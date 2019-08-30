В Челябинске спасатели освободили… спящего ребенка

Было это в одном из домов в центре Челябинска. Вернувшаяся в семь вечера домой хозяйка не смогла открыть входную дверь. Ключи были, но дверь-то закрыта изнутри.

- Дома меня ждала 13-летняя дочь. Я стала стучать...

Стучала-стучала, пока рука не покраснела. Но бестолку.

- Я позвонила сначала на домашний, потом на мобильный телефон. Никто не брал трубку! Мне стало тревожно. Я начала тарабанить в дверь ключами. Устроила тарарам. Соседи выходили на лестничную клетку и спрашивали, что случилось.

Промучившись более часа, мама позвонила по номеру 112.

- Не волнуйтесь, - сказал на том конце. – Мы миллион детей разбудили, ваш будет миллион первым.

Через 10 минут у подъезда стояла машина городской службы спасения.

- Неси стремянку, - сказал спасатель своему коллеге.

Благо, невысоко, второй этаж. Ловко взобравшись на подоконник, спасатель открыл окно и крикнул маме:

- Сначала я открою вам дверь, чтобы вы разбудили ребенка.

Оказывается, спасателям постоянно приходится кого-то будить. Фото: Владимир Веленгурин.

Через минуту в квартиру с перепуганной матерью вошли спасатели.

- Доченька, ты разве не слышала, как я тебя звала и стучалась? А еще телефоны звонили?!

- Слышала, но, думала, что это сон, - ответила заспанная девочка.

Обрадованные спасатели пожелали маме всего хорошего и попросили заблокировать щеколду, чтобы ребенок больше не остался запертым изнутри.

КСТАТИ

Как спасатель спас пенсионеров

Мы узнали имя спасателя, который помог открыть дверь. Это Сергей Щетинин. Этот человек поднял вопрос о предоставлении городским спасателям права на льготное пенсионное обеспечение в виде социальных выплат. Сам он работает 23 года. Уже семь лет бьется за предоставление пенсионных льгот для спасателей.

Настоящие подвиги делаются скромными людьми.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дело в том, что Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (№ 151-ФЗ от 22 августа 1995 г.) право на досрочную пенсию имеют только спасатели формирований, входящих в структуру МЧС РФ. Но местная власть вправе устанавливать дополнительные меры соцзащиты граждан, в том числе и по пенсионному обеспечению, за счет местного бюджета.

После неоднократных обращений Министерство общественной безопасности, наконец, подготовило законопроект о поддержке в виде ежемесячной доплаты к основной пенсии. Это касается тех, кто проработал не менее 15 лет спасателем в аварийно-спасательных службах Челябинской области, достигших 40 лет и не способных по состоянию здоровья работать дальше спасателем.

Сейчас законопроект проходит согласования в областном правительстве.

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