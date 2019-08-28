Место падения метеорита, музей пельменя, прогулка на яхте по Тургояку: журналисты отправились в путешествие по Южному Уралу

Приехали на базу отдыха «Чебаркуль». Она специализируется на спортивных и образовательных заездах. Здесь очень развитая спортивная инфраструктура, много спортплощадок. Для любознательных гостей есть смотровая площадка с телескопом. А еще на территории уникальный, живописный остров. Добираться к нему нужно по деревянному мосту.
Валя.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Ловим кадры для большого красочного материала, который мы подготовим после поездки.
Кораблики.Фото: Валентина ВАГАНОВА
А ещё впечатлили макеты кораблей.
Памятник.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Гранитная стела у озера Чебаркуль. Ее возвели в честь падения метеорита. Автор изобразил водоем. А в нем отверстие — пробоина от небесного тела. Кстати, через это отверстие можно увидеть реальное место падения метеорита.
Фигурки.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Возле крепости есть разные фигурки. Эта нам больше всех понравилась.
Крепость.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Ох и хмурое небо!
Крепость.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Местная достопримечательность — крепость при озере Чебаркуль. Это макет Чебаркульской крепости, с которой началась история города. Построена она была в 1736 году. Возвели ее как опорный пункт для охраны обозов с хлебом, которые направлялись в Оренбург. Копия крепости появилась совсем недавно — в 2016 году.
ДевчулиФото: Валентина ВАГАНОВА
Со мной едут двое коллег — Маша и Настя. Добрались до Чебаркуля, выпили по Red Bull. Уж больно сонное утро... Но верим, что этот чудо-напиток придаст нашей команде сил.
Машины.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Все в сборе. По коням! А вернее по кроссоверам Haval и Changan.
Валентина Ваганова.
Всем привет! Меня зовут Валя и я работаю в самом лучшем медиахолдинге России — «Комсомольская правда». Очень люблю рассказывать читателям интересные истории. А сегодня приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по нашей родине — Южному Уралу. Трансляция будет идти весь день, присоединяйтесь!