Баба Яга поддержала автопробег «Комсомольской правды» по Челябинской области

Журналисты «Комсомольской правды — Челябинск» совершили автопробег по городам Южного Урала — Чебаркулю и Миассу. Это одни из самых красивых и популярных у туристов мест в регионе. Команда проехала ни одну сотню километров и посмотрела знаковые достопримечательности.

В Чебаркуле заглянули на место падения метеорита, увидели копию деревянной крепости XVIII века, с которой началась история города, а еще побывали в известных здравницах. В Миассе погостили в Музее пельменя, сходили на экскурсию в Краеведческий музей, где оживают экспозиции. А еще поплавали на яхтах по озеру Тургояк и прогулялись по таинственному острову Веры.

Партнер КП, знаменитая Баба Яга, подарила путешественникам полезные товары, которые очень пригодились в дороге: ароматизатор для автомобиля, зонт, портативный аккумулятор для телефона, удобный органайзер под документы и стильный кошелек.

Органайзер и кошелек с логотипом BY.

Перед отъездом участники пробега «надухарили» внедорожники ароматизаторами от бренда BY (BABA YAGA), чтобы они стали еще приятнее для поездки.

Ароматизатор для автомобиля повесили в кроссоверы.

С погодой в путешествии не очень повезло — весь день шел дождь. Прятались от него под зонтами от BY. Они небольшие и легкие, не занимали много места в рюкзаке и не утяжеляли его.

Зонт компактный, много места в сумке или рюкзаке не займет.

Журналисты вели с телефонов трансляцию на сайте, где рассказывали в режиме реального времени о своем путешествии. Почти каждые полчаса публиковали путевые заметки с фото и видео. Мобильники не выдерживали нагрузки и быстро садились. Но благодаря аккумулятору BY, корреспонденты оставались на связи. Огромный плюс зарядника — он компактный. Идеальный гаджет для поездок!

Портативное зарядное устройство - полезная вещь для путешественников.

Узнать больше информации о BY (Baba Yaga).

На правах рекламы.