В Екатеринбурге встретились более 300 рестораторов и шеф-поваров региона

Как прокачать свой ресторан?

Чем привлечь новых гостей?

Какие локальные продукты использовать в меню?

На эти и еще сотни насущных вопросов получили ответы екатеринбургские рестораторы и шефы в рамках образовательного проекта РЕСТОПАРК 27-28 августа. С утра и до вечера специалисты ресторанной отрасли учились, общались, и обменивались опытом. Кстати, сам образовательный проект создан и проведен командой, пожалуй, самого популярного и массового отраслевого ивента — GASTREET International Restaurant Show.

Самые важные факты о РЕСТОПАРКЕ в Екатеринбурге:

• более 300 участников

• 3 образовательных площадки: шефская, бизнес-школа и лекторий

• 18 мастер-классов и лекций от 18 топ-спикеров.

Среди них: Евгения Суфиянова (Генеральный продюсер «GASTREET International Restaurant Show» и «Рестопарк»), Андрей Колодяжный (Бренд-шеф «Modus Friends», Лейла Джатдоева (Гастробар «Metis», «Ресторан MIO»), Татьяна Богданова ( г. Тюмень Рестораны «Счастье», «Молодость», сеть кондитерских «Pastel»), Гоша Карпенко («Hurma Group of Companies»), Михаил Фишер (сеть пельменных «Лепим и варим»), Анна Цфасман (Double B Coffee & Tea).

• Pop-up ужин с участием 3 шеф-поваров и 6 курсами блюд авторской подачи. Кстати, именно подача превратила ужин в настоящее диннер-шоу! В меню значились такие блюда как: тар-тар из оленя с крабом и фисташками, голубцы с рапанами и икорным соусом и… (умеем вовремя остановиться;) другие блюда, часть из которых создавать прямо на глазах у гостей на открытой кухне.

• фишкой второго дня стал новый формат проекта Рестопарк 2019 — «FuckUp», где рестораторы рассказывали истории о своих самых дорогих провалах в формате Stand Up. И, конечно, в завершение вечера прошла огненная вечеринка в духе GASTREET!

Спасибо Екатеринбургу за огненную публику и до встречи в 2020 году! Применяйте полученные знания в своих заведениях, а РЕСТОПАРК продолжает свой тур. Нас ждут Уфа, Казань и Краснодар.

Сайт для аккредитации — Рестопарк.