самому тоже получать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приходилось самому тоже получатьФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Я сто процентов знаю: мы будем ездить туда. Я не хочу расставаться с Америкой. Это страна, которая мне дала возможность стать тем, кто я есть.

Но и Россия дала мне жизнь, воспитание, мой менталитет, с которым я добиваюсь нынешних высот. Я двигаюсь вперед, к своим целям. Для меня это два дома, просто они друг от друга далеко. Приходится и туда и сюда ездить.

7. О БУДУЩИХ ТРЕНИРОВКАХ

— Пока я боксирую, я буду в любом случае там. Так не получится: тренироваться там, а жить здесь. Это сложно очень. Я сейчас готовился к бою в Москве. Мой организм испытал три изменения часовых поясов за два месяца. Причем, это не два-три часа — это 12 часов разницы. И это очень тяжело физически. Потому это и сказалось в бою. Сейчас осталось набраться сил и более грамотно подойти к следующему тренировочному лагерю.

Финал поединка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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