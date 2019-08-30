2019-09-02T16:20:28+03:00
Общество

Челябинцы получают выплаты из областного бюджета из-за перехода на цифровое ТВ

На заседании Законодательного Собрания принят закон, расширивший перечень льготников
Ольга АНТОНОВА
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14 октября Челябинская область переходит на цифровое ТВ. Фото: Фото: FA Bobo PIXSELL PA Images14 октября Челябинская область переходит на цифровое ТВ. Фото: Фото: FA Bobo PIXSELL PA Images
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— Это правильное и своевременное решение, — прокомментировал глава региона Алексей Текслер. — В областном бюджете мы предусмотрели порядка 300 миллионов рублей на выплаты компенсаций южноуральцам в связи с переходом на цифровое телевидение. С принятием нового закона льготами может воспользоваться большее число жителей региона, нуждающихся в особой заботе государства.

В список тех, кому положены компенсации на приобретение цифровых приставок и антенн, включены инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий.

В центре внимания и южноуральцы с низкими доходами. Право на получение субсидии предоставлено семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума.

Ранее компенсации полагались только инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, а также малообеспеченным жителям региона.

Единовременная выплата предоставляется в размере фактических затрат на приобретение приставок и антенн, но не более 1 000 рублей. Для получения компенсации необходимо обращаться с заявлениями и документами в управления социальной защиты населения по месту жительства.

Есть в регионе глухие углы, которые вне зоны приема цифрового сигнала и где после отключения аналогового телевещания единственным способом приема телерадиосигнала останется спутниковое телевидение.

Для жителей этих отдаленных мест размер единовременной выплаты существенно больше и составляет сумму фактически понесенных расходов, связанных с приобретением и установкой спутникового оборудования, но не более 6 500 рублей.

Мерами господдержки уже воспользовались 1107 семей Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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