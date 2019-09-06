Жители поселка в Челябинской области оказались в «заложниках» у семьи депутата

Несколько лет назад под Копейском распродавали участки под дачи. Местный житель Владимир Лядов купил 8 соток, чтобы построить дом. Перебравшись из города на природу, он надеялся не только дышать свежим воздухом, но и сэкономить на коммунальных платежах.

Однако, когда Владимир построил дом и подключил его к инженерным сетям, оказалось, что он... пожизненно должен содержать бывших владельцев участка. Кстати, все они члены одной семьи местного депутата.

В ту же ловушку попали и соседи Владимира по дачному некоммерческому товариществу «Новая жизнь».

— Оказалось, что все дороги в нашем товариществе, а также электрические и газовые сети — частная собственность семьи депутата Копейской городской думы Сумина Дмитрия Васильевича и аффилированных с ним лиц. Для управления нашим поселком они создали управляющую компанию ООО «Главный». Она обложила нас неправомерными платежами, — рассказал КП-Челябинск Владимир Лядов.

ЖИЛЬЦЫ СПОНСИРУЮТ ЧУЖОЙ БИЗНЕС

При строительстве домов люди платили ДНТ «Новое время» за подключение к электричеству по 40 тысяч рублей. Часть этих денег была потрачена на покупку проводов и других материалов.

— Электросети должны были стать общим имуществом поселка. А теперь выясняется, что они — частная собственность тещи депутата. Почему мы не стали владельцами этих сетей, хотя оплачивали их создание? — задается вопросом Владимир.

Аналогичная ситуация и с дорогами внутри поселка. Земля под ними — частная собственность жены депутата, а налоги на землю платятся из кармана жителей.

— Мы обратились в суд с двумя исками о признании дорог в поселке землей общего пользования. Но, невзирая на заключение экспертной организации, городской суд Копейска оставил земли в частных руках. Надеемся , что областной суд вынесет решение в нашу пользу — рассказывает Владимир.

ХОЗЯИН ГОЛОСУЕТ «ЗА», А НАРОД — ПРОТИВ

Сегодня ООО «Главный» требует с жильцов поселка по тысяче рублей в месяц за свои услуги, а также взносы на создание контейнерных площадок, за видеонаблюдение и обустройство уличного освещения.

Вкладываться в создание дополнительной инфраструктуры жители не хотят, ведь и она может оказаться в чье-то частной собственности.

За несколько лет поселок так и не обжили, пустырей очень много. Фото: Владимир Лядов.

Судя по документам, которые предъявлялись в судах, ежемесячные взносы в размере 1000 рублей ООО «Главный» расходует по своему усмотрению. Какой-то сметы запланированных расходов в управляющей компании нет. Зато есть данные, что на деньги народа ООО «Главный» арендует офис, гасит налоги с частных дорог и потери электричества в сетях поселка, которые тоже частные.

— Жильцы поселка не голосовали за такие поборы. Голоса на общем собрании считали по квадратным метрам земли. А более половины земель в то время тоже были в собственности семьи депутата и аффилированных с ними лиц. Судите сами. Из 133 собственников поселка голосовали 33 человека. Из них четыре человека либо являются родственниками депутата, либо аффилированы с ним и имеют в собственности больше 80% земель, — говорит Владимир Лядов.

Самое удивительное в этом деле, что ни поселок «Главный», ни дачное некоммерческое товарищество «Новое время» не существует на утвержденном генеральном плане Копейска. О поселке нет информации в городском управлении архитектуры и градостроительства, он не проходит по документам в городском комитете по управлению имущества.

ЛЮДИ ГОТОВЫ УПРАВЛЯТЬ САМИ

Этим летом инициативная группа написала открытое письмо главе Челябинской области, президенту РФ и его полномочному представителю по Челябинской области. Обращение к главе Копейска в феврале 2019 года ни к чему не привело.

Люди требуют пристально изучить ситуацию и избавить поселок от тяжелого камня на шее — они готовы организовать самоуправление.

КОММЕНТАРИЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Дмитрий СУМИН, депутат Копейского городского собрания:

— В поселке «Новая жизнь» продано 170 участков: кто-то уже построился, кто-то в процессе. Но все участники ДНТ платят членские взносы. Свободные участки тоже расходятся постепенно. Их покупают, потому что знают, что в поселке есть управляющая компания, которая зимой чистит дороги, летом косит траву, провела освещение. Наши членские взносы сопоставимы со взносами в садовых товариществах. Сверхприбылей у нас нет, хватает только на самое необходимое. Люди сами голосуют за то, чтобы сдавать дополнительные средства на обработку от клещей, на обустройство контейнерных площадок, на установку шлагбаума.

Бухгалтерский отчет УК за 2018 году уже проверила ревизионная комиссия, в которую мог войти каждый. Грубых нарушений комиссия не нашла. С теми, кто недоволен, мы пытаемся вести конструктивный диалог. Например, согласились перевести домовладения на прямые расчеты с энергетиками, чтобы люди не платили за потери в сетях из собственного кармана. Но мне кажется, что недовольные вообще не хотят платить ни за что, не хотят платить за обслуживание. В этом и вся проблема.

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