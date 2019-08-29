2019-08-28T16:17:02+03:00
Общество

Погода на сентябрь 2019 Челябинск: много ли нам отмерят тепла, когда придет бабье лето, народные приметы

Какой будет погода в Челябинске в сентябре-2019
Лидия ПЕСКОВА
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Сентябрь - солнечный и позитивный.Сентябрь - солнечный и позитивный.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сентябрь в Челябинске первый осенний месяц. Он ассоциируется с теплом и солнечным светом. Но в природе бывало всякое. Иногда над Челябинском в сентябре льют проливные дожди, а порой в мегаполис возвращается жаркое лето.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ — ДОЖДЛИВЫЙ, А ДЕНЬ ГОРОДА — СОЛНЕЧНЫЙ

Пока погода на сентябрь 2019 в Челябинске не обещает нам комфортного начала месяца. В первые дни, когда школьники собираются на торжественные линейки, в городе будет всего лишь +13 градусов и дождливо. Ночами всего +6.

Ко Дню города (мы отметим его в выходные 7 и 8 числа) в городе потеплеет до +20, будет солнечно, ясно.

А спустя несколько дней опять похолодает в среднем до +15 градусов днем и до +5 ночью.

ПЕРВЫЕ ЗАМОРОЗКИ И СНЕГ

Первые заморозки на почве и в воздухе Челябинска начинаются в сентябре. Если осень холодная, во второй, третьей декадах пролетают снежинки, а в горах может установиться снежный покров. Но пока этого ничего не предвещает.

В сентябре природа Челябинска все еще может порадовать горожан грозами или удивить градом, иногда на Челябинск ложатся туманы. Но, как правило, большинство дней стоят ясные, с ярким солнцем.

БАБЬЕ ЛЕТО МОЖЕТ ПРОЙТИ МИМО

Именно в сентябре жители Челябинска ждут бабьего лета.

— Оно приходит в Челябинск не каждый год, — говорят в местном гидрометцентре. — Наши синоптики анализировали погоду и подсчитали, что за полвека оно приходило только 27 раз. Причем в большинстве случаев это было молодое бабье лето, которое выпадает на конец августа — первую декаду сентября. Старое бабье лето бывает во второй декаде.

К сожалению, эти периоды длятся очень недолго. Молодое обычно продолжает около пяти дней, а старое бабье лето и того меньше.

НА ЗАМЕТКУ

Народные приметы в сентябре

— Облака движутся против ветра — ухудшится погода.

— Ночной ветер предвещает дождь на следующий день.

— Если на небе две или три радуги — пора по грибы.

— Если дождь в сентябре начался утром, значит, скоро он завершится.

— Чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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