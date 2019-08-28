Место падения метеорита, музей пельменя, прогулка на яхте по Тургояку: журналисты отправились в путешествие по Южному Уралу

Сегодня, 28 августа, команда журналистов отправилась в автопробег по Челябинской области. На внедорожниках от автосалона «Аверс Авто» мы посетим два южноуральских города, которые популярны у туристов – Чебаркуль и Миасс.

В озеро Чебаркуль шесть лет назад упал метеорит. Мы заглянем на знаковое место. Посмотрим сами и покажем вам стелу, созданную в честь падения метеорита. А также – копию первой казачьей крепости, с которой началась история Чебаркуля. Затем немного передохнем, наберемся сил в санатории «Сосновая горка» и на базе отдыха «Чебаркуль», и поедем дальше – в Миасс.

Здесь пройдемся по краеведческому музею. Сходим в единственный в России Музей пельменя, где заодно подкрепимся. С нас фуд-фото пельменей с необычной начинкой.

Дальнейший маршрут будет зависеть от погоды. Если с ней повезет, сплаваем на яхтах на остров Веры. Он расположен в акватории озера Тургояк. А будет штормить – поедем в храм Святого Богоявления. Полюбуемся им и здесь же посмотрим золотошвейную мастерскую, где рукодельницы вышивают золотом. После заскочим в санаторий «Кошкуль».

Итак, начинаем нашу трансляцию. Также будем выкладывать посты в соцсети. Найти их можно по хештегу #автопробегКП.