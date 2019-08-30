Новая волна молодых фермеров получает государственную поддержку в Челябинской области

Торжественное вручение дипломов победителям конкурсного отбора на получение грантов «Агростартап» состоялось в Министерстве сельского хозяйства Челябинской области. Новоиспеченным фермерам предстоит стать не только производителями сельхозпродукции, но и работодателями, и до конца текущего года создать не менее 40 новых постоянных рабочих мест, напомнил и. о. Министра сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Право на государственную поддержку, предусмотренную региональным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», являющимся частью Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», получили 16 фермеров, которые открыли свое дело в 2019 году. Они прошли придирчивый конкурсный отбор из 26 заявителей.

— Размер грантов не уступает уже существующим видам поддержки фермеров, максимальный объем — три миллиона рублей, — сказал перед вручением документов Алексей Кобылин. — Среди начинающих фермеров есть примеры достаточно успешного развития производства. Большие надежды связаны с программой агростартапов. Эта программа позволяет людям, не зарегистрированным в качестве фермерского хозяйства, организовать собственное дело: стать не только производителем, но и работодателем. Перед вами стоит задача до конца текущего года создать не менее 40 рабочих мест и, соответственно, прирастать в объемах производства сельскохозяйственной продукции, для нас это задача государственного масштаба.

Гранты на развитие собственного сельскохозяйственного дела подразумевают приобретение сельхозтехники, животных, модернизацию или строительство помещений на ферме. Общая сумма господдержки составила 44 миллиона рублей. В числе получателей — сельские предприниматели из Агаповского, Аргаяшского, Брединского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Троицкого и Увельского муниципальных районов.

Так, глава фермерского хозяйства из Агаповского района Абай Омаров и фермер из Верхнеуральского района Денис Солянников планируют купить по 15 голов молодняка мясного направления и несколько единиц сельхозмашин. 44 головы крупного рогатого скота намерен купить в свое хозяйство Михаил Гладилов — фермер во втором поколении из Верхнеуральского района, а руководитель КФХ Тайфур Закиров из Аргаяшского района направит средства гранта на закупку сельхозтехники, оборудования и 40 животных мясного направления.

Молодой фермер из Кизильского района Александр Шуба планирует увеличить поголовье КРС мясного направления на 30 животных, а также приобрести 5 единиц сельхозтехники.

— Это была моя мечта с самого детства — организовать свое дело. Огромное спасибо государству, что есть такая возможность, которая популяризирует труд на селе, — делится своими впечатлениями Александр Шуба. — Создаются новые рабочие места, молодежь тянется, такие как я. У них все получится. Грант потрачу на приобретение элитного поголовья, приобрету технику. Уже будет первоначальный капитал, буду приобретать поголовье мясного направления, дальше со временем возможен переход на молочное направление. У меня 3 единицы техники: трактор, жатка свальная, пресс-подборщик. Нужно обновление — новый трактор, более модернизированное оборудование. Мой дед был главный зоотехник района. Я решил пойти по его стопам, он был овцевод, а я хочу заняться мясным направлением КРС.

«Это очень интересное дело. Часто личные подсобные хозяйства имеют в собственности больше скота, чем фермеры. И для того, чтобы как-то их организовать, государство придумало этот агростартап, — комментирует событие основатель фермерского движения на Южном Урале, исполнительный директор областного Союза К(Ф)ХиСК, профессор ЮУрГАУ Анна Григорьевна Таскаева. — Если личное подсобное хозяйство получает эти три миллиона, оно должно зарегистрироваться как фермерское хозяйство, должно будет платить налоги и участвовать во всех делах района. Из тех, кто получил грант, я считаю, что большинство будут развиваться. Вот внук Виктора Петровича Фомина — Никита. Он уже работает: был как ЛПХ, теперь будет как КФХ. Солянниковы из Верхнеуральского, Ранько из Троицкого района — уже во втором поколении фермеры, они точно будут работать. Еще не все понимают, что создать рабочие места — это значит потратить дополнительные средства, составлять отчеты, они не привыкли к этому. Дай Бог, чтобы все удержались».

— Среди молодых получателей грантов много потомственных фермеров. Основным движущим фактором является то, что они видят успешный опыт своих родителей, и это позволяет им стартовать как отдельным самостоятельным предпринимателям, — подытоживает и. о. Министра сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. — Я считаю, что такая форма поддержки — гранты «Агростартап» — будет востребована. Поддержка начинающих фермеров за предыдущие годы себя полностью оправдала, благодаря ей фермерские хозяйства каждый год дают прибавку в производстве продукции животноводства и растениеводства. А значит, укрепляется продовольственная безопасность региона, увеличивается самозанятость населения, развиваются сельские территории.

Государственные программы поддержки села рассчитаны на действующее производство. Где есть источник дохода, формируется соответствующая сельская инфраструктура, на это ориентирована следующая программа комплексного развития сельских территорий, которая предусматривает подведение коммуникаций — дорог, энергоснабжения, строительство и обновление объектов культуры, образования, здравоохранения.

Пресс-центр Минсельхоза Челябинской области.

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