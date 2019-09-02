В Челябинске сорвали сроки ремонта подземных переходов в центре города

В июле чиновники пригласили челябинских журналистов в подземный переход под площадью Революции. Там еле теплился ремонт: подрядчик восстанавливал разбитую лестницу спуска со стороны Кировки.

О полном ремонте подземной галереи речи не было. За 8 млн руб. исполнитель должен был сменить разбитые плиты ступеней на гранитные; отремонтировать стены спусков; установить перила. По утверждению сотрудников МАУ «Кировка», в чьем оперативном управлении находится тоннель, на полный капитальный ремонт переходов требуется около 50 млн руб.

Уже тогда исполняющая полномочия главы города Наталья Котова раскритиковала темпы. На что подрядчик торжественно объявил: все будет готово к 31 августа. И даже раньше.

ВСЕ ДАТЫ ПРОСРОЧЕНЫ

И что? На дворе 2 сентября. А конца-края ремонту не видно. Только готова пара спусков переход: осталось только вымести мусор с новых гранитных ступеней.

Лестница от Арбитражного суда готова. Осталось вымести мусор.

Застрял подрядчик на спуске от дома № 54 по пр. Ленина, когда-то в нем располагался Центральный гастроном.

Все разворочено, гранитные плиты только привезли, их еще нужно пилить по размер ступеней. В самом тоннеле подход к этой лестнице перекрыт железным заборчиком. Потолок сырой от протечек, а ведь осенние дожди еще и не начинались.

СКРЫТЫЕ ДЕФЕКТЫ

Мы спросили у руководители управления информационной политики администрации Челябинска Владимира Сафонова, почему подрядчик сорвал сроки сдачи?

— Обнаружилось много скрытых дефектов. Ремонт продлен до 30 сентября, — пояснил Сафонов.

Странно, но в список спусков, определенных к ремонту, не вошла злополучная лестница от магазина Ритм на ул. Цвиллинга. Там, напомним, смертельно травмировался пенсионер. Мэрия обещала проверить состояние ступеней.

КСТАТИ

Готов спуск в другом подземном переходе — на ул. Цвиллинга, со стороны дома № 54 по пр. Ленина.

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