«Нужны стрелки и деловые сварщики»: 5 профессий в Челябинске, за которые хорошо платят и есть вакансии

Хотите сменить работу? Журналисты КП-Челябинск приготовили подборку самых востребованных профессий. Для одних нужно поучится, а на другие могут взять даже без опыта.

На портале «Работа в России» Федеральной службы по труду и занятости мы нашли не только хорошо оплачиваемые профессии в Челябинской области, но и те, которые можно освоить за короткое время.

Но, прежде, чем приступить к обзору вакансий, ответим на распространенный вопрос:

«… А ЕСЛИ Я НИЧЕГО НЕ УМЕЮ?»

Практически по всем вакансиям, не требующим профильного диплома, вы можете пройти краткосрочное обучение. Освоить новую профессию и получить «корочку» предлагают многочисленные учебные центры. Обучение составит от одного месяцев и выше. В зависимости от профессии.

Работа всегда есть. Было бы желание и образование.Фото: Александр РОГОЗА

Что касается оплаты образования. Получить «корочки» младшей медсестры можно за 7 тыс. руб. А вот, чтобы стать врачом, придется сесть за парту медицинского вуза и ценник будет уже на порядок выше.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Если у вас нет работы, встаньте на учет в службу занятости. Там не только подбирают вакансии, но и могут отправить на бесплатные курсы сварщика, охранника, повара, мастера маникюра, охранника, водителя и другой востребованной профессии. Или дадут адреса профцентров на коммерческой основе.

Сварщиком можно стать и на пенсии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: МОЖНО БЕЗ ОПЫТА

Вакантных мест: 398

Зарплата: Подработка на пару часов в день от 12 тыс. руб. А вот поездка на север, да еще с предоставлением жилья — 117 тыс. руб. В среднем в Челябинске сварщики зарабатывают 50 тыс. руб.

Что делать: ручная дуговая, плазменная и газовая сварка делателей, узлов и конструкций — все очень сурово.

Где работать: строительные компании, промышленные предприятия.

Требования: если сотрудники очень нужны, или работодатель увидит, что ты перспективный специалист, то опыт работы не спросят. Интересно, что в одной из вакансий сварщика указано, что у кандидата должны быть «положительные деловые качества». Как это повлияет на герметичность швов, остается догадываться.

С таким другом ничего не страшно.Фото: Алена ГУСЕВА

ОХРАННИК: УМЕЙ ХРАНИТЬ ТАЙНУ

Вакантных мест: 201

Зарплата: охраннику без опыта один из санаториев предлагает вакансию от 12,9 тыс. руб. Самые высокие зарплаты — до 100 тыс. руб. — для тех, кто готов работать вахтовым методом.

Что делать: проверять документы, выезжать на место по сигналу тревожной кнопки, контролировать приборы охраны.

Где работать: частные охранные предприятия, школы, муниципальные учреждения.

Требования: физическая подготовка, отсутствие противопоказаний для работы с оружием, быстрота реакции, дисциплинированность, умение хранить тайну.

Далеко вижу...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СТРЕЛОК: КОМАНДИРОВКА В ГРОЗНЫЙ

Вакантных мест: 183

Зарплата: Команда военизированной охраны одного из предприятий Сатки готова принять стрелка за 12,9 тыс. руб. За охрану груза на железной дороге платят 16 тыс. руб.

Тех, кто хочет «погорячее» озерская военная часть приглашает отправиться работать в город Грозный — там платят 69 тыс. руб.

В среднем стрелки зарабатывают 35 тыс. руб.

Что делать: охранять объекты, грузы, не пускать чужих на территорию.

Требования: опыт работы не нужен, главное — желание. Однако обязательно, чтобы кандидат отслужил в армии. Важно отсутствие судимости, в том числе, у ближайших родственников.

Где работать: Росгвардия, пограничное управление ФСБ, РЖД

ПОВАР: СТАНЬ СУШИСТОМ!

Вакантных мест: 430

Зарплата: Повара в детских садах и школах получают от 12,9 тыс. руб. Есть предложения с еще меньшей зарплатой, но уже на подработку. А вот повару-сушисту в Снежинске обещают платить 38 тыс. руб. Средняя зарплата в этой отрасли — 25 тыс. руб.

Что делать: готовить бургеры, роллы и варить традиционный борщ.

Где работать: общепит, сетевые магазины, много вакансий в больницах и школах.

Требования: наличие сантитарной книжки.

Всегда есть еда на работе!Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВРАЧ, МЕДСЕСТРА: ЛЕЧИТЬ ХОККЕИСТОВ

Вакантных мест: 1600

Зарплата: меньше всех получают медсестры в социальных центрах и детсадах, а вот Областная больница ищет медсестру на зарплату до 40 тыс. руб. Врачам обещают на порядок больше.

Самую высокую зарплату — 150 тыс. руб. предлагает врачу хоккейный клуб «Металлург» в Магнитогорске, однако кандидат должен не только окончить медицинский вуз, но также знать акупунктуру (иглотерапию) и нетрадиционную медицину.

Что делать: лечить людей.

Где работать: государственные и частные клиники, детсады, спортивные центры

Лечить людей - это очень ответственно!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

НА ЗАМЕТКУ

Пожилым людям оплатят обучение

Есть субсидии для работодателей, которые хотели бы повысить квалификацию сотрудников. Можно получить субсидию до 68,5 тыс. руб. для обучения работников предпенсионного возраста (на три месяца обучения) и до 60 тыс. руб. для переобучения или повышения квалификации работников (курсы до двух месяцев).

А кошечек на работу не берут...Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦИФРЫ

С января по август 2019 года по направлению службы занятости населения Челябинской области к профессиональному обучению приступили 4063 безработных. Это 80% от планового годового показателя (5100 человек).

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