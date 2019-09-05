В Челябинске начали выгуливать чужих собак за деньги

Александр Васильев из Челябинска — заядлый собаковод, владелец зоомагазина. Его питомцы — два кобеля хаски — счастливые животные. Живут и развиваются по всем правилам ветеринарной науки: в любви и внимании.

— Но большинство владельцев собак — люди занятые, на долгие прогулки с питомцем у них нет времени. Потому я придумал новый в Челябинске сервис по выгулу собак. Сам знаю, как это важно. Три года назад я травмировал ногу, долго не мог ходить, а моим собакам нужны были минимум две прогулки в день. Миссию взяла на себя моя супруга. Если б я был холост, кто помог бы мне, даже за деньги? — рассказал горожанин КП-Челябинск.

КАРТОЧКА ДЛЯ ВЫГУЛЬЩИКА: НРАВ СОБАКИ И ПРИВИВКИ

Сервис выгула собак развит в Москве, Петербурге, Екатеринбурге.

— А у нас ниша не занята. Свой проект я назвал «Пойдем гулять». Я уже набрал команду выгульщиков — это челябинские любители собак. Мы с каждым заключили договор. И договор будет с каждым хозяином. На каждого питомца заводится карточка — порода, кличка, состояние здоровья, прививки, особенности характера, — перечисляет автор проекта.

Прогулка длится 45 минут. Маршрут оговаривается заранее и записывается каждый раз в смартфон для отчета хозяину. Во время прогулки собаку снимают на фото — тоже для отчета.

Собаку не отпускают с поводка, чтобы не убежала. Поводок крепится специальным устройством на пояс выгульщика. По окончании прогулки выгульщик моет лапы питомца и оставляет дома.

НЯНЯ ДЛЯ ЩЕНКА

Выгульщик не только совершает моцион со взрослыми собаками, но и нянчится с щенками в отсутствие хозяина. Поменять пеленку, поиграть, покормить — общение с малышами длится тоже 45 минут.

Стоимость услуг:

— выгул собак (45 минут) — 390 руб.;

— выгул двух собак одного хозяина (45 минут) — 520 руб.;

— няня для щенка — 390 руб. (45 минут).

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