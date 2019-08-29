Камеры ГИБДД в Челябинске-2019: онлайн-карта видеофиксации

Когда камеры видеофиксации нарушений только стали появляться в Челябинске, их будто тщательно скрывали. Автолюбители составляли свои списки и распространяли их по соцсетям. Однако ГИБДД пошло на беспрецедентный шаг и в 2019 году опубликовало онлайн карту камер в Челябинске.

Называется она «Места размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации». На ней указаны десятки камер ГИБДД по всему Челябинска. Хотя если быть объективным, то большинство устройств принадлежат вовсе не дорожной полиции и даже не муниципалитету. Многие камеры в Челябинске — это частная собственность. Бизнес заключил договор с городом на установку систем видеофиксации.

По итогу коммерсанты увешали Челябинск камерами, передают информацию в ГИБДД и получают свой процент со штрафов.

Так выглядит карта камер ГИБДД в Челябинске. На каждую иконку можно кликнуть и посмотреть подробности об устройстве.Фото: ГИБДД Челябинска

Кстати, на карте камер ГИБДД указало только стационарные посты видеофиксации — те устройства, которые висят на столбах и над дорогами. Также отмечены камеры по Челябинской области. Хотя точек на карте пока не так много. Есть важная приписка

«Ресурс в стадии наполнения»

То есть в ближайшем будущем карта будет пополняться.

Посмотреть карту камер ГИБДД в Челябинске можно здесь.

Также мы публикуем список камер ГИБДД в Челябинске. Правда если вы не знаете нумерацию столбов — вряд ли кто-то в курсе нее кроме специалистов-дорожников, — то переченье может показаться непонятным. Зато можно хотя бы представить дорогу или перекресток, где висит камера в Челябинске.

Бродокалмакский тр. — ул. Мамина

Комсомольский пр., д.4

Комсомольский пр., д.83

Копейское шоссе 1п/1

Копейское шоссе, д.50

Копейское шоссе, пост ГАИ.

Новоградский пр. (от опоры освещения № 38 до № 78)

Свердловский тр. — ул. Автодорожная

Свердловский тр., д.20

а/д Меридиан — пр. Ленина

а/д Меридиан — ул. Дзержинского

а/д Меридиан — ул. Потемкина

а/д г. Челябинск — аэропорт Баландино (от опоры освещения № 152 до № 125)

а/д г. Челябинск — аэропорт Баландино (от опоры освещения № 35 до № 51)

плотина «Шершни» (от опоры освещения № 1 до № 40)

пр. Ленина — пр. Свердловский

пр. Ленина — ул. Красная

пр. Ленина — ул. Энтузиастов

пр. Победы — ул. Каслинская

пр. Победы — ул. Молодогвардейцев

пр. Победы — ул. Российская

ул. 250-летия Челябинска, д.38

ул. 40 лет Победы — пр. Победы

ул. I Пятилетки — ул. Артиллерийская

ул. I Пятилетки — ул. Горького

ул. Блюхера, д.95

ул. Бр. Кашириных — Свердловский пр.

ул. Бр. Кашириных — ул. Кирова

ул. Братьев кашириных — ул. 40 летия Победы

ул. Героев Танкограда, д.67п

ул. Горького 37/19

ул. Дзержинского — ул. Барбюса

ул. Доватора — ул. Степана Разина

ул. Доватора — ул. Блюхера

ул. Доватора — ул. Воровского

ул. Индивидуальная, опора освещения № 106

ул. Каслинская — ул. Бр. Кашириных

ул. Каслинская 46

ул. Косарева — ул. Бр. Кашириных

ул. Ленина-ул. III Интернационала

ул. Молодогвардейцев — ул. Куйбышева

ул. Профессора Благих, опора освещения 72

ул. Профессора Благих, опора освещения № 72

ул. Рабоче-Колхозная 53

ул. С.Юлаева, ЛА Трактор

ул. Северный луч (от опоры освещения № 108 до № 132)

ул. Труда — ул. Российская

ул. Труда, д.203

ул. Университетская набережная, д.24

ул. Хлебозаводская (от опоры освещения № 94 до № 102)

ул. Худякова — ул. Татьяничевой

ул. Худякова, д.22

ул. Чайковского — ул. Куйбышева

ул. Чичерина — ул. 250 лет Челябинску

ул.Блюхера — ул. Воровского

ул.Ленина-ул.Энгельса

шоссе Металлургов — ул. Сталеваров