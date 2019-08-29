Лучшим молодым предпринимателям региона стал челябинский инноватор

Лучшим стал 32-летний владелец компании «Инновации детям» Дмитрий Андреев.

На протяжении месяца участники прошли два отбора (конвейер бизнесов и защита проектов), обучение в рамках образовательного модулю, подготовку к Забегу предпринимателей на 5 км от школы I LOVE SUPPERSPORT, соревнования в Парусной регате на озере Тургояк, встретились с легендарным путешественником Федором Конюховым, обрели новых партнеров, получили обратную связь от топовых предпринимателей региона и нашли новые векторы развития своего бизнеса.

В рамках регионального форума «Chel Business Days» прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Молодой предприниматель Челябинской области». Участников и гостей удивил необычный формат мероприятия — участники шли по красной ковровой дорожке в сопровождении фотографов, а номинации и имена победителей объявлялись музыкальными зарисовками группы Regina`s BAND.

Из 560 участников эксперты и наставники выбрали 10 победителей в номинациях и лучшего молодого предпринимателя.

Открыл мероприятие министр экономического развития Челябинской области Иван Куцевляк:

«Подобные конкурсы мы проводим для того, чтобы предприниматели могли рассказать о себе, своем бизнесе и своих идеях. Нам важно, чтобы они понимали нашу готовность поддерживать их инициативы, которые послужат на благо Челябинской области. Бизнес — это движущая сила экономики и развития в целом, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы давать предпринимателям необходимую поддержку».

Лучшим молодым предпринимателем и победителем конкурса стал 32-летний владелец компании «Инновации детям» Дмитрий Андреев. Он выиграл бизнес-миссию в любую точку мира и продвижение на ведущих медиапространствах региона.

Компания победителя занимается инновационными интерактивными комплексами для детских садов, которые пользуется популярностью не только на территории Российской Федерации, но и в Японии и странах СНГ.

«Разработанные нашей компанией образовательные комплексы установлены примерно в 4000 детских садов от Калининграда до Сахалина. Мы не стоим на достигнутом и планируем расти дальше. В планах — покорить Европу. Здорово, что наш регион поддерживает предпринимателей и открывает много возможностей для развития», — поделился Дмитрий Андреев, директор компании «Инновации детям».

Наставники проекта под музыкальное сопровождение наградили победителей номинаций, которые получили ментора из «большого бизнеса», обучение в рамках

«Synergy Global Forum» в Санкт-Петербурге, а также спецпризы от партнеров проекта. Специальным гостем стал известный российский спортсмен, актер, телеведущий, бизнес-тренер Сергей Бадюк, вручивший приз одному из номинантов.

Лучшими в своей сфере стали следующие предприниматели:

1. Народный предприниматель — Сергей Кручинин (СК «Консалтинг»).

2. Любимчик наставников — Станислав Белоусов (парк исторической реконструкции «Гардарика»).

3. Социальное предпринимательство — Ирина Зайцева (семейный центр развития «Точка роста»).

4. Производство — Евгения Котлярова (производство шпонированных панелей МДФ и штучного паркета «Homeinteriors»).

5. Сфера услуг — Иван Зайцев (Лор-клиника Доктора Зайцева), Татьяна Мизюрина (ресторанный холдинг «Showrest Group»), Сергей Бусыгин (удобрения и агрохимические продукты «Агро 24»).

6. Торговля — Айман Нургазинова (мини-пекарня «Трдельник и кофе»). 7. Инновационное предпринимательство — Дмитрий Андреев (интерактивное оборудование для детских садов «Инновации детям»).

8. Интернет-предпринимательство — Александр Шакуров (образовательный центр «Alkon School»).

Конкурс реализован в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательств и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатором выступил Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Территория Бизнеса при поддержке Правительства Челябинской области.