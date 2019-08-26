«Играть солидно и уверенно»: руководители «Трактора» о целях и задачах команды на новый сезон КХЛ

Вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф отметил, что сегодня идет возрождение не только «Трактора», но и всей клубной системы. Отвечая на вопрос о бюджете и партнерах команды, Борис Ефимович заметил, что спонсорские контракты, продажа мест в VIP-ложах, — все это дает возможность качественно проводить предсезонную подготовку. Что касается бюджета на следующий год, то он пока не утверждался.

ЕСТЬ СТИМУЛ

— Почти все контракты игроков уменьшены, но увеличена премиальная часть. Мы хотим, чтобы у ребят был стимул. Чтобы они играли, били, забивали, отстаивали честь области, города, были нам всем интересны. Чтобы они выполняли качественно свою работу. Все возможное клуб для этого сделал, — сказал Борис Видгоф.

Все контракты хоккеистов по сравнению с прошлым сезоном уменьшены, зато увеличены премиальные за победные результаты. Это должно дать своего рода мотивирующий эффект.

Петерис Скудра: Мы начинаем новый этап и даем себе шанс дойти до конца.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра, отвечая на вопрос о формировании состава на сезон, заметил, что в команде могут появится и новые игроки, и что по регламенту КХЛ еще есть возможность доукомплектовать команду. Многое будет зависеть от того, кто из игроков появится на рынке.

— Не все еще получается, но продолжается работа в предсезонный период. Есть четко сформировавшиеся бригады меньшинства и большинства. Стали более агрессивно работать в меньшинстве, и это тоже дает хорошие результаты, — сказал Петерис Скудра.

ПРОПИСКА — НЕ ГЛАВНОЕ

Рассуждая о подготовке к сезону, тактических схемах тренер заметил, что для него челябинская прописка, акцент на местных воспитанников это, конечно, хорошо, но качество хоккеиста — важнее. А те, кто приходит в команду, помогут сыграть на результат.

Главный тренер высказал свою позицию и по молодым, перспективным хоккеистам. Было отмечено, что Челябинск гордится своими воспитанниками, но молодежь сегодня может выйти на площадку, «выстрелить», сыграть хорошо, а завтра-послезавтра эту прыть куда-то уйдет.

Часть молодых игроков не проходили подготовку вместе со взрослой командой, и пока им тяжело тягаться с «дядьками». Но новые имена уже на подходе. Они должны сами гнать себя вперед — на каждой тренировке. Хорошее качество игры показывают Жиляков, Ясинский. Они уловили то, что нужно и неплохо готовы физически.

— Да, есть акцент на своих воспитанников, мы идем в этом направлении, но без посторонней помощи невозможно, — подчеркнул Петерис Скудра.

По поводу недавнего ухода из клуба Артема Пеньковского Петерис Скудра сказал, что пока он уступает своим партнерам по уровню подготовки, и в команде есть те, кто играет лучше.

ПОКАЗЫВАЕМ ХАРАКТЕР

Напомним, что «Трактор» в этой «предсезонке» уже стал победителем двух турниров — Кубок губернатора Челябинской области и Мемориала Ромазана в Магнитогорске. На это Скудра заметил, что на предсезонном этапе невозможно быть довольным игрой команды, несмотря ни на какой результат. Победы лишь добавляют настроение.

Главный наставник сообщил, что у тренерского штаба уже на 90 процентов есть понимание того, кто выйдет на стартовую игру в чемпионате КХЛ 2 сентября. Связки наигрываются, спецбригады создаются.

— Нам необходимо улучшить нашу игру в выездных матчах, и играть с такой же агрессией, как дома. А еще работать над совершенствованием тактических схем. Нужно стараться играть в тот хоккей, в который играли дома на Кубке губернатора против Магнитки. Команда показывает характер, и я этим доволен, — сказал Скудра.

Тренер также остановился и на задачах клуба на новый сезон.

— Наша задача — работать так, играть так, чтобы на первом этапе достойно войти в плей-офф. Проходить на кубковый этап солидно, уверенно, чтобы занять достойное место в регулярном чемпионате. Мы начинаем новый этап и даем себе шанс дойти до конца, — отметил Петерис Скудра.

— Легко не будет. Мы специально все вышли из зоны комфорта и работаем так, чтобы у нас был результат. Но мы в одной команде. Наша цель — Кубок Гагарина. Конечно, судьба покажет. Но то, что мы будем биться за него, все для этого делать — это точно, — продолжил Борис Видгоф.

КСТАТИ

Борис Видгоф о ситуации, которая произошла с воспитанником «Трактора», а ныне форвардом клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым:

— Насколько я понимаю, человек сделал ошибку и полностью это признал, — сказал Борис Видгоф. — Что тут особо комментировать, все все понимают. Мы гордимся Женей и его игрой, но этим поступком не гордимся. На протяжении всех лет Кузнецов всегда поддерживал родную спортшколу и клуб «Трактор». Мы его очень уважаем за все, что он сделал и продолжает делать. К примеру, сейчас мы делаем серьезную реконструкцию в школе «Трактора». Евгений уже давно первый вышел на нас: «Я с вами!».