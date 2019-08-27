Челябинск пахнет нелегальным табаком

Производители табачной продукции, ретейлеры и общественные организации бьют тревогу: с 2013 годав незаконный оборот сигарет в России вырос в 10 раз. Сегодня уже каждая десятая пачка – контрафакт. В УрФО эта напасть распространяется еще более стремительными темпами и большую роль в этом процессе играет, увы, Челябинская область. В «Комсомольской правде-Челябинск» прошел круглый стол, посвященный экономическим и социальным угрозам сложившейся ситуации.

Разгул табачного криминала

В среднем по России доля рынка нелегальных сигарет составляет 10,3 процента (данные агентства Kantar). Челябинская область перекрывает этот показатель в 2 раза – «черный» рынок табака занимает около 21 %. В результате, только за первое полугодие 2019 года криминальные группировки, контролирующие бизнес нелегальных сигарет на Урале, лишили федеральный бюджет около 3,9 млрд рублей, а к концу года могут увеличить эту цифру до 8 млрд.

Всего за один год доля нелегальных сигарет в уральском федеральном округе выросла в 13 раз, заполонив города дешевым контрафактом. По предоставленным данным, из 13,1% доли рынка нелегальных сигарет в УрФО, 5,3% - поставляются из «союзных государств». В первую очередь это поставки из Казахстана, граница с которым открыта, но также и из относительно далекой Белоруссии.

На втором месте – «серые цеховики», т.е. предприятия, работающие в «третью смену», не соблюдающие технологический процесс, подпольные мастерские со списанным оборудованием, – это 3,9%.

Остаток приходится на более дальние страны – Сербию, Арабские эмираты, Румынию, Болгарию, а также контрафакт и сигареты без акцизной марки вообще.

В Челябинске таким товаром обычно торгуют в небольших ларьках, а то и на «развале» прямо посреди улицы. У дешевизны такого продукта есть обратная сторона. Это и высокий риск для курильщиков – ведь уже не раз в нелегальных сигаретах обнаруживали начинку с сюрпризом в виде плесени, металлической стружки, а то и мертвых насекомых – и ущерб системе легальной торговли. Единственное преимущество нелегальных сигарет – низкая цена. Все остальное, скорее дополнительные риски для потребителя, который покупает «кота в мешке».

Честные предприниматели, недополучают миллиарды рублей, а государство – и вовсе десятки миллиардов, около 70 в год, как посчитало агентство Kantar. Кроме того, на честные торговые точки чаще всего приходится основной вес госполитики по борьбе с контрабандой – частые проверки и рейды активистов, меры фискального характера и пр.

В то же время торговцы нелегальными сигаретами процветают. Товар им поставляется почти бесперебойно из стран ЕАЭС, граница с которыми давно снята с замка, государство мелкими точками заниматься не хочет, а цены на легальный табак растут с каждым годом, как и разница в цене, что играет на пользу криминалу, «крышующему» черный рынок табака.

Производители давно бьют тревогу и государство принимает меры – например, с 1 июля все произведенные сигареты должны иметь маркировку QR-код, причем в следующем году это станет обязательным условием для любого табака, продаваемого в России. Но размах нелегальной торговли не позволяет посчитать эту меру достаточной. Участники круглого стола обсудили, что делать и как наказать виновных.

Силовики без силы

В ответ на предложение начать оказывать давление на черный рынок силовики и надзорные органы разводят руками: нужных полномочий не хватает да и ответственность продавцов контрафакта не сравнима с прибылью, которую они делают на «черном рынке».

По словам Ильи Косарева, начальника отдела организации и применения административного законодательства ГУ МВД по Челябинской области, полицейские регулярно выявляют факты несанкционированной уличной торговли табаком, но поделать с ними ничего не могут.

– При выявлении розничной торговли сигаретами мы только устанавливаем личности продавцов и передаем материалы в Роспотребнадзор. - объяснил подполковник Косарев - А уголовная ответственность за нелегальные сигареты наступает только при изъятии объема с закупочной ценой более 100 тысяч рублей, то есть крупного склада. Собственно, это и есть главная работа по табаку: выявление цепочек от уличных торговцев до оптовых поставщиков контрафакта. За 2018 год было возбуждено 40 таких дел, за семь месяцев года текущего – уже 52 «уголовки».

Об «уличной торговле» полицейский говорит не случайно: нелегальные сигареты попадают в руки потребителей именно через установленные на улицах киоски и павильоны. В Челябинске, отметим, уже несколько лет идет борьба с незаконно размещенными нестационарными торговыми объектами (НТО). Но победы в этой войне власти пока не добились.

Начальник отдела организации торговли и услуг администрации Челябинска Инна Красильник на круглом столе рассказала, что в 2018 году было выявлено лишь 11 незаконно работающих павильонов и 3 киоска со специализацией «табак и сигареты». За семь месяцев этого года – три объекта. С начала 2018 года демонтировано 29 «табачных» незаконно установленных киосков и павильонов. Правда, власти обращают внимание прежде всего на законность расположения самого киоска. Но практика показывает, что в незаконных киосках и товар все больше незаконный.

Борьба с незаконными сигаретами усложняется еще и бюрократическими проволочками. Участники круглого стола принесли с собой купленные на улице контрафактные пачки. В супермаркетах таких не найдешь. Но с точки зрения Роспотребнадзора признать продукцию контрафактом без длительной экспертизы нельзя.

- Без экспертизы я не могу утверждать, что этот товар вне закона, - заявил ведущий специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной питания областного управления Роспотребнадзора Евгений Ильиных. – Такова процедура. А экспертиза одинакова и в случае огромного склада сигарет, и в случае изъятия одного блока. Тем не менее, только за предыдущий год мы получили из МВД 127 материалов по фактам незаконной торговли табачной продукцией. Все переданы в суд, уже наложено 115 штрафов. За два последних года сами провели 374 надзорных мероприятия. Но объемы торговли только растут.

Пресечь ввоз контрафактного табака невозможно. Начальник отдела по контролю за ввозом товаров Челябинской таможни Денис Соляников рассказал, что до недавнего времени таможенники в приграничном регионе вообще не имели права досматривать товары, следующие из Казахстана и Белоруссии – ведь с этими государствами заключен таможенный союз. Полномочия на контроль ввоза ряда товаров, в том числе сигарет, появились у российских таможенников лишь недавно.

С ввозом сигарет приходится руководствоваться здравым смыслом: ясно ведь, что если гражданин везет полную машину блоков и утверждает, что все это – для личного потребления, то он лукавит. – рассказал Денис Соляников. – Мы посчитали, в одном случае вышло, что если иностранец будет выкуривать по пачке в день из своего запаса, то ввозимого табака ему хватит на 72 года. Разумеется, товар был изъят.

Табачок для молодежи

Как минимум с начала 2010-х Россия проводит последовательную политику снижения интереса к табакокурению. Еще в 2015 году и властям, и общественникам казалось, что победа близка: курить стало попросту немодным. И вдруг – лавинообразный рост потребления, причем именно «нелегалки».

Светлана Чернышова, председатель общественного совета по проблеме подросткового курения, объясняет это экономическими причинами: ростом стоимости акцизов, падением доходов населения, дисгармонией цен внутри ЕАЭС. Не менее важны недостаточность полномочий и несогласованность действий между контролирующими рынок структурами. Вдобавок общество само по себе толерантно к нелегальной табачной торговле и даже продаже сигарет несовершеннолетним.

- В свое время мы активно работали с управлением торговли Челябинска по контролю за соблюдением правил продажи сигарет, - вспомнила Светлана Чернышова. - Результаты были отличные аж до 2015 года, когда курение среди подростков снизилось в два раза. На сегодня практика показывает, что подростковое курение растет именно там, где растет сбыт нелегальной продукции. Молодежь чувствительна к низкой цене, она мгновенно на нее реагирует. А продавцам контрафакта обычно плевать и на возраст покупателя. По данным проведенного в Челябинске опроса каждый второй продавец даже не интересуется, сколько лет спросившему у него сигареты молодому человеку».

Докладчик отметила, что мировая практика показывает, что криминальные группы обычно сращивают каналы поставок запрещенных веществ и сигарет – «маржа» и там, и там очень высокая. Что если и на наших улицах торговцы нелегальным табаком постепенно включат в ассортимент, например, наркотики?

Слово производителям

Представители производителей табака дали четкие инструкции, как отличить контрафакт от «законопослушного» товара. Главный признак – низкая цена. В легальной пачке налоги составляют порядка 62 рублей. Ценник ниже – повод задуматься. Как правило, у легальных продавцов цена сигарет начинается с 75-80 рублей, потому что к налогам надо добавить себестоимость, логистику и заработок продавца – пачка легальных сигарет в России просто не может стоить меньше, говорит менеджер компании Japan Tabacco International Дмитрий Сергеев.

Второй признак: акцизная марка. На контрафактных сигаретах ее или нет вовсе, или это иностранная акцизная марка – ее легко отличить, поскольку все надписи на ней нерусские.

Третье - предупредительные надписи или выполнены на иностранном языке, или их нет совсем. Увидели надпись «Smoking kills» на пачке - знакомьтесь, перед вами контрафакт.

Табак - драйвер торговли

Если сохранится нынешняя динамика, то в 2019 году оборот нелегальных сигарет в России может составить более 23 миллиардов штук – 15 процентов общероссийского табачного рынка! Только федеральный бюджет в этом случае потеряет более 70 миллиардов рублей.

Усилия властей и правоохранительных органов заметны. В 2018 году изъято 270 тысяч пачек, за семь месяцев 2019 года – уже 1,4 миллиона пачек. Но для такого выгодного бизнеса ответственность слишком мягкая. Заплатив штраф в 2 тысячи рублей, лоточник просто перейдет на другую сторону улицы и «отобьет» это наказание за несколько часов!

- Когда по разным сторонам одной улицы стоят легальный и нелегальный киоски, легальному можно закрываться, - подчеркивает вице-председатель регионального отделения «Опоры России Алексей Ларин.

- Потери государства – это одна сторона медали, - уточнил президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. - Ретейл тоже несет тяжелые потери, по нашим подсчетам, непроданная из-за нелегалов часть официального товара – это около 10 миллиардов в год упущенной маржи. Сигареты наряду с алкоголем – драйвер торговли. Если потребитель видит, что в конкретном месте дороже сигареты, он не пойдет в этот магазин и не купит там ничего – ни колбасы, ни хлеба, ни консервов.

Стремясь дать ответ черному рынку Ассоциация малоформатной торговли запускает федеральный проект «Честный магазин» для борьбы с нелегальными продавцами табака: «Это акции по информированию продавцов и потребителей, расклейка специальных информационных стикеров, отмечающих добросовестную розницу, рейды по выявлению торговли нелегальными сигаретами и мероприятия по привлечению к работе органов власти, - объяснил президент Ассоциации. – Мы уже реализуем проект в Омске, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Теперь очередь Челябинска».

Что смягчить, где гайки закрутить?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров уверен: ситуацию на табачном рынке не переломить без серьезного изменения федерального законодательства. Бизнес-омбудсмен регулярно получает от предпринимателей жалобы на недобросовестных конкурентов – продавцов контрафакта, , причем как сигарет, так и алкоголя, обуви, косметики и других товаров.

- Федеральное законодательство не наделяет нужными компетенциями правоохранительные органы. Возможно вся серьезность ситуации еще не видна, - заявил Гончаров.

Бизнес-омбудсмен полагает, что необходимо гармонизировать цены на табачные акцизы на территории ЕАЭС, ужесточить ответственность за розничную торговлю вплоть до реальных сроков, вместо сегодняшних штрафов и «условки».

Вице-председатель областного отделения «Опоры России» Алексей Ларин призвал производителей табака выступить с комплексной законодательной инициативой, включающей защиту прав владельцев небольших киосков. В случае ее реализации, по мнению лидера «Опоры России», будет нанесен серьезный удар по торговцам контрафактом во всех отраслях экономики.

Участники круглого стола резюмировали, что для улучшения ситуации нужен комплексный подход: изменение законодательства, увеличение числа рейдов правоохранителей, поддержка общественников и бизнесмена.

Рынок нелегальных сигарет растет огромными темпами. Скорее всего, ситуация будет ухудшаться и дальше. Пока принятых мер явно недостаточно, а работа над новыми инструментами борьбы идет не так оперативно, как хотелось бы.

Но один из факторов, с которым можно справиться общими усилиями – сознательное поведение потребителя. Никто не может утверждать насколько безопасны сигареты, на которых стоит акциз другого государства, либо его нет вообще. Производство табака – процесс, связанный со строгой технологией, отход от которой может привести к угрозе здоровью.

Будьте бдительны. Экономия на качестве, не стоит экономии на себе.