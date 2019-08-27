В Челябинской области готовят меры поддержки предприятий-экспортеров агропромышленного комплекса

Экспорт продукции АПК из Челябинской области за первое полугодие 2019 года по данным федеральной таможенной службы вырос по отношению к первому полугодию 2018 года на 36 процентов в натуральном выражении, с 58 до 80 тыс тонн, при этом в стоимостном выражении рост составил 24%. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются меры поддержки предприятий экспортеров в виде выплаты субсидий на перевозку продукции.

Челябинская область занимает первое место среди регионов Уральского федерального округа по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса: по итогам 2018 года региональный экспорт продукции АПК в 27 стран мира составил 108,4 млн долларов. Реализация регионального проекта по развитию экспорта АПК предусматривает увеличение показателя экспорта в ценовом выражении до 292 млн долларов к 2024 году. В первом полугодии 2019 года экспорт АПК из Челябинской области достиг 61,5 млн долларов.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, рост экспорта должен быть обеспечен созданием новой товарной массы с высокой добавленной стоимостью, а также устранением различных торговых барьеров. Развитие экспорта позволит разгрузить региональный рынок, убрав с него излишки продукции, производство которой имеет значительный профицит по отношению к потребностям населения. К такому виду, например, относится продукция птицефабрик — мясо птицы, субпродукты. Но пока основными экспортными товарами являются мука (рост за первое полугодие 2019 года по отношению к первому полугодию 2018 года на 54% в стоимостном выражении), крупа (плюс 23%); готовые завтраки, супы (рост — почти 40%), кондитерские изделия — (41,6%). К самым перспективным видам экспортной продукции относятся макаронные изделия (рост на 54% в денежном выражении), а также экспорт подсолнечника и масличных культур.

В соответствии с условиями национального проекта, на федеральном уровне предусмотрены меры поддержки предприятий — экспортеров с в виде субсидий и льготных кредитов. В настоящее время минсельхоз области ведет работу по формированию пакета документов для участия двух предприятий (АО «Макфа» ООО «Объединение «Союзпищепром») в федеральном отборе программ повышения конкурентоспособности с целью их дальнейшего кредитования, которое будет осуществляться в соответствии с постановлением правительства России № 512. Другой документ — постановление Правительства РФ №1104 — позволяет предприятиям экспортерам уже третий год получать субсидии на перевозку продукции железнодорожным транспортом. По итогам 2018 года сумма таких субсидий региональным предприятиям из федерального бюджета составила 34,7 млн рублей. В этом году предприятиям уже начислено 27,5 млн рублей и 17 млн рублей субсидий планируется привлечь по вновь оформленным заявкам.

Несмотря на то, что финансовое обеспечение реализации проекта за счет средств областного бюджета, привлекаемых на условиях софинансирования (межбюджетные трансферты) не предусмотрено, в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы ассигнования в рамках подпрограммы «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской области» в виде субсидий на перевозку продукции АПК при осуществлении экспортных поставок: 66,7 млн рублей на 2019 год, 102,4 млн рублей — на 2020 год и 106,8 млн рублей — на 2021 год. В настоящее время порядок предоставления субсидии направлен на согласование в областную контрольно-счетную палату и государственное правовое управление правительства Челябинской области.

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