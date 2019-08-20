2019-09-02T13:23:48+03:00
Общество

В Челябинск привезли удачные истории развития городов

VI Международный форум лучших муниципальных практик прошел при поддержке руководителя региона Алексея Текслера
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер поддержал важный для Челябинска праздник. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер поддержал важный для Челябинска праздник. Фото: gubernator74.ru
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Событие, поддержанное губернатором, для города и региона уникальное. В течение нескольких дней делегаты городов России, Кореи, Чехии, Румынии, Молдавии. Киргизии — всего 250 человек — делились ноу-хау по лучшему устройству жизни. От благоустройства и транспортного обслуживания до управления многоквартирными домами и привлечения молодых специалистов. Говорили о развитии туризма, сохранении старины, развитии образовательных проектов.

Конечно, повторить удачную практику калькой, пожалуй, невозможно: сколько городов — столько особенностей. Однако известно, что «опыт — сын ошибок трудных». И реальные практические советы помогут избежать ошибок.

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ

— Форум в Челябинске очень важен. Нет ничего ценнее, чем посмотреть друг другу в глаза и обменяться колоссальным опытом, — говорит участник форума, доктор экономических наук, профессор МГУ Марина Шершева. — Например, по проекту, поддержанному президентским грантом «Живое наследие». Его смысл — найти и показать и России, и всему миру, как много в каждом регионе нашей страны выдающихся локальных брендов. Это и гении места, и природные пейзажи, и мифы и легенды. В Челябинской области место силы — легендарный древний Аркаим. Мы по этой теме работали с людьми, представлявшими все районы Челябинской области. Они занимаются музейным, библиотечным делом, организуют культурные мероприятия. У вас на Южном Урале огромный потенциал и талантливые люди.

Важнейшая тема — управление многоквартирными домами. Модератор стратегической сессии Татьяна Вепрецкая рассказала, что сейчас в стране рождается Стратегия развития ЖКХ до 2035 года.

— На сессии мы решали вопросы по институту управления и экономике управления МКД. На примере муниципалитетов Челябинской области, чтобы получить максимально полезный продукт. Кто главный в теме: государство, собственники или бизнес? Каким должно быть государственное регулирование в управлении МКД. Сразу скажу, в ваших предприятиях ЖКХ работают неравнодушные люди, душой болеющие за свое дело. Люди, которые реально преобразовывают городскую среду. Я побывала на объектах благоустройства — с какой душой они сделаны, как за ними ухаживают. Все это на самом высоком уровне.

Челябинск презентовал на форуме проект Кризисного центра, куда обращаются люди в сложной жизненной ситуации. Например, в центре работает кризисная квартира, где живут женщины и дети, в семьях которых полыхают конфликты.

В КОРЕЕ ЗНАЮТ, КАК ОСТАВИТЬ ВЫРОСШИХ ДЕТЕЙ ДОМА

Чрезвычайно полезным, в том числе для Челябинска, стал опыт корейского города Чжунпхен. Мэр небольшого муниципалитета рассказал, как им удалось повысить уровень образования. Еще девять лет назад уровень образования в городе был очень низким. Рост вложений в стипендиальные и образовательные программы для школ Чжунпхена перевалил за 4,6 млн долларов. Организованы образовательные программы для детей, когда школьники и студенты изучают иностранные языки раз в год практикуются в англоязычных странах за счет городского бюджета. Успешно работает школа для взрослых: родителей учат, как заниматься с детьми вечером после уроков. Вложения и усилия окупились сторицей: молодежь перестала уезжать из города. Молодежь перестала покидать родной город, уровень образования и индекс счастья горожан повысился.

— Мы растим мечту, — сказал мэр города, господин Гонг Сунг Еал. — Наши дети — наша надежда и будущее.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

Выступая с приветственным словом, глава Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что главная задача форума — зажечь удачным опытом других. Местные власти ближе всего к людям, они отвечают за решение насущных проблем, эффект от решения которых человек видит сразу.

Но для достижения поставленных целей нужны финансы.

— Бюджет Челябинской области муниципально ориентирован: около 70% всех сумм в той или иной форме идет на развитие муниципальных образований. Мы даем муниципалитетам возможность заработать, передавая надежные источники, — сказал Алексей Текслер.

Так, по инициативе главы региона, со следующего года увеличен норматив отчислений от налога по упрощенной системе. Это, напомним, налог с малого бизнеса. Норматив будет увеличен с 50 до 60%, что даст местным бюджетам дополнительно 800 миллионов рублей.

— Если муниципалитеты эффективно воспользуются этой преференцией, я имеют в виду как стимулы для развития малого бизнеса, так и направление этих средств, в первую очередь на решение насущных задач по благоустройству, мы готовы к полному зачислению данного налога в местные бюджеты.

Лидер в развитии — маленькая креативная Сатка. Здесь успешно работают идеи, поклонниками которых являются и местные жители, и гости из других городов. Например, «Выставка одной картины». Из столичных музеев в Сатку привозили кустодиевской кисти портрет Шаляпина; две картины Ильи Ефимовича Репина — «Автопортрет» и «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». В маленьком городке проходят фестивали уличного искусства: стены домов расписывают художники из ЮАР, Германии, Италии, Швейцарии, Испании.

Алексей Текслер в качестве примера привел старта работы по обновлению облика Челябинска, заявив, что это один из безусловных приоритетов региональной власти. Многое предстоит сделать, но и все муниципалитеты тоже в фокусе внимания региональных властей. Несколько раз в неделю Алексей Текслер и его заместители выезжают в муниципалитеты, где работают в формате выездного заседания правительства, встречаются с жителями.

ДОРОГИ, ПЕШЕХОДЫ, ТРАНСПОРТ

Президент Союза российских городов, председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров подчеркнул, что Челябинску интересна муниципальная практика Казани по работе общественного транспорта. Власти Казани долго работали с этим вопросом и продвинулись очень далеко. На уровне Челябинской городской думы мы должны выработать свои решения для развития темы.

Координатор проекта «Муниципальная карта России: точки роста» Дмитрий Соснин указал, что в городе нет баланса между интересами пешеходов и автомобилистов. Приоритет отдан машинам. Что мешает развитию пешеходного трафика и развитию малого и среднего бизнеса.

— В Москве упорно расширяют пешеходные зоны в центре, и это приносит плоды. В Челябинске с пешеходными зонами явно дефицит. В центре города по четыре-пять полос. Вы повторяете ошибочный опыт европейских городов 60 — 70-х годов прошлого века, — уверен Соснин.

Тем и был хорош форум, что на нем звучали конструктивные замечания, предостерегающие от ошибок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Меня интересуют практики, которые относятся как к социальному развитию конкретных муниципальных образований, направленные на социальную инфраструктуру, так и конкретные технологические практики по линии «Умного города», которые делают нашу жизнь понятнее, комфортнее. Например, очень интересна идея коллег из Южной Кореи о том, как они удерживают молодежь, как они пытаются развивать городское пространство, чтобы каждый житель прикипал к родному месту и жизненный путь связывал с местом, где вырос. Для Челябинской области это очень важно. Не секрет, что, исходя из демографических процессов, из разного рода социально-экономических моментов, популярность Челябинской области пока невысока. И наша задача — изменить эту ситуацию к лучшему, чтобы в наших городах хотелось жить, работать, рожать детей. Это ключевая задача региональной власти.

ЦИФРА

Более 95 миллионов рублей будет вложено в развитие Челябинской области до 2024 года по линии национальных проектов, утвержденных Президентом России Владимиром Путиным.

Эти средства — мощный толчок для движения вперед наших городов и районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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