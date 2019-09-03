2019-09-03T10:38:11+03:00
Происшествия

Сначала задержали, а затем совершил экстренную посадку: самолет Челябинск-Анталья два дня подряд летает с перебоями

Во время перелета командир воздушного судна принял решение сесть в Краснодаре
Андрей АБРАМОВ
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Самолет Челябинск-Анталье совершил экстренную посадку в Краснодаре.Самолет Челябинск-Анталье совершил экстренную посадку в Краснодаре.Фото: Иван ВИСЛОВ
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220 пассажиров рейса WZ 4009 вылетели из Челябинска до турецкого курорта Анталья в ночь на 3 сентября. Борт вынужден был совершить экстренную посадку в Краснодаре. Одному из пассажиров стало плохо.

ЧП случилось в небе над Краснодарским краем. Мужчина начал задыхаться.

— Примерное через полтора часа после вылета где-то позади нас в салоне началась суета. Сбежались стюардессы. Мы поняли, что кому-то поплохело, — рассказала КП-Челябинск одна из пассажирок рейса Евгения.

Бортпроводники принялись оказывать первую помощь — принесли кислородный баллон. Командир воздушного судна принял решение сажать самолет.

— Была глубокая ночь, многие спали. Некоторые спросони подумали, что уже долетели. В целом все сделали быстро. Главное, чтобы человеку помогли, — добавила собеседник.

— Вынужденную посадку в Краснодаре самолет совершил в 02:25 вторника, 3 сентября. Пассажира передали бригаде скорой помощи, после чего борт продолжил свой рейс, — сообщили в аэропорту Краснодара.

Авиакомпания также сообщила, что самолет по итогу совершил удачную посадку в Турции.

Примечательно, что накануне с этим же рейсом были проблемы. Борт задержали в аэропорту вылета почти на 9 часов. Летели им 225 пассажиров. Причиной стала техническая неисправность, которую устраняли бортмеханики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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