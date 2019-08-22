2019-08-26T16:48:09+03:00
Общество

Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Снежинск

Глава региона побывал в местной медсанчасти
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер посетил медсанчасть Снежинска. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер посетил медсанчасть Снежинска. Фото: gubernator74.ru
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В закрытом Снежинске, во время рабочей поездки, глава региона посетил в ФГУЗ «Центральная медико-санитарная часть №15 ФМБА России», оценил ход реконструкции стадиона им. Гагарина, встретился с местными жителями и главой Снежинска

Сначала Алексей Текслер осмотрел отделения детской поликлиники Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №15 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России) и пообщался с медработниками. Два года в поликлинике работает проект «Бережливая поликлиника». В регистратуре сократились очереди в регистратуру и возле кабинетов врачей; стал выше уровень оказания врачебной помощи. Осмотрел Алексей Текслер хирургическое отделение больницы.

Медсанчасть обслуживает большинство снежинцев. Увы, федеральный статус не позволяет направлять на модернизацию больницы и приобретение нового оборудования средств областных программах по поддержке здравоохранения. Между теми, проблем накопилось немало.

По словам главврача Евгения Долгова, нуждаются в замене лифты, медицинское оборудование устарело. Есть дефицит кадров: не хватает онколога, офтальмолога, педиатров и других специальностей.

— Мы не можем финансировать федеральные структуры, и сейчас мы активно вместе с Росатомом и ФМБА обсуждаем возможности совместного взаимодействия и решения насущных проблем, которые сегодня стоят в медицине в наших ЗАТО. Мы осмотрели детскую поликлинику, а также хирургическое отделение, где есть проблемы. Я взял эти вопросы на отработку. В ближайшие дни будет встреча на правительственном уровне, чтобы их обсудить и решить. В том числе о внесении изменений в законодательство для более эффективного взаимодействия, — сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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