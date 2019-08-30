В Челябинской области жителям глухих деревень власти помогут купить спутниковые «тарелки»
14 октября на смену аналоговому телевещанию придет современное цифровое. На августовском заседании Законодательного Собрания Челябинской области принят закон, расширивший перечень льготников, имеющих право на социальную поддержку в период перехода на цифровое телерадиовещание.
Законопроект подготовлен и направлен на утверждение депутатами по инициативе главы региона Алексея Текслера.
— Это правильное и своевременное решение. В областном бюджете мы предусмотрели порядка 300 миллионов рублей на выплаты компенсаций южноуральцам в связи с переходом на цифровое телевидение. С принятием нового закона льготами может воспользоваться большее число жителей региона, нуждающихся в особой заботе государства.
Итак, в список тех, кому положены компенсации на покупку цифровых приставок и антенн, включены инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий.
Акцент сделан на внимании к южноуральцам с низкими доходами. Право на получение субсидии имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума.
Раньше компенсации полагались только инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОв, жителям блокадного Ленинграда, малообеспеченным жителям региона.
Размер единовременной выплаты равен размеру фактических затрат на покупку приставок и антенн, но не более 1 000 рублей. Для ее получения нужно обращаться с заявлениями и документами в районные управления соцзащиты.
Кстати, особые условия предусмотрены для льготников отдаленных деревень. Там нет приема цифрового сигнала. После отключения аналогового вещания телерадиосигнал можно принять только останется с помощью спутникового ТВ. В этом случае размер единовременной выплаты составляет сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6 500 рублей.
Кстати, материальной господдержкой уже воспользовались 1107 семей Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU