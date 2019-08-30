Чистая вода «приедет» в Челябинск по водному тракту

На предвыборной пресс-конференции врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, отвечая на вопрос о проблеме питьевой воды в Челябинске, рассказал о запуске в эксплуатацию Долгобродского канала.

— Планируем в феврале 2020 г. открыть Долгобродский канал, но сейчас пытаемся договориться с подрядчиком, чтобы запустить его уже в этом году. Более 120 млн кубических метров свежей воды пополнит Аргазинское водохранилище. Кстати, Аргази, как часть каскада водохранилищ, наполнены только на 70%. А должны — на 100%, там должна быть свежая вода, это формирует водную базу Шершней. Мы в ближайшее время эту работу завершим. Вода в Аргазях и Шершнях будет более чистой, — отметил на пресс-конференции Алексей Текслер.

Социально значимый проект

Проблема с наполнением водоемов, основных источников водоснабжения Челябинска и его окрестностей с полуторамиллионым населением, возникла уже давно, и решение этого вопроса, сроки окончания работ то и дело сдвигались. Речь идет о вводе в эксплуатацию Долгобродского канала — тракта водоподачи части стока реки Уфы в реку Миасс, который должен обеспечить наполняемость Шершневского водохранилища пресной водой из озера Аргази. Проект даже назвали «Долгобродским долгостроем».

Реализация проекта планировалась еще при Советском Союзе, но строительство Долгобродского канала так и оставалось долгие годы на бумаге. По федеральной программе тракт предполагалось построить на бюджетные средства и ввести в эксплуатацию в 2020 году. Но из-за проблем с финансированием, нехватки средств график реализации проекта не выдерживался и был перенесен на 2021 год. В середине 2018 года готовность объекта составляла менее 10 процентов.

В феврале 2019 года правительство Челябинской области договорилось о сотрудничестве с Русской медной компанией. Производственники пришли на помощь региону. На обеспечение Челябинска чистой водой РМК направила более миллиарда рублей. За полгода проект достроили уже больше чем на 50%. Общая протяженность тракта составит 21 км. Географически его строят в обход озера Увильды — от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища.

Для справки: По федеральной целевой программой «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах», утвержденной Правительством России в 2012 году, предусматривалось перебросить часть стока реки Уфы в реку Миасс. Для этого была разработана проектная документация, на которую в 2013 году получено положительное заключение государственной экспертизы Челябинской области.

Строительство водного тракта планирую завершить в сжатые сроки.

Миасс углубят и расчистят

Алексей Текслер также сообщил, что до конца 2019 года будет проведена и санитарная очистка акватории Миасса на четырех участках. В 2020 году планируется углубить дно, чтобы водоток был более активным. Также предстоит очистить стоки, которые ведут в реку.

— Сейчас идет чистка акватории Миасса. Пока это больше эстетические мероприятия. В следующем году, в дополнение к этому, дно реки углубят земснарядом. Делается это для того, чтобы увеличить водоток. Чтобы Миасс стал таким, каким я помню его в детстве, — сказал Алексей Текслер, добавив, что в планах властей — очистка стоков с городских дорожных магистралей.

Миасс уже сегодня стал эстетически более привлекательной речной артерией. Ожидается, что в городской черте поднимется и уровень воды в реке.

КСТАТИ

Шершневское водохранилище — единственный источник всех видов водоснабжения (питьевого, производственного и хозяйственно-бытового) для Челябинска, а также населенных пунктов, входящих в состав челябинской агломерации с населением 1,5 млн человек. Несмотря на то, что в Челябинской области, особенно на севере, сосредоточено большое количество пресных озер, миллионный Челябинск не имеет резервного источника водоснабжения. Причина в том, что маловодные реки и озера не способны удовлетворить весь объем потребности региона в воде.

Миасс очистят и углубят русло реки.

ДЛЯ СПРАВКИ

Аргазинское водохранилище — искусственный водоем, созданный в 1939 — 1946 годах на реке Миасс в ходе строительства плотины Аргазинской ГЭС. Самый большой водоем Челябинской области. При затоплении в состав водохранилища вошло озеро Аргази. Площадь поверхности — 84,4 кв. км. Полный объем воды — 0,9661 куб. м. Площадь водосборного бассейна — 2800 кв. км. Высота над уровнем моря — 270 м. Служит основным резервуаром питьевой воды для Челябинска.

Каскад Шершневского и Аргазинского водохранилищ был образован в 1960-е годы для решения проблемы дефицита воды развивающегося челябинского промышленного узла. Шершневское водохранилище относится речному долинному (русловому) типу с многолетним регулированием стока.

Площадь водного зеркала Шершневского водохранилища — 39 кв. км, объем — 176 млн куб. метров, максимальная глубина — 14 м, средняя глубина -4,5 метра.