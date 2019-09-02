Автозавод «Урал» провел День открытых дверей для юных жителей Миасса

1 сентября, в честь всероссийского праздника День знаний, автомобильный завод «Урал» по славной традиции провел для учащихся и дошколят Миасса День открытых дверей. Для детей были организованы экскурсии на сборочную ленту — главный конвейер. В подразделениях предприятия действовали игровые анимационные площадки с играми и конкурсами, с выставками детских творческих работ, с демонстрацией видеороликов о заводе и выпускаемой продукции. Для желающих познакомиться с историй предприятия был открыт заводской Музей. Подарком для всех детей города стала концертная программа на Предзаводской площади с яркими творческими номерами в исполнении коллективов и солистов Дворца культуры АЗ «Урал». Была организована выставка автомобилей «Урал», на аллеях работали детские спортивные и игровые площадки. День открытых дверей является одним из мероприятий социальной политики автозавода «Урал», он проводится более трех десятилетий.

1 сентября, в честь всероссийского праздника День знаний, автомобильный завод «Урал» по славной традиции провел для дошколят и учащихся Миасса День открытых дверей. До начала праздника представители шефских подразделений автозавода «Урал» посетили торжественные линейки в подшефных школах и поздравили педагогические и ученические коллективы с началом нового учебного сезона, вручили первоклассникам небольшие подарки от предприятия и сладкие призы. Всего в подшефных школах автозавода «Урал» в 2019 году к учебе приступили 929 первоклассников.

После открытия заводской проходной были организованы экскурсии на основную сборочную ленту автозавода «Урал» — главный конвейер, куда желающих доставляли специальные автобусы. Именно на этой почти четырехсотметровой ленте собираются могучие автомобили, эксплуатирующиеся во всех районах нашей страны, в странах СНГ и Дальнего зарубежья, и юные миассцы получили уникальную возможность увидеть сборочный конвейер своими глазами. Родители многих школьников и дошколят трудятся в различных подразделениях автозавода «Урал», и воспитание уважения к труду родителей также является одной из целей мероприятия. Для посетителей завода в течение всего мероприятия был открыт Музей истории уральских автомобилестроителей, где каждый желающий мог познакомиться с этапами рождения и становления предприятия.

Подарком для всех детей Миасса стала концертная программа на Предзаводской площади. Гостей — школьников, дошколят и их родителей с началом учебного года поздравили руководители завода и города — директор по персоналу автозавода «Урал» Владимир Гуськов и Глава миасского городского округа Григорий Тонких. Владимир Гуськов отметил: «Возможно, что школьники, побывавшие сегодня на экскурсии на автозаводе, в будущем выберут профессию автомобилестроителя и придут работать на предприятие». Яркие и талантливые ведущие не давали скучать миасской детворе в течение всего мероприятия, а творческие коллективы Дворца культуры АЗ «Урал» подготовили и исполнили зажигательные танцевальные и вокальные номера. На аллеях Предзаводской площади работали игровые и спортивные площадки. Действовала выставка автомобилей «Урал», на которой были представлены вахтовый автобус семейства «Урал NEXT», автомобиль-самосвал из нового — дорожного — семейства предприятия, и другая техника.

На территории основных подразделений — литейного и инструментального производств, в главном корпусе, в производстве автокомпонентов, в прессовом цехе, в технической дирекции, а также в подразделениях инженерного корпуса были подготовлены игровые площадки с анимацией, проводились различные игры и конкурсы, демонстрировались видеоролики о продукции и деятельности автозавода «Урал», были организованы выставки работ детских рисунков, фотозоны. Все подразделения предприятия провели большую работу по оформлению и украшению своих площадок, чтобы достойно встретить юных посетителей завода.

День открытых дверей проводится на протяжении более трех десятилетий и является одним из мероприятий социальной политики автозавода «Урал».

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