2019-08-28T07:27:22+03:00
Общество

Место падения метеорита, музей пельменя, прогулка на яхте по Тургояку: журналисты отправились в путешествие по Южному Уралу

Следим за их поездкой в режиме онлайн
Валентина ВАГАНОВА
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Автопробег проходит на внедорожниках от автосалона «Аверс Авто».Автопробег проходит на внедорожниках от автосалона «Аверс Авто».
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Сегодня, 28 августа, команда журналистов отправилась в автопробег по Челябинской области. На внедорожниках от автосалона «Аверс Авто» мы посетим два южноуральских города, которые популярны у туристов – Чебаркуль и Миасс.

В озеро Чебаркуль шесть лет назад упал метеорит. Мы заглянем на знаковое место. Посмотрим сами и покажем вам стелу, созданную в честь падения метеорита. А также – копию первой казачьей крепости, с которой началась история Чебаркуля. Затем немного передохнем, наберемся сил в санатории «Сосновая горка» и на базе отдыха «Чебаркуль», и поедем дальше – в Миасс.

Здесь пройдемся по краеведческому музею. Сходим в единственный в России Музей пельменя, где заодно подкрепимся. С нас фуд-фото пельменей с необычной начинкой.

Дальнейший маршрут будет зависеть от погоды. Если с ней повезет, сплаваем на яхтах на остров Веры. Он расположен в акватории озера Тургояк. А будет штормить – поедем в храм Святого Богоявления. Полюбуемся им и здесь же посмотрим золотошвейную мастерскую, где рукодельницы вышивают золотом. После заскочим в санаторий «Кошкуль».

Итак, начинаем нашу трансляцию. Также будем выкладывать посты в соцсети. Найти их можно по хештегу #автопробегКП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Онлайн-трансляция

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям

Приехали на базу отдыха «Чебаркуль». Она специализируется на спортивных и образовательных заездах. Здесь очень развитая спортивная инфраструктура, много спортплощадок. Для любознательных гостей есть смотровая площадка с телескопом. А еще на территории уникальный, живописный остров. Добираться к нему нужно по деревянному мосту.

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Валя. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Валя.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ловим кадры для большого красочного материала, который мы подготовим после поездки.

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Кораблики. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кораблики.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А ещё впечатлили макеты кораблей.

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Памятник. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Памятник.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Гранитная стела у озера Чебаркуль. Ее возвели в честь падения метеорита. Автор изобразил водоем. А в нем отверстие — пробоина от небесного тела. Кстати, через это отверстие можно увидеть реальное место падения метеорита.

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Фигурки. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фигурки.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Возле крепости есть разные фигурки. Эта нам больше всех понравилась.

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Крепость. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Крепость.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ох и хмурое небо!

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Крепость. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Крепость.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Местная достопримечательность — крепость при озере Чебаркуль. Это макет Чебаркульской крепости, с которой началась история города. Построена она была в 1736 году. Возвели ее как опорный пункт для охраны обозов с хлебом, которые направлялись в Оренбург. Копия крепости появилась совсем недавно — в 2016 году.

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Девчули Фото: Валентина ВАГАНОВА

ДевчулиФото: Валентина ВАГАНОВА

Со мной едут двое коллег — Маша и Настя. Добрались до Чебаркуля, выпили по Red Bull. Уж больно сонное утро... Но верим, что этот чудо-напиток придаст нашей команде сил.

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Машины. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Машины.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Все в сборе. По коням! А вернее по кроссоверам Haval и Changan.

Валентина ВАГАНОВАВалентина ВАГАНОВАСпешу навстречу приключениям
Валентина Ваганова.

Валентина Ваганова.

Всем привет! Меня зовут Валя и я работаю в самом лучшем медиахолдинге России — «Комсомольская правда». Очень люблю рассказывать читателям интересные истории. А сегодня приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по нашей родине — Южному Уралу. Трансляция будет идти весь день, присоединяйтесь!

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