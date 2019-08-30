2019-08-30T14:33:02+03:00
Общество

Звезды современной педагогики дадут советы мамам и папам Челябинска

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21 сентября в отеле Radisson Blue в Челябинске пройдет конференция для заботливых родителей «ПАПА МАМА ФОРУМ». Трое экспертов расскажут родителям, воспитателям и наставникам, как разобраться в детской психологии, раскрыть таланты и потенциал ребенка, а также получать удовольствие от родительства.

Организаторы собрали уникальных спикеров, чьему мнению доверяют миллионы родителей. Сразу трое специалистов в области детской психологии соберутся на одной площадке, чтобы поделиться своими прогрессивными взглядами и знаниями с мамами и папами, бабушками и дедушками, а также воспитателями и учителями Челябинска. Участников форума ждет насыщенный знаниями выходной день – конференция пройдет с 10.00 до 19.00 часов, интерактивное общение и возможность задать спикерам интересующие вопросы. Участие в форуме подтвердили партнерские организации, занимающиеся развитием творческих способностей детей, заботящиеся о здоровье и гармоничном развитии.

Приглашенные спикеры готовят выступления по 4 актуальным темам:

Александр Колмановский

Образование: биофак МГУ, кафедра молекулярной биологии, факультет психологии МГУ, кафедра возрастной психологии.Работал школьным психологом более 10 лет, затем в Институте Детской Онкологии онкологического центра РАМН им. Блохина 6 лет, а также в горячих точках, в частности, в Беслане со времени теракта 2004 г. по настоящее время.

Читает авторский курс семинаров «Психология отношений». Консультирует семьи и профессионально занимается реабилитацией детей после стрессовых ситуаций. Преподает в МГУ на факультете педагогического образования. Известен как спикер, который умеет донести огромный массив знаний по психологии в логичной и доступной форме.

Тема первого выступления: «Поведение и характер: что врождённое, что приобретённое»

Время выступления: 10.00 – 11.45

Тема второго выступления: «Раз родитель, два родитель: как правильно одному взаимодействовать со вторым»

Время выступления: 17.15 – 19.00

Екатерина Мурашова

Семейный и возрастной психолог.Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Награждена двумя национальными премиями России по детскойлитературе «Заветная мечта» — за повести «Класс коррекции» и «Гвардия тревоги. В 2010 году включена в число номинантов Международной литературной премии Астрид Лингрен. Автор книг по детской психологии. Практикующий детский психолог с многолетним опытом.

Тема выступления: «Как установить границы для ребёнка»

Время выступления: 12.15 – 14.00

Ольга Савельева

Популярный блогер, мотивирующий лектор и автор бестселлеров «Апельсинки», «Попутчица», «Два сапога» рассказывает о своем собственном рецепте счастья – просто жить, не зная, как правильно. Потому что никто не знает. Только это секрет.

Тема выступления: Стендап про неидеальное материнство «НУ МАААМ…»

Время выступления: 15.00 – 16.45

Конференция заботливых родителей «ПАПА МАМА ФОРУМ»

Дата: 21 сентября 2019 года

Время работы: 10.00 – 19.00

Место проведения: Отель Radisson Blue, ул. Труда, 179

Контакты организаторов: тел.+7 (343) 384-85-85, почта expert@expo96.com, congress@expo96.com

Билеты можно приобрести на сайте.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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