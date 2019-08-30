2019-08-29T17:54:19+03:00
Общество

В Челябинске спасатели освободили… спящего ребенка

Мама не могла попасть домой и решила: случилось что-то страшное
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Вот так вот ляжешь отдохнуть и маму напугаешь... Фото: Владимир Веленгурин.Вот так вот ляжешь отдохнуть и маму напугаешь... Фото: Владимир Веленгурин.
Изменить размер текста:

Было это в одном из домов в центре Челябинска. Вернувшаяся в семь вечера домой хозяйка не смогла открыть входную дверь. Ключи были, но дверь-то закрыта изнутри.

- Дома меня ждала 13-летняя дочь. Я стала стучать...

Стучала-стучала, пока рука не покраснела. Но бестолку.

- Я позвонила сначала на домашний, потом на мобильный телефон. Никто не брал трубку! Мне стало тревожно. Я начала тарабанить в дверь ключами. Устроила тарарам. Соседи выходили на лестничную клетку и спрашивали, что случилось.

Промучившись более часа, мама позвонила по номеру 112.

- Не волнуйтесь, - сказал на том конце. – Мы миллион детей разбудили, ваш будет миллион первым.

Через 10 минут у подъезда стояла машина городской службы спасения.

- Неси стремянку, - сказал спасатель своему коллеге.

Благо, невысоко, второй этаж. Ловко взобравшись на подоконник, спасатель открыл окно и крикнул маме:

- Сначала я открою вам дверь, чтобы вы разбудили ребенка.

Оказывается, спасателям постоянно приходится кого-то будить. Фото: Владимир Веленгурин.

Оказывается, спасателям постоянно приходится кого-то будить. Фото: Владимир Веленгурин.

Через минуту в квартиру с перепуганной матерью вошли спасатели.

- Доченька, ты разве не слышала, как я тебя звала и стучалась? А еще телефоны звонили?!

- Слышала, но, думала, что это сон, - ответила заспанная девочка.

Обрадованные спасатели пожелали маме всего хорошего и попросили заблокировать щеколду, чтобы ребенок больше не остался запертым изнутри.

КСТАТИ

Как спасатель спас пенсионеров

Мы узнали имя спасателя, который помог открыть дверь. Это Сергей Щетинин. Этот человек поднял вопрос о предоставлении городским спасателям права на льготное пенсионное обеспечение в виде социальных выплат. Сам он работает 23 года. Уже семь лет бьется за предоставление пенсионных льгот для спасателей.

Настоящие подвиги делаются скромными людьми. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Настоящие подвиги делаются скромными людьми.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дело в том, что Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (№ 151-ФЗ от 22 августа 1995 г.) право на досрочную пенсию имеют только спасатели формирований, входящих в структуру МЧС РФ. Но местная власть вправе устанавливать дополнительные меры соцзащиты граждан, в том числе и по пенсионному обеспечению, за счет местного бюджета.

После неоднократных обращений Министерство общественной безопасности, наконец, подготовило законопроект о поддержке в виде ежемесячной доплаты к основной пенсии. Это касается тех, кто проработал не менее 15 лет спасателем в аварийно-спасательных службах Челябинской области, достигших 40 лет и не способных по состоянию здоровья работать дальше спасателем.

Сейчас законопроект проходит согласования в областном правительстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Два ребенка в больнице после столкновения КамАЗа и легковушки в Челябинске
Дымящий тандыр разогнал садоводов и остановил маршрутки на оживленной остановке в Челябинске
Вице-премьер правительства Татьяна Голикова посетит один из вузов Челябинска
Ржавый автобус из Челябинска стал модной кофейней в Самаре
Высокопоставленный полицейский ждет суда в Челябинске
В Челябинске «убитый» класс для первоклашек отремонтируют после публикации фотографий в социальных сетях
На Южный Урал надвигаются ливни и шквалистый ветер
Православные из Челябинской области просят патриарха Кирилла вразумить епископа Пармена
На похоронах в Челябинской области семье умершего подсунули тело незнакомого человека
Болельщикам «Трактора» подарят свитера и презентуют новый гимн клуба
В Челябинской области снизился налог на транспорт
Рожденный в Турции малыш не перенесет перелета в Челябинск
В Челябинске распрощались с идеей строительства метро
Дмитрий Нагиев пригласил жителей Челябинска на День города
Невесте 83 года, жениху — 90: в Магнитогорске расписали самых возрастных молодоженов
Паранормальный танец листьев засняли в Челябинской области
Участники публичных слушаний по Генплану развития Челябинска требуют перенести собрание в арену «Трактор»
В Челябинске расширен список льготников на компенсацию в подключении к цифровому ТВ
Самолет из Питера в Челябинске встречала полиция
Всего лишь четверть жителей Челябинска довольны своим доходом
Тыловикам в Челябинской области увеличили сумму материальной поддержки
На Южном Урале нашли похищенную в Москве замдиректора «Росспиртпрома»
ВТБ Факторинг в 5,5 раз увеличил объем портфеля на Урале