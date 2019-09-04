2019-09-04T12:10:40+03:00
Общество

Баба Яга поддержала автопробег «Комсомольской правды» по Челябинской области

Она вручила корреспондентам подарки, которые пригодились в дороге
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Погода была дождливой, и зонт оказался очень кстати.Погода была дождливой, и зонт оказался очень кстати.
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Журналисты «Комсомольской правды — Челябинск» совершили автопробег по городам Южного УралаЧебаркулю и Миассу. Это одни из самых красивых и популярных у туристов мест в регионе. Команда проехала ни одну сотню километров и посмотрела знаковые достопримечательности.

В Чебаркуле заглянули на место падения метеорита, увидели копию деревянной крепости XVIII века, с которой началась история города, а еще побывали в известных здравницах. В Миассе погостили в Музее пельменя, сходили на экскурсию в Краеведческий музей, где оживают экспозиции. А еще поплавали на яхтах по озеру Тургояк и прогулялись по таинственному острову Веры.

Партнер КП, знаменитая Баба Яга, подарила путешественникам полезные товары, которые очень пригодились в дороге: ароматизатор для автомобиля, зонт, портативный аккумулятор для телефона, удобный органайзер под документы и стильный кошелек.

Органайзер и кошелек с логотипом BY.

Органайзер и кошелек с логотипом BY.

Перед отъездом участники пробега «надухарили» внедорожники ароматизаторами от бренда BY (BABA YAGA), чтобы они стали еще приятнее для поездки.

Ароматизатор для автомобиля повесили в кроссоверы.

Ароматизатор для автомобиля повесили в кроссоверы.

С погодой в путешествии не очень повезло — весь день шел дождь. Прятались от него под зонтами от BY. Они небольшие и легкие, не занимали много места в рюкзаке и не утяжеляли его.

Зонт компактный, много места в сумке или рюкзаке не займет.

Зонт компактный, много места в сумке или рюкзаке не займет.

Журналисты вели с телефонов трансляцию на сайте, где рассказывали в режиме реального времени о своем путешествии. Почти каждые полчаса публиковали путевые заметки с фото и видео. Мобильники не выдерживали нагрузки и быстро садились. Но благодаря аккумулятору BY, корреспонденты оставались на связи. Огромный плюс зарядника — он компактный. Идеальный гаджет для поездок!

Портативное зарядное устройство - полезная вещь для путешественников.

Портативное зарядное устройство - полезная вещь для путешественников.

Узнать больше информации о BY (Baba Yaga).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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