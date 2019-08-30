Алексей Текслер: В День знаний пойду на линейку с сыном

Пресс-конференция главы Челябинской области Алексея Текслера длилась без малого четыре часа. В начале общения руководитель Челябинской области поделился главным впечатлением — в рабочих поездках по городам и районам региона он познакомился с людьми, напитался их настроениями, мыслями, отношением к текущему моменту.

В поездках Алексей Текслер проводит большую часть рабочего времени, иногда возвращаясь в Челябинск ближе к полуночи. Встречи с жителями, которые проходят в формате прямой беседы, бывает, длятся по нескольку часов. Столько вопросов у людей — по состоянию здравоохранения, дорог, ЖКХ, жилищного сектора.

— Я вспомню несколько событий, — говорит Текслер. — Мы видели «убитую» больницу в Нязепетровске, жителей, которые аплодировали, когда мы открывали новый ФАП в Кунашакском районе. Мы видели великий некогда флагман цветной металлургии, а теперь забытый «Уфалейникель». Я помню детей, которые своими руками сделали в Усть-Катаве футбольное поле. И для сравнения — проблемный, не доведенный до ума биатлонный комплекс в Златоусте. Я помню проблемные дома, ветхо-аварийное жилье в Троицке, Катав-Ивановске и новый, современный микрорайон «Ньютон» в Челябинске. Мы с вами видели реальное состояние, какое есть сейчас. Это дало возможность определить планы, перспективы, приоритеты; многое из того, что я увидел, я сформулировал в своих программных статьях.

ПОЛЬЗА «СИНИХ ПАПОК»

В каждой рабочей поездке глава региона вручает местному руководителю папку с обращениями жителей, которые поступили в аккаунты Алексея Текслера в сосцетях.

«Синие папки» — это «черные метки» для глав? Или кредит доверия?

В территориях встречи с жителями - обязательный пункт программы.

— «Синие папки» формируются из тех прямых обращений, которые идут в мой адрес, в том числе из Инстаграма. Все это анализируется, систематизируется по каждому муниципалитету, определяются категории. Я работаю с этим перечнем перед вручением папки, фломастером определяю самые важные моменты, на которые надо обратить внимание. Да, главы отчитываются по этим направлениям в разном формате, например в рамках личного общения (звонят, пишут сообщения), так что обратная связь есть. Все научились работать с моим аккаунтом в Инстаграме. Когда я иду по списку вопросов, главы уже подготовлены и многие проблемы решаются заранее.

О ЛОББИРОВАНИИ ИНТЕРЕСОВ РЕГИОНА В МОСКВЕ

Руководитель области не раз говорил, что на федеральном уровне он — лоббист интересов Челябинской области. Как удается достигать цели — аргументами или личными знакомствами?

— Основное — быть убедительным, быть аргументированным. Когда речь идет о распределении больших финансов — имею в виду распределение федеральных ресурсов в регионы, — есть определенные принципы распределения средств. Самое важное — прийти и убедить руководство страны в том, что есть те направления, поддержка которых принесет пользу региону, пользу всей нашей стране.

В общем и целом да, я к Владимиру Владимировичу (Путину) обращался с рядом просьб, это не секрет. Поручения даны. Одна из основных задач — изменить имидж Челябинской области.

Мы говорили о новом центре ледовых видов спорта в Челябинске. Безусловно, речь идет о новых хоккейных площадках, о керлинг-центре. У нас уже есть ледовый дворец «Уральская молния». Мы в этом году достроим комплекс для занятий шорт-треком, и все хотим объединить в проект под названием «Ледовый кванториум», чтоб дети могли там обучаться, в том числе на интернатных принципах. Там будет и медцентр, и общежитие, даже хотим построить общеобразовательную школу. Чтобы это был такой большой областной, а впоследствии, может быть, и всероссийский центр. Вот такие проекты тоже поддержаны, и мы уже начинаем работу по проектированию ледовых арен. Уже выделено больше миллиарда рублей на этот центр, и мы решаем вопрос по дополнительному финансированию, для того чтобы это было комплексное решение.

С каждым вице-премьером мы встретились, обсудили инициативы. Везде я получаю поддержку, одобрение. Понятно, что требуются всегда обоснования, проекты, но я вижу желание людей помогать, в том числе потому, что мы коллеги и я знаю практически всех руководителей нашего правительства лично уже много лет.

«КРАСНАЯ ТРЯПКА» ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

Ни один из предшественников главы региона в Челябинской области не избежал того, чтобы в его команде не полыхали коррупционные скандалы. Сейчас по инициативе Алексей Текслера в мэрии Челябинска работает Контрольно-счетная палата. Пытается ли глава региона предотвратить события?

— Я посмотрел анкеты каждого человека, который работает. У меня есть определенная информация. Мы частично расставались с коллегами, в том числе исходя из анализа той информации, которая есть, в частности, у правоохранительных органов. Все, что касается борьбы с коррупцией, эта работа будет продолжена вместе с правоохранителями. У меня на самом деле простой принцип: я не хотел бы, чтобы чиновники или за их спинами члены их семей занимались бизнесом, который так или иначе связан с муниципальными или государственными закупками и со всем, что с этим связано. Вот та «красная тряпка», на которую я реагирую. Такие сигналы даны, и работа в этом направлении будет продолжена. Все те, кто попробует заниматься бизнесом, будучи в правительстве региона, с теми мы будем прощаться, а правоохранители будут с теми коллегами активно работать.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Один из самых низких по уровню газификации районов — Уйский — всего 17%. Планируется ли властями увеличение финансирования областной программы?

— У нас неравномерное распределение по уровню газификации. В целом в регионе достаточно высокий уровень — до 70%, что соответствует среднему проценту в стране. Но есть проблемные районы, в том числе и Уйский. У нас ежегодно на газификацию в регионе направлялось от 500, в лучшие годы до 700 млн руб. Я принял решение направлять не менее миллиарда рублей.

Часто бывало, что люди «сбрасывались» на проект, но дальше не выделялись средства — и людям обидно. Это не дело, конечно, работа должна проводиться системно, и если она начинается в муниципалитете, то должна обязательно заканчиваться. У нас люди десятилетиями ждут газ, имея готовые проекты. Это недопустимо. Когда я говорил, что один из приоритетов — комфортная среда для жизни, в том числе среди прочих называл вопрос газификации. Это направление, на которое будем выделять дополнительные средства и решать в масштабах всей области.

ПЛАНЫ НА ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В этом году сын Алексея Текслера идет в первый класс. Корреспондент «Комсомолки» поинтересовалась, как встретит глава региона День знаний — на работе или в школе у сына?

— 1 сентября — это воскресенье. Где я встречу 1 сентября? Я его встречу с семьей. А что касается 2 сентября, то, конечно, я как папа пойду с сыном на линейку. Я сказал — не делать никаких там выступлений. Хочу просто прийти с семьей на линейку, как все. Так и будет.