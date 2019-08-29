«Вампира» из Челябинска, который работал врачом после психбольницы, снова отправили на принудительное лечение

Бориса Кондрашина суд отправил на принудительное лечение. Решение выносили в инстанции Ленинского района Челябинска. В интернете подсудимый прославился как «врач-вампир из Челябинска». Почти 20 лет назад, будучи школьником, Кондрашин убил одноклассника и выпил его кровь. За это его отправили в психбольницу, но затем отпустили и мужчина устроился работать врачом.

На новом суде Кондрашина обвиняли в использовании поддельного медицинского диплома и хранении наркотиков. По фальшивому документу челябинцу удалось устроиться в клинику терапевтом. Когда обман вскрылся, дома у Бориса устроили обыск и нашли запрещенную траву.

Как «врач-вампир» из Челябинска оказался на свободе и устроился на работу психиатром 00:00 00:00

УЖАСТИК ИЗ 90-Х

— Он пил кровь! Много раз это делал. Называл себя сыном Баала (языческий бог, одно из имен дьявола — прим.ред.) и убил одноклассника, чтобы поглотить его душу. А теперь этот человек работает в больнице, — такие ужасы КП-Челябинск рассказали обеспокоенные жители Ленинского района. В прошлом они учились с Кондрашиным в одной школе, а спустя 20 лет встретили его в коридорах больницы.

В обычной школе на окраине Челябинска ученик расчленил друга. В старших классах Борис начал чудить — носил кольца-амулеты, ходил с тростью и увлекался эзотерикой. Говорил, что перенес инсульт, видел смерть и теперь чувствует сверхъестественное. Впрочем, ничего удивительного в этом не видели: спиритический угар 90-х к тому времени еще не иссяк.

КП-Челябинск нашла копию первого приговора Кондрашина.

— Его отец был врачом и домашним тираном. Он умер за решеткой, когда начался этот кошмар. Был задержан как соучастник. Но не думаю, что он причастен. Просто даже сыщикам было трудно поверить, что такой кошмар сотворил подросток, — рассказала выпускница из школы Бориса.

В классе парня не боялись: считали чудаком, но безобидным. К тому же, у него всегда можно было достать кайф. В то время так на модном сленге называли наркотики.

— Пацаны брали у него таблетки. Он их таскал у отца. Тот психиатром был, и расширяющие сознание лекарства у него водились. Как-то одноклассники Ваня с Илюхой попросили у него таблеток, а Боря поставил условие: мне нужна ваша кровь. Илья согласился, и тот у него шприцем выкачал прямо из вены. Говорят, слил в рюмку и выпил, — продолжает собеседница.

В деле Кондрашина 20-летней давности фигурировали наркотики. В новом деле вновь упоминаются запрещенные вещества.Фото: СОЦСЕТИ

В ЗАГАДОЧНОМ СПИСКЕ БЫЛИ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Самое жуткое случилось теплым майским днем. Одиннадцатиклассники гоняли в школе сценарий последнего звонка, а после репетиции Борис позвал Илью к себе — закинуться препаратами. И там вколол ему смертельную дозу транквилизатора. Илья уснул и больше не просыпался.

— Тут домой вернулся отец. Жили они вдвоем. Мать к тому времени ушла. Папа Бори в комнату не проходил, взял какие-то вещи и ушел на ночное дежурство в больницу. А наш Дракула начал пилить труп. Мы потом прочитали в газете, что он периодически выжимал с органов кровь в бокал и пил — верил, что получит жизненную силу этого человека. Боря был помешан на сатанизме: видел себя демоном, который поглотит плоть смертного, — говорит женщина.

Части тела жертвы Боря раскидал по двору. Говорят, голову выкинул с балкона и она закатилась за баки.

— Утром с работы вернулся его отец, взял собачку и пошел на прогулку. Было часов семь утра. Так он же и наткнулся на эту расчлененку во дворе. Вызвал милицию. Ну искали Борю недолго — кровавые следы вели в квартиру. Там у него нашли список — десять имен одноклассников. Илья был первым, и его строчка была перечеркнута.

Вместо колонии парня отправили на принудительное лечение. Его отец спился и захлебнулся рвотой. Мать и сестра практически не поддерживали с ним общение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/689685" frameborder="0"></iframe> Сыщик рассказал, как расследовал дело врача-вампира из Челябинска 20 лет назад.Андрей АБРАМОВ

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