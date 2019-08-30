Самое интересное начинается после школы: чем занять ребенка после уроков в Челябинске

Каникулы пролетели, как один солнечный летний день. Во дворе часами уже не погуляешь. Школяры постепенно привыкают к урокам. На ближайшие девять месяцев школа станет им вторым домом.

У старшеклассников подготовка к экзаменам будет занимать все свободное время. В младшей школе сидят на уроках всего полдня. Еще столько же остается свободным.

Чем занять досуг школьника в Челябинске, чтобы время прошло интересно и с пользой?

ПУСТЬ ПРОБУЕТ СЕБЯ ВО ВСЕМ

Прежде чем выбирать кружки и секции, оцените возможности своего чада и составьте примерный распорядок дня.

Медики и психологи говорят: сразу после уроков нужен плотный обед и полноценный отдых, в идеале — без гаджетов и на свежем воздухе. Только после такой подзарядки ребенок снова готов заниматься .

Задания лучше делать на свежую голову, а не ждать, пока с работы придут папа и мама. Вечером решать задачи придется галопом, а на творчество времени не останется вовсе.

Часть кружков лучше планировать на день, часть оставить на вечер. Не бойтесь, что ваш ребенок быстро выбьется из сил, если запишется в несколько кружков и секций. Если ребенку нравится, если занятия заряжают его позитивом, а оценки все так же остаются на уровне — пусть маленький человек пробует себя во всем.

Только не забывайте, что разум и тело должны развиваться в одинаковой степени. Активный отдых нужно чередовать с напряжением мысли. Если ребенок записан на робототехнику, на ментальную арифметику, в музыкальную школу и на английский, пусть почаще заглядывает в бассейн и в спортзал, а в выходные в награду за старания на неделе сводите чадо в развлекательный центр.

PlanetEnglish: РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КУРС High5 ПОМОЖЕТ БЫСТРО ИСПРАВИТЬ ОЦЕНКИ В ШКОЛЕ

PlanetEnglish — единственная компания в Челябинске, которая создала собственный учебник.

За 18 лет работы мы создали способ, который гарантирует вам быстрый результат. И назвали его High5.

Соответствует школьной программе

Работает с самыми «проблемными» темами

Помогает быстро исправить оценку в школе

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Начните учебный год с «пятерки» по английскому!

Акцент на понимании!

Мы знаем, из-за чего дети в школе не понимают английский. И работаем с этим прицельно.

ГРАММАТИКА: Поймет в 2 раза быстрее

Мы используем нашу уникальную, запатентованную методику обучения Грамматический Конструктор ® . Ваш ребенок наконец-то поймет грамматику. Она станет для него простой и ясной.

ЛЕКСИКА: Запомнит слова с первого раза!

Мы единственная школа английского в Челябинске, у которой есть собственный онлайн-сервис. В любое время ваш ребенок сможет узнать новые слова или повторить нужную тему.

ГОВОРЕНИЕ: Развяжет язык легко!

Это то, что понравится вашему ребенку. Уже через 2 месяца занятий весь урок в PlanetEnglish он будет говорить только на английском. Теперь пятерка по английскому становится абсолютно реальной.

Школа без забот!

В PlanetEnglish есть все, чтобы было удобно и комфортно учиться.

Оплата онлайн

Не нужно каждый месяц приходить в офис для оплат, в любой момент можно оплатить обучение картой на сайте.

Личный кабинет

Удобный доступ к онлайн-кабинету студента в любое время дня и ночи.

Месяц обучения к возврату!

Налоговый вычет и возврат 13% от суммы обучения за год.

Отчет дважды в год

Два раза в год подробный отчет об успеваемости вашего ребенка, с подробной обратной связью и рекомендациями.

Прямая связь с педагогом

С заботой о вашем времени. Никаких родительских собраний — вы всегда можете связаться с преподавателем по телефону или в мессенджере.

Стильные классы

Современный интерьер классов вдохновляет на отличные результаты. Приходите в гости!

Онлайн-тренажер

Единственная компания в Челябинске, у которой есть собственный онлайн-сервис. В любое время ребенок сможет узнать новые слова или повторить нужную тему.

Выгодные цены

Стоимость обучения в PlanetEnglish от 1800 до 4000 рублей в месяц. Можно заниматься 1 или 2 раза в неделю, по будням или только в выходные.

Гарантия результата

Вы приобретаете не часы, а знания. Если ребенок напишет финальный тест ниже 60%, то вы сможете пройти курс еще раз. Бесплатно.

О чем вам не придется беспокоиться в PlanetEnglish?

1. О мотивации ребенка

Педагоги PlanetEnglish делают уроки такими интересными, чтобы дети с радостью шли на них. Выдают стикеры, разыгрывают призы, ходят с ребятами в кино. Все, чтобы превратить английский в лучший урок на свете!

2. О домашнем задании

Домашние задания в PlanetEnglish небольшие и совершенно не требуют участия родителей. Ребята делают их с радостью.

3. Об оценке в школе

Просто посещайте наши занятия и делайте домашние задания. Дайте нам время, чтобы подтянуть знания вашего ребенка, и ваша оценка в школе гарантирована вырастет!

Почему 3 000 семей ежегодно выбирают PlanetEnglish?

РЯДОМ С ДОМОМ!

PlanetEnglish — это 10 филиалов в Челябинске и Копейске, во всех районах города.

Наши школы расположены рядом с вами. Ваш ребенок легко сам доберется до школы и обратно!

УДОБНО ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Наши занятия начинаются в течении всего дня. Не важно, какое у вас расписание, мы сможем подобрать удобный для вас график. Вы можете заниматься 1 или 2 раза в неделю, по будням или только в выходные. Высокий результат гарантирован.

С ЗАБОТОЙ О РЕБЕНКЕ

Самое главное — это ваш ребенок. Его результат и удовольствие от обучения.

Мы умеем работать с детьми и знаем, как сделать английский интересным.

Вашему ребенку точно понравится!

Начните год с пятерок по английскому!

Сейчас идеальное время, чтобы начать учить английский. Узнайте больше о курсе и запишитесь на бесплатный урок: special.planetenglish.ru/high5

Образовательный центр PlanetEnglish

Северо-Запад: Чичерина, 25Б

Северо-Запад: Кашириных, 97

Центр: Свердловский пр., 84Б

Центр: Коммуны, 106, стр.1

Ленинский: Дзержинского, 82

ЧТЗ: Комарова, 127А

Чурилово: Зальцмана, 10

ЧМЗ: Б.Хмельницкого, 19

Копейск: Коммунистический пр., 22

+7 (351) 24-000-34

«ХЛОП-ТОП»: ОТДЫХАЕМ СЕМЬЕЙ И С ДРУЗЬЯМИ

Развлекательный центр «ХЛОП ТОП» давно стал знаковым местом для челябинских ребятишек. Здесь отмечают детские дни рождения, выпускные и просто весело проводят время.

Скажите чаду пароль «хлоп-топ», и в ответ услышите: «хочу, хочу!». Даже объяснять, что это, не придется.

А «ХЛОП ТОП» — это удивительное пространство для отдыха и незабываемых развлечений.

Здесь есть большая игровая зона для малышей с года. Установлен огромный лабиринт с горками. Высоченная горка, с которой можно проехаться на «ватрушке». Есть батутный комплекс и бассейн, заполненный поролоном, а еще тарзанка, пневматическая подушка для прыжков с высоты и настоящий скалодром. Словом, все удовольствия собраны в одном месте.

Сорванцы обожают стрелять из местных воздушных пушек. Детки могут пойти на футбольное поле и сыграть в баскетбол. Те, кто ходит в «ХЛОП ТОП», уже знают, что часы пролетают здесь как минуты, уходить домой из «ХЛОП ТОП» не хочется никому.

Кстати, все развлечения в «ХЛОП ТОП» рассчитаны и на детишек, и на родителей. Взрослым не возбраняется вернуться в детство. А если хочется посидеть обособленно, можно отдать ребенка зажигательным аниматорам и скоротать время в семейном ресторане с доступными ценами. Для ребят также здесь много вкусного: пицца, картошка фри, морс, шашлычки, причем блюда рассчитаны как раз на детский животик — без лишних специй и жира.

Цена билета в «ХЛОП ТОП» довольно демократичная. Платить придется только за чадо, для родителей — вход бесплатный!

В «ХЛОП ТОП» проходят самые яркие в городе детские праздники! Для компаний здесь предусмотрены красочные банкетные залы, а любой праздник можно купить «под ключ».

«ХЛОП ТОП» радует горожан уже несколько лет, однако его пространство все еще не приелось и вызывает неподдельный восторг у детей и у взрослых. Это место, где некогда скучать и дуться. Это место, где просто забыть про обиды. Это место, где можно найти новых друзей и получить яркие впечатления.

Как попасть в «ХЛОП ТОП»

Челябинск, ул. Артиллерийская, 117. Тел. 214-98-14.

Челябинск, ул. Чичерина, 28. Тел. 216-32-32.

www.hloptop74.ru

«ПЛАНЕТА СМАЙЛС»: КТО ХОРОШО УЧИТСЯ — ХОРОШО ОТДЫХАЕТ!

Семейный парк развлечений «Планета Смайлс» — это первый огромный крытый парк аттракционов в Челябинске. В парке более 100 аттракционов и игровых аппаратов, трехуровневый лабиринт с шариковым бассейном и с воздушными пушками, XD-кинотеатр, автодром, карусели, качалки, детский сад, 12 дорожек боулинга и 15 столов бильярда, а также много других развлечений на любой вкус и возраст!

Акции на «Планете Смайлс»:

Школьник, получивший за неделю пятерки, получает возможность прокатиться на любых аттракционах бесплатно.

Предъявите дневник на центральной кассе и катайтесь на аттракционах БЕСПЛАТНО!

1 пятерка = 1 аттракцион.

При пополнении игровой карты на 1000 рублей мы дарим Вам 600 рублей в подарок и 50 призовых смайликов, которые можно будет обменять в ПРИЗОТЕКЕ на призы (самокаты, игрушки, сладости и т.п.). Смайлики также выдают развлекательные аппараты.

При пополнении игровой карты на сумму 2000 рублей в ПОДАРОК выдается серебряная VIP-карта со скидкой в размере 10%. А при пополнении игровой карты на сумму от 3000 рублей в ПОДАРОК выдается золотая VIP-карта со скидкой в размере 15%.

Скидка 30% для детей, школьников, студентов на игру в боулинг

с понедельника по пятницу до 18:00,

в выходные и праздничные дни до 14:00.

Именинникам предоставляется скидка 10% в День рождения в любое время и день недели.

Скидка 30% именинникам предоставляется при заказе услуг в отделе банкетов и праздников. Воспользоваться скидкой можно детям в течение недели со Дня рождения, взрослым — в день самого праздника.

Для предоставления скидки необходимо предъявить соответствующий документ (паспорт, свидетельство о рождении, студенческий билет и пр.)

В семейном парке развлечений «Планета Смайлс» можно отпраздновать любое радостное мероприятие: дни рождения, корпоративы, выпускные, Новый год, мальчишник и девичник, дискотеки для детей и не только.

Любое событие в «Планете Смайлс» — это море позитива, радости и улыбок, множество аттракционов, каруселей, воздушных шаров и подарков. А также встреча со сказочными героями любимых мультфильмов, которые придадут празднику небывалое веселье и сделают его незабываемым.

Вас ждут увлекательные квесты: «Мир Юрского периода» (по мотивам фильма «Парк Юрского периода»), «Заколдованный мир джунглей» (по мотивам фильма «Джуманджи»), «Приключения по странам мира» (в формате телевизионного шоу «Орел и решка»), «Тайна крепости» (в формате телешоу «Форт Боярд»).

Также в нашем парке развлечений более 40 разнообразных игровых программ на любой вкус и возраст: «Леди Баг и Супер кот», «Черепашки-Ниндзя», «Приключения Покахонтас», «История Игрушек» и другие, обновленные детские комнаты, яркие шоу: серебряное (фольгированное), поролоновое и бумажное шоу и много других интересных и удивительных развлечений.

Мы находимся: ул. Цвиллинга, 25, ТРК «Куба», 4 этаж.

Подробности всех акций по телефонам:

(351) 245-25-25 — отдел банкетов и праздников

ПН-ПТ: с 11:00 до 19:00

СБ, ВС: с 10:00 до 17:00

(351) 245-26-26 — аттракционы и игровые аппараты

ПН-ПТ: с 11:00 до 22:00

СБ, ВС: с 10:00 до 22:00

(351) 245-28-28 — боулинг/бильярд

ПН-СР: с 11:00 до 00:00

ЧТ, ПТ: с 11:00 до 02:00

СБ: с 10:00 до 02:00

ВС: с 10:00 до 24:00

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