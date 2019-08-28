2019-08-28T07:13:18+03:00
Происшествия

После того как Челябинск едва не задохнулся от вони, в Сосновском районе пригрозили закрыть птицефабрику

Виновников «газовой атаки» обещают покарать большими штрафами
Андрей АБРАМОВ
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Назван виновник неприятного запаха в Челябинске.Назван виновник неприятного запаха в Челябинске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К смогу привыкли, метеорит пережили, землетрясение было. А в конце августа на Челябинск решили наслать новую напасть — нестерпимую вонь. Запах экскрементов окутал центр мегаполиса. Подобное уже было в прошлые года, когда во весне дабы удобрить поля, на них высыпали куриный помет. Что же на этот раз стало причиной вони в Челябинске?

Расследование вело министерство экологии Челябинской области. Предварительные итоги КП-Челябинск озвучил руководитель управления экологического просвещения Виталий Безруков:

— В течение прошлой недели жители жаловались на стойкий «фекальный» запах в городе и за его пределами. В первый же день мы направили передвижные лаборатории, которые зафиксировали превышения по сероводороду в поселке Кременкуль. Установив скорость и направление ветра, удалось определить предполагаемых виновников. Вероятными источниками стали птицефабрика в Сосновском районе и кременькульские очистные сооружения.

Ревизоры выяснили, что птицефабрика вновь выкинула на поля помет от птиц. Он-то и дал душок. На предприятии объяснили, что таким образом хотели удобрить поля. Однако есть важно «но»:

— Такая технология по производству «удобрения» не прошла государственную экспертизу, а значит, ее безопасность для жителей и окружающей среды не подтверждена. Виновники будут привлечены к максимальному наказанию, — добавили в министерстве экологии.

Не исключено, что чиновники будут настаивать на приостановке работы птицефабрики, если она не докажет безопасность таких удобрений. Что касается очистных сооружений, то объект не стоит на государственном учете по негативному воздействию на окружающую среду. А также очистными сооружениями не были предоставлены декларации о выбросах, что в совокупности влечет наложение административных штрафов до 180 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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