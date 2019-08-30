Воспитать личность через творчество: театральная смена открывает для детей новые возможности

Фестивальный формат общения — прекрасная и полезная летняя тематическая школа, и одновременно значимый социальный проект. Сами участники, педагоги, известные артисты и преподаватели склонны называть его творческой лабораторией.

Вместе с профессионалами

Актерское мастерство, сценическое движение, постановка речи и хореографии. На протяжении пяти дней ребята и их педагоги постигали эту науку вместе с мастерами. Это режиссер, руководитель Нового художественного театра из Челябинска Евгений Гельфонд, преподаватели екатеринбургских театральных вузов Ольга Дорогова и Валерия Созонова, актер театра современной хореографии «Провинциальные танцы» Антон Лукьянов. Актер театра и кино, педагог, продюсер, президент международного театрального фестиваля «SzenariumFestivals» в Болгарии, актер Гамбургского театра, педагог-преподаватель театральных дисциплин Арвид Книппенберг. И многие другие, уже сформировавшиеся профессионалы сцены.

В программе смены — творческие встречи, показательные выступления, просмотры и обсуждения спектаклей, а также мастер-классы непосредственно для педагогов театральных студий.

В этом году тема фестиваля была посвящена Сказам Бажова. Такие театральные смены вдохновят и ребят, и педагогов на новые творческие находки и свершения.

В этом году театральная смена посвящена сказам известнейшего уральского писателя Павла Петровича Бажова.

По словам организаторов, создание театральных сцен на эту тему — занятие довольно сложное и в художественном, и в постановочном планах. Тем более что группам участников предложено было создать разноплановые театральные показы. Ребята вместе с педагогами на основе сказов Бажова работали по нескольким направлениям: документальному, кукольному, пластическому, социальному театрам, художественное слово. Всего было показано семь театральных постановок продолжительностью от трех минут до получаса.

Интересно, занимательно, поучительно

— Это действительно была непростая задача, но благодаря поддержке педагогов, мастеров, удивительной самоотдаче самих ребят удалось реализовать все задуманное, — отмечает доцент кафедры пластической выразительности актера Екатеринбургского государственного театрального института Ольга Дорогова. — Вы сами видели на сцене, как школьники в пластике, в танце показывают красоту, величество уральской природы. Это то, что называется пластическим театром.

Документальный — это, в том числе, работа с историческим материалом, с показом ярких событиях, внутренней динамики того времени, которые связаны с произведениями Бажова. Социальный театр — видение условий, в которых разворачиваются события, той среды. Все это с включением элементов интервью, беседы, поиском интересных собеседников, показм всего собранного материала. То есть на основе классической литературы, той атмосферы идет приближение к реалиям сегодняшнего дня. И это очень интересно, занимательно, поучительно. Это поиск и нахождение новых творческих тенденций, подходов. В любом случае, рациональное зерно в том, что дети становятся более общительными, не зажатыми, развивают творческое видение мира. Это и есть то, что формирует мировоззрение, расширяет мыслительные горизонты. В жизни это прекрасный путеводитель и большое и благое дело, когда бизнес идет в ногу с развитием социальной среды, с воспитанием нашей молодежи.

Театральная смена - прекрасная и полезная школа, и одновременно значимый социальный проект.

Зарядиться творческой энергией

В этом году театральная смена Русской медной компании, которая проводится в летнем оздоровительном лагере «Радуга» на озере Увильды, снова собрала школьников и педагогов из небольших городов. Сюда съехались ребята из Кыштыма, Карабаша, Коркино, Карталов, Челябинска, Орска, поселка Новый Урал (Варненский район). Почти сотня детей от 8 до 17 лет — воспитанников местных театральных студий — вместе со своими наставниками смогли зарядиться творческой, позитивной энергией за пять фестивальных дней. Энергией, знаниями, навыками, которые они получили от именитых наставников. Актеры театра и кино, лауреаты национальной театральной премии «Золотая маска», ведущие солисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, выпускников ГИТИСа, представители Союза театральных деятелей России, преподаватели Екатеринбургского государственного театрального института. Педагогический состав впечатляет. А в один из дней на встречу с участниками театральной смены приехал и заслуженный артист России артист Государственного академического театра имени Е. Вахтангова Владимир Вдовиченков.

Нужно отметить, что театральная смена в «Радуге» для участников фестиваля абсолютная бесплатная. Проезд, проживание, питание, приглашение именитых гостей, артистов, педагогов — все эти расходы берет на себя Русская медная компания.

Польза в повседневной жизни

— Атмосфера здесь буквально наполнена творческой энергией. И главное, что никто никого не заставляет посещать театральные классы. Ребята сами смотрят расписание или слушают педагогов и буквально рвутся на такие уроки, — рассказывает руководитель карабашской детско-юношеской театральной студии «Respect» Татьяна Кудряшова. — И мы на своих занятиях, и педагоги здесь в детском лагере учим детей не бояться сцены, публичных выступлений, учим умению высказать свою точку зрения, грамотно выстраивать речь, грамотно

доносить свою мысль, искать и находить необычные, интересные идеи, и уметь реализовывать их. Многие, может, и не пойдут по театральной стезе. Но навыки, творческие способности, приобретенные и здесь, и в театральных студиях, будут крайне полезны в повседневной жизни. И, главное, помогут воспитать личность. А еще меня всегда удивляет, с какой отдачей играют дети. Они развивают свои таланты. И воспоминания об этой летней смене навсегда останутся в памяти и педагогов, и самих ребят.

Прекрасный опыт

Помощник руководителя театра-студии «Встречи» Ксения Буланова из Орска также под большим впечатлением от творческой программы слета, от атмосферы фестиваля:

— Весь наш коллектив очень рад такому приглашению. Сейчас редко так бывает, чтобы кого-то так звали и не требовали никаких денег. Нам оплатили билеты из Орска, организовали трансфер, проживание. И что также приятно — создали уникальную атмосферу, подобрали прекрасный актерско-преподавательский состав. Ребята вовлечены в большой творческий процесс с утра до вечера, у всех буквально горят глаза. Много новых знакомств. Прекрасный опыт. Позитивные эмоции. Это все о театральной смене. Интересен и такой формат, когда ребята из разных городов, разных групп объединяются в те или иные творческие лаборатории. Это новое общение, новые знания, эмоции. Смена получилась очень продуктивная. Видно, что педагоги прекрасно знают свое дело, по-настоящему любят детей, могут с каждым работать индивидуально. Это просто фантастические тренинги.

Звездные встречи

Участники театральной смены полдня провели и в компании заслуженного артиста России Владимира Вдовиченкова, в начале встречи посмотрев и обсудив художественный фильм с участием актера «Салют-7».

Вдовиченков, что особенно ценно, довольно открыто и честно рассказал о «киношной» и театральной индустрии. О том, что это непростая, тяжелая работа, где надо пахать, отдавая всего себя выбранной профессии. Спросили и о звездной болезни — не подхватил ли артист этот «вирус». Вдовиченков ответил, что «звездняка» ему удалось избежать: «Артист всегда должен думать и помнить о том, что рядом с ним другие люди, его коллеги, и он должен ко всем относиться с уважением». Владимир Вдовиченков также заметил, что ему очень приятно и самому полезно бывать на таких встречах, и особенно с детишками и молодежью: «Вы наше будущее, и мы должны делать все для того, чтобы вы выросли достойными гражданами, сформировавшимися личностями, людьми, которые могут управлять своими мыслями и эмоциями, принимать взвешенные решения».

Кстати, в предыдущие театральные смены перед участниками выступали актер Александр Головин, известный зрителям по ролям в киножурнале «Ералаш», сериалам «Папины дочки» и «Кадеты», фильму «Елки», молодая российская актриса, снимавшаяся в сериалах «Екатерина. Взлет», «Осиное

гнездо», «Достоевский», «Бесы», «Папины дочки», «Ивановы-Ивановы», фильмам «Напарник», «72 часа» Елизавета Арзамасова.

Школьники из разных городов объединялись в творческие лаборатории.

КОММЕНТАРИЙ

По завершении театральной смены и гала-концерта все участники получили дипломы и памятные подарки.

Ведущий специалист управления социальной политики Русской медной компании Роман Анфалов:

— Победителями театральной смены стали все — и ребята, и педагоги. Для детей это настоящий праздник, полезный праздник. Взрослые, мастеровитые спецы были максимально открыты, на равных общаясь с юными воспитанниками театральных студий, с педагогами. А дети, поверье, очень ценят такой подход. Они просто бегом бежали на уроки и репетиции.

Русская медная компания и в городах и небольших поселках всегда старается создавать все условия для того, чтобы дети и молодежь могли самореализоваться, проявить себя — в творчестве, в спорте, в учебе.

Театральное направление, студии, где занимаются ребята всех возрастов, — это ценный опыт, прекрасная воспитательная среда. А такие фестивали, театральные смены вдохновят и ребят, и педагогов на новые творческие находки и свершения.