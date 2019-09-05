2019-09-05T11:57:30+03:00
Дом. Семья

Челябинка спасла беременную кошку

Пятерых пушистиков забрали добрые жители Челябинска
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Беременную брошенную кошку спасла челябинкаБеременную брошенную кошку спасла челябинкаФото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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Счастливую историю ангорской кошки по имени Пуша поведала корреспонденту КП-Челябинск читательница.

БРОСИЛИ В МАГАЗИНЕ

Челябинке позвонила подруга Катя и рассказала, что приютила красивую белую кошку. Пуша — так назвала подруга свою турецкую ангорскую гостью — подброшена нерадивыми хозяевами в мясную лавку на Комсомольском проспекте.

— В кошке меня привлекла какая-то особенная понятливость и даже философское отношение к жизни. Пуша подолгу сидела на подоконнике и смотрела в окно, — вспоминает женщина.

Поскольку у Кати уже жили две собаки, то кошку пришлось приютить в квартире младшей сестры.

РАЗДАТЬ ЗА 60 ДНЕЙ

Вскоре Катя поняла, что питомец ждет потомство. Стали готовиться принять котят. Их родилось пятеро: три черных кота, один белый и кошечка черепахового окраса. Малышей назвали Черныш, Пушок, Художник, Беляш и Енотка.

У Пуши родились пятеро котят. Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

У Пуши родились пятеро котят.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Котята росли быстро, и Кате нужно было поскорее найти им хозяев. Женщина стала обзванивать всех своих знакомых в надежде, не возьмет ли кто к себе милое животное.

Все это случилось летом. Зооволонтеры знают, лучше всего кошек разбирают в холодное время. Сестре нужно было улетать за границу через два месяца, а квартиру срочно продавать.

Ни один из знакомых Кати не остался равнодушен к такому количеству милоты. Пристроены были не только котята, но и сама Пуша нашла хозяев — добрых челябинцев.

Автором этой истории является счастливая обладательница черного кота по имени Пушок. Со временем Пушок превратился в Пушкина, и сейчас радует свою хозяйку добрым нравом и ласковым мурлыканием по утрам.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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