Выборы губернатора Челябинской области 2019: экзитполы назвали предварительные итоги голосования

Сегодня, 8 сентября, в Челябинской области проходят выборы губернатора и районных депутатов. В восемь утра двери распахнули 2296 избирательных участков. Некоторые из них начали работу на час-два раньше, чтобы проголосовать смогли те, кому сегодня на работу. По данным облизберкома, явка на выборах губернатора Челябинской области 2019 на 19:30 составила 42,35 % избирателей. Это выше, чем на губернаторских выборах в 2014 году. Свои голоса сегодня отдали больше 1,1 млн южноуральцев. А вскоре после закрытия избирательных участков были опубликованы данные экзитполов.

Выборы губернатора Челябинской области 2019 прошли спокойно и без существенных нарушений. Молодежи дарили билеты в кино. На многих участках работали буфеты, выступали артисты. Где-то сами избиратели поднимали настроение себе и окружающим. Так, в Челябинске избирательница пришла голосовать в сомбреро, а в Копейске на выборы прибыли Дед Мороз и заяц.

Час назад голосование завершилось. Избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов. Комиссии будут работать всю ночь. Первые официальные итоги выборов губернатора Челябинской области 2019 озвучат в понедельник.

Меж тем, предварительные результаты выборов уже есть — опубликованы данные экзитполов. Согласно им, победителем на выборах губернатора Челябинской области 2019 становится действующий глава региона Алексей Текслер. За него проголосовали 72,5% избирателей. Стоит заметить, что данные экзитполов часто совпадают с реальными результатами. Разница буквально в несколько процентов.

На второй позиции Константин Нациевский — 12,5%, на третьей — Виталий Пашин — 8,5%. За Алексея Севастьянова и Сергея Смышляева проголосовали по 3% избирателей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/730770" frameborder="0"></iframe> Дама в сомбреро.

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