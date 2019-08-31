2019-08-30T18:16:37+03:00
Общество

Челябинской областью руководят учителя истории

Накануне Дня знаний мы заглянули в трудовые книжки первых лиц региона
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Оказывается, большинство больших чиновников Челябинской области раньше были педагогами.Оказывается, большинство больших чиновников Челябинской области раньше были педагогами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государством может управлять каждая кухарка. Это утверждал один политический деятель 100 лет назад. Кухарки во власть так и не пришли. Но вот в послереволюционное время нашей областью управляли люди без роду без племени и даже с криминальным прошлым. А кто теперь стоит у руля опорного края державы?

Кто по образованию челябинские чиновники

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Глава региона Алексей Текслер

Инженер-экономист в металлургии. Окончил Норильский государственный индустриальный институт.

Татьяна Никитина, и.о. министра социальных отношений.

По образованию юрист. Окончила Челябинский госуниверситет. Прошла путь от начальника отдела, начальника управления, заместителя министра до руководителя ведомства.

Леонид Одер, и.о. министра спорта — педагог-психолог.

Алексей Текслер.

Алексей Текслер.

ДВЕ «ВЫШКИ»

У многих заместителей Текслера и министров местного правительства за плечами по два высших образования.

Виктор Мамин, заместитель губернатора области

Инженер-металлург и экономист, окончил, как и глава региона, Норильский государственный индустриальный институт. До прихода в политику работал в крупных энергетических компаниях.

Сергей Бердников.

Сергей Бердников.

Андрей Пшеницын, и.о. министра финансов региона

Учитель истории и финансист. Оба образования получил в ЧелГУ. В нынешней должности уже девятый год.

Александр Козлов, и.о. министра информационных технологий и связи.

Имеет два образования: инженера и финансиста.

Александр Кузнецов.

Александр Кузнецов.

Сергей Шаль, и.о. замгубернатора области.

Инженер и управленец.

Сергей Сушков, и.о. замгубернатора области.

Политолог, юрист, кандидат юридических наук.

Татьяна Никитина.

Татьяна Никитина.

Иван Куцевляк, министр экономического развития региона.

Физик, социолог, кандидат социологических наук

Вадим Евдокимов, и.о. заместителя губернатора области.

Окончил ЧГАКИ (ныне ЧГИК — институт культуры) и РАНХиГС (Академия госслужбы).

Вадим Евдокимов.

Вадим Евдокимов.

Алексей Бетехтин, и.о. министра культуры тоже окончил институт культуры.

ТРИ «ВЫШКИ»

Есть и герои, которые имеют три высших образования!

Егор Ковальчук, заместитель губернатора

Он инженер, юрист и менеджер. Работал начальником отдела Департамента спецпроектов Минстроя России.

Алексей Бетехтин.

Алексей Бетехтин.

КАНДИДАТЫ НАУК

Сегодня областью руководят два кандидата педагогических наук:

— Ирина Гехт, первый заместитель губернатора,

— Александр Кузнецов, и.о. министра образования и науки.

Оба по образованию учителя истории. Так же как и Евгений Голицын (и.о. заместителя губернатора) и Андрей Пшеницын (и.о. министра финансов).

Ирина Гехт.

Ирина Гехт.

Сергей Сушков, и.о. заместителя губернатора.

Кандидат юридических наук.

Татьяна Кучиц, и.о. министра тарифного регулирования.

Экономист-социолог, кандидат социологических наук.

Сергей Лихачев, и.о. министра экологии.

Кандидат биологических наук, по образованию учитель географии и биологии.

Сергей Лихачев.

Сергей Лихачев.

В ИНЖЕНЕРЫ Я ПОЙДУ!

Больше всего в правительстве области инженеров:

— Сергей Бердников, инженер-металлург;

— Алексей Бобраков, и.о. министра имущества области, инженер-металлург;

— Олег Климов, и.о. замгубернатора, инженер-строитель;

— Виктор Тупикин, и.о. министра строительства и инфраструктуры, инженер по водоснабжению;

— Александр Козлов, министр информационных технологий, инженер-программист;

— Владимир Шамне, заместитель главы Челябинска, инженер-строитель;

— Алексей Кобылин, и.о. министра сельского хозяйства, ветеринар-зооинженер.

Наталья Котова.

Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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