2019-08-31T14:49:02+03:00
Общество

В Челябинской области жителям глухих деревень власти помогут купить спутниковые «тарелки»

По предложению главы региона Алексея Текслера расширен список льготников на выплату для покупки оборудования для цифрового ТВ
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14 октября Челябинская область переходит на цифровое вещание. Фото: Архив "КП".14 октября Челябинская область переходит на цифровое вещание. Фото: Архив "КП".
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14 октября на смену аналоговому телевещанию придет современное цифровое. На августовском заседании Законодательного Собрания Челябинской области принят закон, расширивший перечень льготников, имеющих право на социальную поддержку в период перехода на цифровое телерадиовещание.

Законопроект подготовлен и направлен на утверждение депутатами по инициативе главы региона Алексея Текслера.

— Это правильное и своевременное решение. В областном бюджете мы предусмотрели порядка 300 миллионов рублей на выплаты компенсаций южноуральцам в связи с переходом на цифровое телевидение. С принятием нового закона льготами может воспользоваться большее число жителей региона, нуждающихся в особой заботе государства.

Итак, в список тех, кому положены компенсации на покупку цифровых приставок и антенн, включены инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий.

Акцент сделан на внимании к южноуральцам с низкими доходами. Право на получение субсидии имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума.

Раньше компенсации полагались только инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОв, жителям блокадного Ленинграда, малообеспеченным жителям региона.

Размер единовременной выплаты равен размеру фактических затрат на покупку приставок и антенн, но не более 1 000 рублей. Для ее получения нужно обращаться с заявлениями и документами в районные управления соцзащиты.

Кстати, особые условия предусмотрены для льготников отдаленных деревень. Там нет приема цифрового сигнала. После отключения аналогового вещания телерадиосигнал можно принять только останется с помощью спутникового ТВ. В этом случае размер единовременной выплаты составляет сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6 500 рублей.

Кстати, материальной господдержкой уже воспользовались 1107 семей Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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