«Кричит по ночам и караулит с ножом»: жители Челябинской области не знают покоя из-за престарелой соседки

Жители одного из домов в селе Демарино, что в Пластовском районе, несколько лет страдают от своей престарелой соседки. Старушка терроризирует весь дом: поливает жильцов кипятком, караулит в подъезде с ножом, кричит из окна и топит соседей снизу. Бабушка психически нездорова.

Кто-то из жильцов не выдержал и съехал, другие борются за спокойную жизнь в доме. Обращались в соцзащиту, полицию, прокуратуру. Но везде отвечали — у старушки три сына, она не признана недееспособной, нельзя ее просто взять и поместить в психбольницу.

Сыновья живут в других городах области. Они не отрицают, что у матери проблемы с психикой. Объясняют, что с детьми и внуками она жить не хочет, а помещать ее в психлечебницу не хотят они сами — « это та же тюрьма».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/730408" frameborder="0"></iframe> Донимает жильцов.

По словам одного из сыновей, в больнице старушка уже была, но ничего серьезного медики не нашли. Якобы это просто старческое. Месяц подержат — и домой.

В апреле, после публикации КП-Челябинск, сын встретился с соцработниками, участковым и психиатром. Пенсионерку поместили в психиатрическую больницу Челябинска. Но вскоре бабушка вернулась в свою квартиру. И жители дома снова лишились покоя.

«ОПЯТЬ ТЕРРОР»

— Не было бабки два месяца, потом привезли ее опять. Была тихая поначалу, и вот, месяц примерно, опять террор, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» Ольга Шутова.

Ольга прислала видео, на котором бабушка громко ругается матом, сидя у открытого окна в квартире. Все это происходит днем, когда во дворе много людей.

— Представляете, это дети слушают! — сетует Ольга. — В соцзащите сказали, что бабушка прошла лечение и вернулась. Мол, чего вы хотите? Посоветуйте, пожалуйста, куда еще нам обратиться.

Мы тоже позвонили в управление социальной защиты населения Пластовского района. Там сказали, что людьми, которые прошли лечение, они не занимаются. Жалоб от жителей дома в управление пока не поступало.

«МНЕ ЕЕ ОТВЕЗТИ В ТАЙГУ?»

Нам удалось также пообщаться с сыном пенсионерки Олегом.

— Я нахожусь неделю в Барнауле. В Демарино сейчас старший брат заведует. Его предупреждал, что не смогу пока ездить к матери. Поэтому пока ничего не могу сказать вам. Вы хотите, чтобы ее на месяц или на две недели поместили в больницу? Да ее сейчас даже никто не возьмет. Понимаете, что она здоровая?! Ее нам чтобы устроить, нужно составить много бумаг. Берите, составляйте, делайте. Мы поедем с этими бумажками, обратимся. Так, чтобы я приехал наобум отдал маму, вы вообще думаете головой своей?! Мне ее что в Тайгу отвезти? Я не собираюсь никуда перевозить ее. Соседи, которые живут напротив, не жалуются. Жалуется та, которая внизу — единственная. Я не помню уже из-за чего у них скандал произошел, но вот они и цапаются. Ничего криминального и опасного не представляет моя мать.

КОММЕНТАРИЙ

«Нужно фиксировать каждый случай угрозы»

— Универсального способа защиты нет. Каждый подобный случай нужно максимально фиксировать. То есть, была угроза жизни и здоровью — размахивала ножом, выливала кипяток — обращаться в полицию. Даже если вреда здоровью действия не принесли — это было покушение на совершение преступления, — объясняет председатель Челябинской коллегии адвокатов «Перспектива» Александр Щербинин. — В связи с тем, что человек болен, не осознает свои действия, не может руководить ими, вместо уголовной ответственности, должны быть приняты принудительные меры медицинского характера. То есть, психолечение. Но для этого нужно несколько раз зафиксировать инциденты. Каждый раз вызывайте полицию и смотрите, чтобы протоколы составлялись по всем правилам.

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