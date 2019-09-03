2019-09-04T08:42:04+03:00
Звезды

В Екатеринбурге встретились более 300 рестораторов и шеф-поваров региона

Мероприятие прошло 27-28 августа
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как прокачать свой ресторан?

Чем привлечь новых гостей?

Какие локальные продукты использовать в меню?

На эти и еще сотни насущных вопросов получили ответы екатеринбургские рестораторы и шефы в рамках образовательного проекта РЕСТОПАРК 27-28 августа. С утра и до вечера специалисты ресторанной отрасли учились, общались, и обменивались опытом. Кстати, сам образовательный проект создан и проведен командой, пожалуй, самого популярного и массового отраслевого ивента — GASTREET International Restaurant Show.

Самые важные факты о РЕСТОПАРКЕ в Екатеринбурге:

• более 300 участников

• 3 образовательных площадки: шефская, бизнес-школа и лекторий

• 18 мастер-классов и лекций от 18 топ-спикеров.

Среди них: Евгения Суфиянова (Генеральный продюсер «GASTREET International Restaurant Show» и «Рестопарк»), Андрей Колодяжный (Бренд-шеф «Modus Friends», Лейла Джатдоева (Гастробар «Metis», «Ресторан MIO»), Татьяна Богданова ( г. Тюмень Рестораны «Счастье», «Молодость», сеть кондитерских «Pastel»), Гоша Карпенко («Hurma Group of Companies»), Михаил Фишер (сеть пельменных «Лепим и варим»), Анна Цфасман (Double B Coffee & Tea).

• Pop-up ужин с участием 3 шеф-поваров и 6 курсами блюд авторской подачи. Кстати, именно подача превратила ужин в настоящее диннер-шоу! В меню значились такие блюда как: тар-тар из оленя с крабом и фисташками, голубцы с рапанами и икорным соусом и… (умеем вовремя остановиться;) другие блюда, часть из которых создавать прямо на глазах у гостей на открытой кухне.

• фишкой второго дня стал новый формат проекта Рестопарк 2019 — «FuckUp», где рестораторы рассказывали истории о своих самых дорогих провалах в формате Stand Up. И, конечно, в завершение вечера прошла огненная вечеринка в духе GASTREET!

Спасибо Екатеринбургу за огненную публику и до встречи в 2020 году! Применяйте полученные знания в своих заведениях, а РЕСТОПАРК продолжает свой тур. Нас ждут Уфа, Казань и Краснодар.

Сайт для аккредитации — Рестопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Меньше половины челябинцев придут на выборы
Челябинская область получит 19 машин «скорой помощи»
В Челябинске распахнул двери интерактивный исторический парк «Россия — Моя история»
ДТП с Андреем Косиловым: у жертвы автокатастрофы положительная динамика
Чиновник из Челябинской области ответит в суде за падение хоккейных ворот на ребенка
Огромную метлу подарят первоклассникам в Копейске
ВТБ и re:Store в рамках системы быстрых платежей тестируют прием оплаты по QR-кодам
В кармане у школьника из Челябинской области загорелся смартфон
Парад моды на Кировке-2019 в Челябинске: когда ждать шоу
Копейск попал в рейтинг самых опасных городов страны
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 лучших Интернет-банков для частных лиц
Школьница повесилась на тарзанке в Челябинске
Задержан подозреваемый в убийстве молодого бизнесмена Худояна из Златоуста
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Челябинской области 17-летнего подростка отдали под суд за зверское убийство бабушки
Омбудсмен объявляет сбор денег для рожденного в Турции малыша