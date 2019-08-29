2019-09-03T10:38:11+03:00
Общество

Алексей Текслер провел личный прием граждан в приемной Президента России

Говорили о газификации сел, внимании к спортсменам, новой котельной в копейском поселке
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер провел прием в приемной президента России. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер провел прием в приемной президента России. Фото: gubernator74.ru
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С вопросом газификации села Кидыш Уйского района обратилась директор Кидышевской клубной системы «Межпоселенческий дом культуры» Светлана Калугина. Есть в селе котельная, но она работает на мазуте, жители хотят привести ее на газовое топливо и ускорить процесс газификации села.

— Для нас это наболевшая проблема, все муниципальные организации (детсад, школа, клуб) отапливаются котельной, которая работает на мазуте. А его сложно доставлять к нам в село, и если встанет эта котельная, то у нас все замерзнут. Хотелось бы перевести котельную на газ и подвести к ней голубое топливо, — рассказала Светлана Калугина.

Строится подводящий газопровод сел Уйское-Нижнеусцелемово-Аминево-Кидыш-Петропавловка. В планах — и газификация Кидыша. Стройка идет, рабата рассчитана до 2021 г. Из областного бюджета выделены нужные деньги.

Как заверил Алексей Текслер, газ придет в село в следующем году, но муниципальные власти должны подготовить проект и пройти госэкспертизу по разводящим сетям, чтобы люди могли как можно быстрее провести в свои дома голубое топливо.

— Мы сейчас существенно увеличили финансирование программы газификации из регионального бюджета. Раньше на эти цели направлялось около 500 миллионов рублей, в пиковые годы до 700 млн руб. Мы увеличили финансирование до 1 миллиарда рублей. Все проекты, которые на сегодня готовы, будут точно реализованы. Задачу по подведению газа в Ваш населенный пункт мы решим в 2020 году, и по котельной тоже, — пояснил Алексей Текслер.

Модульные здания для раздевалок воспитанников местной спортшколы у Алексея Текслера попросил руководитель учебного центра ПАО «Агрегат» Борис Дворко. Нужна и зарплата тренеру по хоккею.

Глава региона поручил и. о. министра физкультуры, спорта и туризма области Леониду Одеру выбрать оптимальный вариант по строительству раздевалки для хоккеистов.

— Есть возможности такие проблемы решать, давайте это делать — выберите оптимальный вариант. Готов решение по финансированию принять максимально быстро, — сказал глава региона. Также на оплату работы тренера будут выделены средства из областного бюджета.

С вопросом теплоснабжения поселка Советов Копейска обратился предприниматель Владимир Клейменов. Ранее тепло в дома подавала котельная, принадлежащая заводу «Пластмасс», но предприятие отказалось от теплоснабжения. Сейчас за средства инвестора ведется строительство котельной мощностью 4,8 МВт, ее будет достаточно, чтобы обеспечить теплом всех жителей поселка. Финансирование строительства инженерных сетей к новому теплоисточнику планируется за счет средств областного бюджета. Запустить в работу котельную намерены раньше начала отопительного сезона.

Глава региона поручил областному минстрою и главе Копейска взять этот вопрос на контроль, чтобы жители были обеспечены теплом в предстоящий отопительный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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