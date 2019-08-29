Камеры ГИБДД в Челябинске-2019: онлайн-карта видеофиксации
Когда камеры видеофиксации нарушений только стали появляться в Челябинске, их будто тщательно скрывали. Автолюбители составляли свои списки и распространяли их по соцсетям. Однако ГИБДД пошло на беспрецедентный шаг и в 2019 году опубликовало онлайн карту камер в Челябинске.
Называется она «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации». На ней указаны десятки камер ГИБДД по всему Челябинска. Хотя если быть объективным, то большинство устройств принадлежат вовсе не дорожной полиции и даже не муниципалитету. Многие камеры в Челябинске — это частная собственность. Бизнес заключил договор с городом на установку систем видеофиксации.
По итогу коммерсанты увешали Челябинск камерами, передают информацию в ГИБДД и получают свой процент со штрафов.
Так выглядит карта камер ГИБДД в Челябинске. На каждую иконку можно кликнуть и посмотреть подробности об устройстве.Фото: ГИБДД Челябинска
Кстати, на карте камер ГИБДД указало только стационарные посты видеофиксации — те устройства, которые висят на столбах и над дорогами. Также отмечены камеры по Челябинской области. Хотя точек на карте пока не так много. Есть важная приписка
«Ресурс в стадии наполнения»
То есть в ближайшем будущем карта будет пополняться.
Посмотреть карту камер ГИБДД в Челябинске можно здесь.
Также мы публикуем список камер ГИБДД в Челябинске. Правда если вы не знаете нумерацию столбов — вряд ли кто-то в курсе нее кроме специалистов-дорожников, — то переченье может показаться непонятным. Зато можно хотя бы представить дорогу или перекресток, где висит камера в Челябинске.
Бродокалмакский тр. — ул. Мамина
Комсомольский пр., д.4
Комсомольский пр., д.83
Копейское шоссе 1п/1
Копейское шоссе, д.50
Копейское шоссе, пост ГАИ.
Новоградский пр. (от опоры освещения № 38 до № 78)
Свердловский тр. — ул. Автодорожная
Свердловский тр., д.20
а/д Меридиан — пр. Ленина
а/д Меридиан — ул. Дзержинского
а/д Меридиан — ул. Потемкина
а/д г. Челябинск — аэропорт Баландино (от опоры освещения № 152 до № 125)
а/д г. Челябинск — аэропорт Баландино (от опоры освещения № 35 до № 51)
плотина «Шершни» (от опоры освещения № 1 до № 40)
пр. Ленина — пр. Свердловский
пр. Ленина — ул. Красная
пр. Ленина — ул. Энтузиастов
пр. Победы — ул. Каслинская
пр. Победы — ул. Молодогвардейцев
пр. Победы — ул. Российская
ул. 250-летия Челябинска, д.38
ул. 40 лет Победы — пр. Победы
ул. I Пятилетки — ул. Артиллерийская
ул. I Пятилетки — ул. Горького
ул. Блюхера, д.95
ул. Бр. Кашириных — Свердловский пр.
ул. Бр. Кашириных — ул. Кирова
ул. Братьев кашириных — ул. 40 летия Победы
ул. Героев Танкограда, д.67п
ул. Горького 37/19
ул. Дзержинского — ул. Барбюса
ул. Доватора — ул. Степана Разина
ул. Доватора — ул. Блюхера
ул. Доватора — ул. Воровского
ул. Индивидуальная, опора освещения № 106
ул. Каслинская — ул. Бр. Кашириных
ул. Каслинская 46
ул. Косарева — ул. Бр. Кашириных
ул. Ленина-ул. III Интернационала
ул. Молодогвардейцев — ул. Куйбышева
ул. Профессора Благих, опора освещения 72
ул. Профессора Благих, опора освещения № 72
ул. Рабоче-Колхозная 53
ул. С.Юлаева, ЛА Трактор
ул. Северный луч (от опоры освещения № 108 до № 132)
ул. Труда — ул. Российская
ул. Труда, д.203
ул. Университетская набережная, д.24
ул. Хлебозаводская (от опоры освещения № 94 до № 102)
ул. Худякова — ул. Татьяничевой
ул. Худякова, д.22
ул. Чайковского — ул. Куйбышева
ул. Чичерина — ул. 250 лет Челябинску
ул.Блюхера — ул. Воровского
ул.Ленина-ул.Энгельса
шоссе Металлургов — ул. Сталеваров
ИСТОЧНИК KP.RU