Кандидат-супергерой и забор, ставший мемом: пять фишек челябинских депутатов, которые рассмешили народ

На днях мне предложил дружбу депутат. Добавился во «ВКонтакте». Однако, мы с ним из разных районов, а значит, проголосовать за нового друга я не смогу. Современная предвыборная гонка — интереснее сериала. Претенденты на депутатское кресло в Челябинске не раз позабавили народ этим летом. Рассказываем самые яркие случаи.

КАК ДЕПУТАТ МЛАДЕНЦА СПАС

23 августа в одном из домов по Университетской Набережной случилось ЧП: коляска с младенцем застряла в лифте между этажами. В это время в соседнем доме проводил встречу с жильцами депутат Эльдар Гильмутдинов. «Узнав о беде, он бросился на помощь малышу». Пишу и понимаю, что не могу пересказать эту историю лучше, чем в оригинале. Это же просто песня!

— Спасая маленького человечка, рискуя своим здоровьем, раздвинул тяжелые двери лифта и освободил младенца. Ребенок даже не проснулся, он продолжал мирно спать и не подозревал об опасности, — рассказывается в группе кандидата.

Как челябинский депутат младенца спас.

Далее следует анализ ситуации и главного героя.

— Такой бескорыстный поступок, забота и сопереживание чужой беде характеризуют Эльдара как неравнодушного и чуткого человека! Он всегда готов прийти на помощь и выручить в сложной ситуации! — написал администратор паблика. А затем еще раз то же самое немного другими словами.

К тексту прилагается видео с благодарностью от мамы малыша. Его посмотрели более 22,5 тыс. человек. Многие подумали, двое написали:

— Просто супермен этот Эльдар Гильмутдинов, — прокомментировал подписчик Михаил Плетнев.

— Ждем сиквела «Эльдар и хулиганы», — добавил избиратель Юрий.

ЗАБОР РАЗДОРА

Такое фото попало в соцсети. Депутат считает, что это провокация оппонентов.

Забор челябинского депутата стал мемом в соцсетях. Горожане прислали челябинскому урбанисту Льву Владову фото странных ограждений, появившиеся в самых неожиданных местах. Например, один из таких вкопан в грязи посредине пустыря. Кажется, что единственная функция, которую несут такие оградки — держать таблички, на которых красуется фамилия народного избранника. Надпись гласит «Установлено на личные средства вашего депутата».

Урбанист возмутился, а его подписчики посмеялись над затеей депутата. С помощью «Фотошопа» они поставили ограждение в еще более нелепые места: пустыню, горный каньон и т. д. Так забор превратился в интернет-мем.

Фотожаба от Хуана Хуанова, соцсети.

Нужно больше фотошопа!

Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Александр Гончаров прокомментировал, что это вброс его политических оппонентов. Сфотографирована лишь одна из десяти металлических секций. Ракурс выбран так, чтобы забор не попал в кадр целиком.

По словам Гончарова, ограда защищает газон от автохамов. А табличка нужна для того, чтобы оппоненты депутата не приписали его дела себе.

НОЧНОЙ ПОЗОР

История о том, как депутат жителям Челябинска спать помешал.

Горожан разбудил лязг техники. Люди вылезли в окна: «Что происходит?» Оказалось, что во дворе рабочие латают асфальт. В 23:00!

Дорогу латали ночью - так точно все заметят заботу!

— Месяц назад у нас разрыли яму, чтобы починить трубы отопления. Потом засыпали щебнем. Некий кандидат решил попиариться и вызвал бригаду, чтобы сделали асфальт. Рабочие приехали почти ночью. В итоге никто не мог уснуть. Те, кто уже уснул, проснулись. А ведь утром всем надо было на работу! И было бы из-за чего не спать! На асфальте сделали заплатку, как в деревне, — рассказал подписчик КП-Челябинск.

АСФАЛЬТ С УВАЖЕНИЕМ

Еще один кандидат в депутаты подписал отремонтированную дорогу в Челябинске. Как видно на фото, работал точечно, почти каждую заплатку отметил. Даже самую маленькую. А, может, это происки конкурентов? Фото, сделанное челябинцем, тут же разлетелось по соцсетям.

Ни один кусочек асфальта не пропал даром! Фото: соцсети

Горожане обсуждают подписанные заплатки на асфальте:

— Вот так асфальт! Не просто так положили, а «с уважением» (надпись на заплатках — прим. ред.)!

— Предвыборная гонка началась. Будем дальше наблюдать, кто креативнее себя проявит. Или сильнее насмешит народ.

СПИСАЛИ

Агитационные листовки кандидатов в совет депутатов Курчатовского района — один в один манифест фестиваля городской среды «Все просто», написанный три года назад.

В своем манифесте урбанисты призывают челябинцев заботиться о городе. Кандидаты в депутаты не стали заморачиваться даже с изменением шрифта и верстки. Но они считают, что все совпадения случайны. Смотрите сами.

Листовка общественников и депутатов: найди пять отличий. Фото: соцсети

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