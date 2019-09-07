Прививка от гриппа 2019 в Челябинске: где пройти вакцинацию детям и взрослым

Самые расторопные не ждут холодов, соплей и первого кашля, а уже в первые дни сентября 2019 года идут в поликлинику делать прививку от гриппа в Челябинске.

— В Челябинскую область уже привезли бесплатную вакцину для взрослых и детей. А в поликлиниках уже начали ставить прививки от гриппа. Южноуральцам пора проходить вакцинацию, — призывает региональный Роспотребнадзор.

ВАКЦИНЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ НЕ ХУЖЕ НОВОЙ

Вакцины от гриппа обновляются каждый год. Всемирная организация здравоохранения следит за активными штаммами гриппа по всей планете, а потом делает вывод, какие могут угрожать человечеству этой зимой.

Большинство вакцин 2019-2020 включают три компонента: два штамма А, том числе пандемический H1N1, который в 2009-м году вызвал вспышку «свиного гриппа», а также один штамм В.

— Пандемический серотип вируса можно назвать наиболее опасным для человека. У людей с ослабленным здоровьем он может вызвать тяжелые осложнения: речь идет о быстропрогрессирующей пневмонии, которая не чувствительна к антибиотикам. Если вовремя не начать лечение, человек может сгореть за сутки, — говорят специалисты.

Также россиян начали прививать новой отечественной вакциной, в которую включен четвертый компонент — штамм вируса гриппа B «Пхукет». Именно им на днях привилась министра здравоохранения России Вероника Скворцова.

По данным московского ведомства, четырехкомпонентной вакциной пока планируют прививать взрослых из группы риска: медиков, учителей, силовиков и работников транспорта. Правда, в государственные поликлиники Челябинской области такая вакцина пока не поступала. Детям и взрослым в Челябинске ставят прививки от гриппа, содержащие только три штамма. Но и они, замечают в минздраве, дают хороший защитный эффект.

КОГО ПРИВЬЮТ БЕСПЛАТНО В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В аптеках Челябинска отечественная вакцина от гриппа сегодня стоит от 280 рублей. А она, говорят медики, ничуть не хуже импортных препаратов. Если семья большая, все-таки получается дорого. Но отдельные категории наших сограждан могут поставить привку от гриппа бесплатно в Челябинске и области. Это:

— дети в возрасте с 6 месяцев;

— работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций;

— лица, подлежащие призыву на военную службу;

— студенты;

— беременные женщины:

— люди старше 60 лет;

— люди с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).

Детей можно привить в поликлинике или дождаться, пока медики выйдут в детские сады и в школы. Взрослые вакцинацию от гриппа в Челябинске проходят в поликлинике по месту жительства. А еще в городе будут проходить акции в ТРК, где бесплатно поставят прививку от гриппа в Челябинске любым желающим взрослым — такие мероприятия практикуются уже несколько лет.

…А КОГО ЗА ДЕНЬГИ

Если бесплатная вакцина вам не положена, обращайтесь в частный медцентр. Вместе с осмотром врача вакцинация обойдется в районе тысячи рублей на человека. Или спросите своего работодателя, не согласится ли он оплатить вам прививку.

Еще один вариант — купить вакцину в аптеке и принести ее в поликлинику по месту жительства в прививочный кабинет. В этом случае следуйте такому алгоритму:

— прийти на прием к участковому (он оценит ваше самочувствие; если все в порядке, даст рецепт на покупку вакцины и разрешение на укол);

— купить вакцину в аптеке (чек обязательно сохранить, вакцину перевозить только в термосе с охлаждающим пакетом «Снежок»);

— вернуться в поликлинику, в прививочный кабинет (в тот же день, а не позже; дату покупки у вас проверят по чеку).

КАКОЙ ЭФФЕКТ ОЖИДАЕМ

Относиться к прививкам можно по-разному. Прививаться насильно вас никто не заставит. Но очень красноречиво о пользе прививки говорит такой факт: иногда привитые тоже заболевают гриппом, но у них не развиваются смертельно опасные осложнения. Так не забудьте в сезоне 2019 поставить прививку от гриппа в Челябинске.

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