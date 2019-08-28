В роддомах Челябинска фотографы разводят мамочек на деньги

Челябинку Марию из роддома ГКБ №8 собралась встречать вся ее семья. Родился первенец — девочка. Родные накупили шариков, цветов, приготовили мобильники, дабы снимать важный момент — выход мамочки из отделения.

— Маша появилась, за ней уверенной походкой вышла незнакомка. Она четким жестом повелела нам: вставайте у стены, сумки уберите в сторону. Понятно, что человек интуитивно начинает подчиняться: тетенька вышла оттуда, откуда обычно выходят врачи, — рассказал КП-Челябинск горожанин Олег.

Состоялся такой диалог:

— Для чего?

— Это для вас, я вам все расскажу, все покажу, — ответила фотограф на удивленные взгляды родных. — Если не захотите, ничего никуда не будет выкладываться.

— Мы сразу не захотим...

— Но может, хотя бы посмотрите...

— Нет, мы отказываемся.

— Но мамочка промолчала!

— Девушка, мы отказываемся…

— Ну смотрите: память ваша…

В итоге один из родственников семьи рявкнул на даму с камерой в духе «недоела» и тогда та удалилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728568" frameborder="0"></iframe> Конфликт с фотографом.

— Ладно мы смогли отказаться, а скромных людей большинство. Они промолчат и заплатят. Явно фотограф пользуется положением, что роженицы в растерянности. Что частный фотограф вообще делает в государственной больнице? Кому она платит? — задается вопросами Олег. — В общем наш праздник был испорчен.

В соцсети выкладывают много отзывов про этот роддом. Палаты, врачи, роды — все довольны. Но на работу фотографов и раньше были жалобы.

О работе фотографа в этом роддоме у людей не самые лестные отзывы.

КОММЕНТАРИЙ

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ №8 Валерий Яковлев:

— За прошлый год у нас рожали около 1 800 мамочек и на всех было не больше трех жалоб на работу фотографа. Она работает от организации, с которой у больницы заключен договор. У фотографа есть санитарная книжка, поэтому она может находиться в выписном отделении. Этот инцидент мы разбирали: до того как выйти к родным, роженица дала устное согласие на съемку. Оно имеет юридическую силу. Другое дело, что потом семья отказалась. Если такой инцидент еще раз повторится, то мы будем думать над тем, чтобы фотографы предварительно заключали письменные договоры с пациентками.

КСТАТИ

Это не первый конфликт с фотографами в челябинском роддом за последнее время. Ранее мы рассказывали, как дама с камерой довела роженицу до слез.

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