Самое интересное начинается после школы: чем занять ребенка после уроков в Челябинске
Каникулы пролетели, как один солнечный летний день. Во дворе часами уже не погуляешь. Школяры постепенно привыкают к урокам. На ближайшие девять месяцев школа станет им вторым домом.
У старшеклассников подготовка к экзаменам будет занимать все свободное время. В младшей школе сидят на уроках всего полдня. Еще столько же остается свободным.
Чем занять досуг школьника в Челябинске, чтобы время прошло интересно и с пользой?
ПУСТЬ ПРОБУЕТ СЕБЯ ВО ВСЕМ
Прежде чем выбирать кружки и секции, оцените возможности своего чада и составьте примерный распорядок дня.
Медики и психологи говорят: сразу после уроков нужен плотный обед и полноценный отдых, в идеале — без гаджетов и на свежем воздухе. Только после такой подзарядки ребенок снова готов заниматься .
Задания лучше делать на свежую голову, а не ждать, пока с работы придут папа и мама. Вечером решать задачи придется галопом, а на творчество времени не останется вовсе.
Часть кружков лучше планировать на день, часть оставить на вечер. Не бойтесь, что ваш ребенок быстро выбьется из сил, если запишется в несколько кружков и секций. Если ребенку нравится, если занятия заряжают его позитивом, а оценки все так же остаются на уровне — пусть маленький человек пробует себя во всем.
Только не забывайте, что разум и тело должны развиваться в одинаковой степени. Активный отдых нужно чередовать с напряжением мысли. Если ребенок записан на робототехнику, на ментальную арифметику, в музыкальную школу и на английский, пусть почаще заглядывает в бассейн и в спортзал, а в выходные в награду за старания на неделе сводите чадо в развлекательный центр.
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С ЗАБОТОЙ О РЕБЕНКЕ
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ЧТЗ: Комарова, 127А
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ЧМЗ: Б.Хмельницкого, 19
Копейск: Коммунистический пр., 22
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«ХЛОП-ТОП»: ОТДЫХАЕМ СЕМЬЕЙ И С ДРУЗЬЯМИ
Развлекательный центр «ХЛОП ТОП» давно стал знаковым местом для челябинских ребятишек. Здесь отмечают детские дни рождения, выпускные и просто весело проводят время.
Скажите чаду пароль «хлоп-топ», и в ответ услышите: «хочу, хочу!». Даже объяснять, что это, не придется.
А «ХЛОП ТОП» — это удивительное пространство для отдыха и незабываемых развлечений.
Здесь есть большая игровая зона для малышей с года. Установлен огромный лабиринт с горками. Высоченная горка, с которой можно проехаться на «ватрушке». Есть батутный комплекс и бассейн, заполненный поролоном, а еще тарзанка, пневматическая подушка для прыжков с высоты и настоящий скалодром. Словом, все удовольствия собраны в одном месте.
Сорванцы обожают стрелять из местных воздушных пушек. Детки могут пойти на футбольное поле и сыграть в баскетбол. Те, кто ходит в «ХЛОП ТОП», уже знают, что часы пролетают здесь как минуты, уходить домой из «ХЛОП ТОП» не хочется никому.
Кстати, все развлечения в «ХЛОП ТОП» рассчитаны и на детишек, и на родителей. Взрослым не возбраняется вернуться в детство. А если хочется посидеть обособленно, можно отдать ребенка зажигательным аниматорам и скоротать время в семейном ресторане с доступными ценами. Для ребят также здесь много вкусного: пицца, картошка фри, морс, шашлычки, причем блюда рассчитаны как раз на детский животик — без лишних специй и жира.
Цена билета в «ХЛОП ТОП» довольно демократичная. Платить придется только за чадо, для родителей — вход бесплатный!
В «ХЛОП ТОП» проходят самые яркие в городе детские праздники! Для компаний здесь предусмотрены красочные банкетные залы, а любой праздник можно купить «под ключ».
«ХЛОП ТОП» радует горожан уже несколько лет, однако его пространство все еще не приелось и вызывает неподдельный восторг у детей и у взрослых. Это место, где некогда скучать и дуться. Это место, где просто забыть про обиды. Это место, где можно найти новых друзей и получить яркие впечатления.
Как попасть в «ХЛОП ТОП»
Челябинск, ул. Артиллерийская, 117. Тел. 214-98-14.
Челябинск, ул. Чичерина, 28. Тел. 216-32-32.
«ПЛАНЕТА СМАЙЛС»: КТО ХОРОШО УЧИТСЯ — ХОРОШО ОТДЫХАЕТ!
Семейный парк развлечений «Планета Смайлс» — это первый огромный крытый парк аттракционов в Челябинске. В парке более 100 аттракционов и игровых аппаратов, трехуровневый лабиринт с шариковым бассейном и с воздушными пушками, XD-кинотеатр, автодром, карусели, качалки, детский сад, 12 дорожек боулинга и 15 столов бильярда, а также много других развлечений на любой вкус и возраст!
Акции на «Планете Смайлс»:
Школьник, получивший за неделю пятерки, получает возможность прокатиться на любых аттракционах бесплатно.
Предъявите дневник на центральной кассе и катайтесь на аттракционах БЕСПЛАТНО!
1 пятерка = 1 аттракцион.
При пополнении игровой карты на 1000 рублей мы дарим Вам 600 рублей в подарок и 50 призовых смайликов, которые можно будет обменять в ПРИЗОТЕКЕ на призы (самокаты, игрушки, сладости и т.п.). Смайлики также выдают развлекательные аппараты.
При пополнении игровой карты на сумму 2000 рублей в ПОДАРОК выдается серебряная VIP-карта со скидкой в размере 10%. А при пополнении игровой карты на сумму от 3000 рублей в ПОДАРОК выдается золотая VIP-карта со скидкой в размере 15%.
Скидка 30% для детей, школьников, студентов на игру в боулинг
с понедельника по пятницу до 18:00,
в выходные и праздничные дни до 14:00.
Именинникам предоставляется скидка 10% в День рождения в любое время и день недели.
Скидка 30% именинникам предоставляется при заказе услуг в отделе банкетов и праздников. Воспользоваться скидкой можно детям в течение недели со Дня рождения, взрослым — в день самого праздника.
Для предоставления скидки необходимо предъявить соответствующий документ (паспорт, свидетельство о рождении, студенческий билет и пр.)
В семейном парке развлечений «Планета Смайлс» можно отпраздновать любое радостное мероприятие: дни рождения, корпоративы, выпускные, Новый год, мальчишник и девичник, дискотеки для детей и не только.
Любое событие в «Планете Смайлс» — это море позитива, радости и улыбок, множество аттракционов, каруселей, воздушных шаров и подарков. А также встреча со сказочными героями любимых мультфильмов, которые придадут празднику небывалое веселье и сделают его незабываемым.
Вас ждут увлекательные квесты: «Мир Юрского периода» (по мотивам фильма «Парк Юрского периода»), «Заколдованный мир джунглей» (по мотивам фильма «Джуманджи»), «Приключения по странам мира» (в формате телевизионного шоу «Орел и решка»), «Тайна крепости» (в формате телешоу «Форт Боярд»).
Также в нашем парке развлечений более 40 разнообразных игровых программ на любой вкус и возраст: «Леди Баг и Супер кот», «Черепашки-Ниндзя», «Приключения Покахонтас», «История Игрушек» и другие, обновленные детские комнаты, яркие шоу: серебряное (фольгированное), поролоновое и бумажное шоу и много других интересных и удивительных развлечений.
Мы находимся: ул. Цвиллинга, 25, ТРК «Куба», 4 этаж.
Подробности всех акций по телефонам:
(351) 245-25-25 — отдел банкетов и праздников
ПН-ПТ: с 11:00 до 19:00
СБ, ВС: с 10:00 до 17:00
(351) 245-26-26 — аттракционы и игровые аппараты
ПН-ПТ: с 11:00 до 22:00
СБ, ВС: с 10:00 до 22:00
(351) 245-28-28 — боулинг/бильярд
ПН-СР: с 11:00 до 00:00
ЧТ, ПТ: с 11:00 до 02:00
СБ: с 10:00 до 02:00
ВС: с 10:00 до 24:00
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