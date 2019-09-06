Неравнодушные челябинцы помогают южноуральской молодеже и пенсионерам начать заниматься спортом

Челябинское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» с 2012 года приступил к реализации всероссийского молодежного проекта «Беги за мной».

Проект «Беги за мной» — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодых граждан Российской Федерации и привлечение молодежи к добровольческому труду в регионах России в сферах массового молодежного спорта и активного досуга молодежи.

Главной целью мы посчитали — развитие физической активности и культуры питания, формирование привычек, способствующих здоровому образу жизни, правильных пищевых и спортивных навыков в молодежной среде, улучшения здоровья и повышение работоспособности молодого поколения, а также популяризация ВФСК «Готов к труду и обороне».

Для детей, подростков, учащейся и работающей молодежи занятия проводятся на некоммерческой основе, а в этом уникальность нашего проекта. Это — оздоровительный кросс, йога, фитнес, zumba ®, дворовый футбол, функциональный тренинг и другое.

Помимо проводимых на систематической основе оздоровительных занятий, региональное отделение «Беги за мной» проводить «модельные уроки ЗОЖ», выездные семинары, тренинги, мини-лектории по здоровому питанию и другие форматы образовательных мероприятий в сфере ЗОЖ на базах различных образовательных учреждений.

Нами было реализовано более 100 крупных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, не только в г. Челябинске, но в регионе. Мы были организаторами площадок по спорту, фитнесу и здоровью на таких форумах, как «Селигер», «Утро», «Актив», организовали несколько Фестивалей по ЗОЖ в весенний, осенний и зимний периоды времени, провели шикарный «Кулинарный батл» между образовательными и общественными организациями, провели в партнерстве с ООО «Комсомольская правда» первый в Челябинске «Вертикальный забег», где самые быстрые спортсмены, в том числе из Москвы, преодолевали многоэтажное здание на время.

Всего за 7 лет реализации проекты, было привлечено более 50 000 молодых людей.

Но это еще не все. С 2018 года нами была запущена новая секция для пожилых людей.

Мы посчитали, что забота о социальном и физическом благополучии людей старшего поколения должна быть не номинальной прописной вещью, а настоящей социально-ориентированной деятельностью государства, общества и гражданских активистов. Только в этой связке можно решать острые и социальные проблемы: активное долголетие, пропаганда ЗОЖ среди лиц пожилого возраста, социальная забота.

В связи с чем, мы запустили проект, который получил название «Активное долголетие: 55+».

В настоящее время данный проект при поддержке ОМК-партнерство (Трубодеталь) реализуется в советском районе в п. Новосинеглазово на стадионе ДЮСШ по футболу «Метар» (ул. Громова, 2). Каждый «понедельник-среду-пятницу» с 10:00 бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, оздоровительной физической культуре, суставной и дыхательной гимнастике. Палки для скандинавской ходьбы выдаются на месте — бесплатно.

До этого, в качестве апробации оздоровительных и спортивных методик, при поддержке Администрации г. Челябинска, проект в течение 3 месяцев реализовывался в двух районах города: Металлургический (парк им. Тищенко) и Тракторозаводской (сад «Победы») районы.

Наша дальнейшая идея-фикс — это масштабирование оздоровительных практик для населения на многие района города и Челябинской области, создание так называемых «Центров ЗОЖ» с привлечением к этой деятельности тренеров-преподавателей, инструкторов по физической культуре, экспертов по здоровью.

Мы всегда готовы к сотрудничеству, ищем постоянных партнеров и спонсоров мероприятий, так как каждый их сторон обязательно получил свои социальные дивиденды и благодарность в свой адрес.

С уважением, председатель движения ЧРМСОД «Челябинск здоровый — Челябинск успешный»

Эксперт Общественной палаты Челябинской области;

Владислав Николаевич Пидуков;

vk.com/begi74;

vladpvn@mail.ru