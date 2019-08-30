2019-08-30T13:42:30+03:00
Общество

Осенняя охота в Челябинской области 2019: открытие сезона, охотугодья, на кого можно охотиться

Сезон осенней охоты 2019 открылся в Челябинской области
Андрей АБРАМОВ
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Осенняя охота в Челябинской области 2019: открытие сезона, охотугодья, на кого можно охотиться.Осенняя охота в Челябинской области 2019: открытие сезона, охотугодья, на кого можно охотиться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 31 августа 2019 года в Челябинской области открывается сезон осенней охоты. Так что поклонники пострелять дичь могут готовить охотничьи билеты, начищать ружья, снаряжать патронташ. В тематических группах уже во всю идет обсуждение: охотники, словно маленькие дети, хвастаются снаряжением, получением нового билета и приманками.

Главное помните, что за охотниками в Челябинской области бдят сразу несколько инстанций. Например, полиция и Росгвардия следят, чтобы оружие перевозилось по всем правилам. Министерство экологии бдит, чтобы отстрел животных производился только в законных местах и согласно расписанию.

На водоплавающую, болотно-луговую дичь охота в Челябинской области 2019 продлится до 15 ноября. На боровую, полевую и степную дичь сезон открыт до 31 декабря.

Где охотиться в Челябинской области в осеннем сезоне 2019

В Челябинской области есть закрепленный и общедоступные охотничьи угодья. Первые оформлены на предпринимателей, а на территории вторых может стрелять дичь любой желающий.

Здесь можно посмотреть список общедоступных угодий. Всего их 20 единиц по территории всего региона.

А здесь список закрепленных охотугодий. В перечне более ста наименований.

Вот здесь есть интерактивная карта всех угодий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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