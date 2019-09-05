Как заработать на кредитной карте

Кредитная карта давно перестала быть для южноуральцев чем-то необычным. И если экономить на низких процентах и увеличенном грейс-периоде умеет каждый, то о возможностях заработка на бонусных программах заемщики забывают.

Практически все банки сегодня выпускают карты с бонусными программами, предусматривающими кешбэк, накопление милей или начисление баллов. Именно они позволяют тратить заемные деньги и при этом оставаться в плюсе. Некоторые банки пошли еще дальше. К примеру, по кредитной карте Росбанка #МожноВСЕ клиент сам может выбрать вариант бонуса — кешбэк или бонусы на путешествия. И даже больше — программу лояльности можно менять хоть каждый месяц на свое усмотрение.

Получай деньги назад

Кешбэк — это возврат части потраченных на покупки по карте средств. По сути, банк делится с клиентом своим комиссионным доходом — частью вознаграждения, которое он получает от платежных систем (МИР, Mastercard, Visa и т.д.) за транзакции по картам. То есть вы расплачиваетесь кредитной картой за покупки, а банк возвращает вам до 10% от потраченных денег — в зависимости от условий той или иной программы лояльности

Средства поступают в рублях на карту по истечении месяца. Как правило, размер кешбэка зависит от величины ежемесячных расходов Обычно банки возвращают деньги со всех покупок по карте, но есть ряд товаров и услуг, расплачиваясь за которые кредиткой, можно получить повышенный кешбэк. Это могут быть кафе и рестораны, заправки, строительные магазины, салоны красоты и многое другое. Как правило, в зависимости от статуса карты можно выбрать 1-3 приоритетных категории с повышенным кешбэком. Например, по карте «МожноВСЕ» кешбэк 1% начисляется за все покупки и до 10% — за траты в выбранной категории.

Это классический кешбэк, который актуален для всех. А вот для тех, кто часто путешествует, намного интереснее второй вариант бонусной программы — накопление бонусов на путешествия.

Трать и копи на путешествие

Для путешественников сегодня есть масса разных программ лояльности. Поощряют своих клиентов авиакомпании, турагентства и агрегаторы туристических услуг. Универсальными можно назвать тревел-программы, запущенные совместно с банками. Так, за каждые 100 рублей, потраченные по кредитной карте #МожноВСЕ, начисляются от одного до пяти тревел-бонусов. Количество зависит от общей суммы трат по карте и меняется с ее возрастанием. Бонусы можно потратить на оплату авиа- и железнодорожных билетов, проживание в отеле. Один тревел-бонус равен одному рублю.

— Карта #МожноВСЕ Росбанка дает возможность как копить тревел-бонусы, так и получать кешбэк. В нужный момент держатель карты может переключаться с одной системы вознаграждения на другую, не меняя саму карту, — поясняет директор территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко. — Например, вы планируете путешествие и хотите сэкономить на отеле. Тогда подключаете тревел-бонусы и активно пользуетесь кредиткой. К определенному моменту у вас есть бонусы, которыми вы полностью или частично оплачиваете отдых в понравившейся гостинице. Следом при необходимости переключаетесь на обычный кешбэк.

По сути, укладываясь в грейс-период (время, когда за пользование заемными средствами банк не берет проценты, — прим. автора), вы получаете часть потраченных денег назад в виде тревел-бонусов и не платите банку за пользование средствами. Дополнительным плюсом могут стать привилегии, доступные в зависимости от статуса карты. Например, для владельцев премиальных карт действует консьерж-сервис и доступ в VIP-залы аэропортов.

Выбирая банк, в котором вы планируете оформить кредитную карту, внимательно изучите условия — стоимость годового обслуживания, длительность льготного периода, возможность снятия наличных средств и бонусные программы. Это основные моменты, которые позволят сэкономить и даже заработать на пользовании кредитной кредиткой.

ПАО РОСБАНК

г. Челябинск,

площадь МОПРа, 9

улица Лесопарковая, 7

улица Карла Маркса, 38

улица Черкасская, 5

проспект Комсомольский, 86

улица Воровского, 61-б

тел. 8 800 200 54 34 (бесплатно по России)

www.rosbank.ru

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 2272.

На правах рекламы.