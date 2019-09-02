2019-09-02T13:39:11+03:00
Общество

Автозавод «Урал» провел День открытых дверей для юных жителей Миасса

Поделиться:
Изменить размер текста:

1 сентября, в честь всероссийского праздника День знаний, автомобильный завод «Урал» по славной традиции провел для учащихся и дошколят Миасса День открытых дверей. Для детей были организованы экскурсии на сборочную ленту — главный конвейер. В подразделениях предприятия действовали игровые анимационные площадки с играми и конкурсами, с выставками детских творческих работ, с демонстрацией видеороликов о заводе и выпускаемой продукции. Для желающих познакомиться с историй предприятия был открыт заводской Музей. Подарком для всех детей города стала концертная программа на Предзаводской площади с яркими творческими номерами в исполнении коллективов и солистов Дворца культуры АЗ «Урал». Была организована выставка автомобилей «Урал», на аллеях работали детские спортивные и игровые площадки. День открытых дверей является одним из мероприятий социальной политики автозавода «Урал», он проводится более трех десятилетий.

1 сентября, в честь всероссийского праздника День знаний, автомобильный завод «Урал» по славной традиции провел для дошколят и учащихся Миасса День открытых дверей. До начала праздника представители шефских подразделений автозавода «Урал» посетили торжественные линейки в подшефных школах и поздравили педагогические и ученические коллективы с началом нового учебного сезона, вручили первоклассникам небольшие подарки от предприятия и сладкие призы. Всего в подшефных школах автозавода «Урал» в 2019 году к учебе приступили 929 первоклассников.

После открытия заводской проходной были организованы экскурсии на основную сборочную ленту автозавода «Урал» — главный конвейер, куда желающих доставляли специальные автобусы. Именно на этой почти четырехсотметровой ленте собираются могучие автомобили, эксплуатирующиеся во всех районах нашей страны, в странах СНГ и Дальнего зарубежья, и юные миассцы получили уникальную возможность увидеть сборочный конвейер своими глазами. Родители многих школьников и дошколят трудятся в различных подразделениях автозавода «Урал», и воспитание уважения к труду родителей также является одной из целей мероприятия. Для посетителей завода в течение всего мероприятия был открыт Музей истории уральских автомобилестроителей, где каждый желающий мог познакомиться с этапами рождения и становления предприятия.

Подарком для всех детей Миасса стала концертная программа на Предзаводской площади. Гостей — школьников, дошколят и их родителей с началом учебного года поздравили руководители завода и города — директор по персоналу автозавода «Урал» Владимир Гуськов и Глава миасского городского округа Григорий Тонких. Владимир Гуськов отметил: «Возможно, что школьники, побывавшие сегодня на экскурсии на автозаводе, в будущем выберут профессию автомобилестроителя и придут работать на предприятие». Яркие и талантливые ведущие не давали скучать миасской детворе в течение всего мероприятия, а творческие коллективы Дворца культуры АЗ «Урал» подготовили и исполнили зажигательные танцевальные и вокальные номера. На аллеях Предзаводской площади работали игровые и спортивные площадки. Действовала выставка автомобилей «Урал», на которой были представлены вахтовый автобус семейства «Урал NEXT», автомобиль-самосвал из нового — дорожного — семейства предприятия, и другая техника.

На территории основных подразделений — литейного и инструментального производств, в главном корпусе, в производстве автокомпонентов, в прессовом цехе, в технической дирекции, а также в подразделениях инженерного корпуса были подготовлены игровые площадки с анимацией, проводились различные игры и конкурсы, демонстрировались видеоролики о продукции и деятельности автозавода «Урал», были организованы выставки работ детских рисунков, фотозоны. Все подразделения предприятия провели большую работу по оформлению и украшению своих площадок, чтобы достойно встретить юных посетителей завода.

День открытых дверей проводится на протяжении более трех десятилетий и является одним из мероприятий социальной политики автозавода «Урал».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал армии Анатолий Куликов - об уроках трагедии Беслана: Когда террористы захватили школу, два дня не было руководителя операцией. Поэтому погибло более 300 заложников
Об этом экс-глава МВД, бывший вице-премьер рассказал нашему обозревателю Александру Гамову на сайте kp.ru [видео]
Новости 24
Арестанты колоний Челябинской области снова сели за парты в День знаний
Глава Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал отставку Вячеслава Жилина
Мэр Златоуста Вячеслав Жилин досрочно сложил полномочия
Многолетники или однолетники? Челябинцев просят выбрать стиль цветочного оформления центра
ЮУрГУ встретил День знаний серией торжественных мероприятий
Власти Челябинска рассказали, когда в город придут новые автобусы
Оренбуржец под видом биржевого брокера выманил у жителей Челябинска 10 млн рублей
В Челябинской области из-за вспыхнувшей машины загорелся лес
Бывший вице-мэр Копейска Владимир Бисеров перешел на другую работу
Чиновника из Верхнего Уфалея, попавшегося на взятке, арестовали
«Трактор» в новом сезоне КХЛ будет играть «умными» шайбами
В школе Челябинска открылся класс для детей с аутизмом и синдромом Дауна
В челябинской школе открылся класс для детей с особенностями
В Челябинске установили памятник хитроумному Дон Кихоту
В Челябинске Алексей Текслер проводил сына в первый класс
Наталья Котова и Светлана Портье поздравили гимназистов с Днем знаний
В Челябинске за лето матросы-спасатели вытащили из воды 40 человек
В Челябинске на три недели ограничили движение по улице Блюхера
В поселке под Челябинском вспыхнул детский сад
2 сентября в Челябинске: город празднует День знаний
Туристы почти восемь часов не могут вылететь из Челябинска в Анталью
В Челябинской области хозяин не узнал свою собаку
Жителей Челябинска напугали таблетки от кашля из сколопендры
В Магнитогорске новым хозяевам бездомного котенка обещают выплачивать алименты
Пожар на Аркаиме уничтожил жилища каменного века