50 тысяч рублей в месяц: учеба в московском вузе и тараканы в убитой общаге

Всем привет. Меня зовут Никита. Родился и вырос в Челябинске, у меня самая обычная семья. С детства занимался спортом, а вот с учебой не клеилось. Из класса в класс переходил с тройками. Какое-то время меня это устраивало, хотя учителя говорили: «Можешь, но ленишься».

ДОМА НА СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ НЕ УЧАТ

В девятом классе на любимые спортивные передачи взглянул не только как зритель. Динамика, экспрессия, огонь! «Стану-ка спортивным журналистом, — подумал я. — Голы, очки, секунды — это мое, я в этом разбираюсь!».

В профессию пошел через школьную телерадиостудию, подтянулся в учебе, рубился за призовые места в региональных и международных конкурсах юнкоров.

Но где учат на спортивного журналиста? В Челябинске направление, увы, не развито.

В 10 классе впервые побывал в Москве и понял: это мой город! Здесь смогу осуществить мечту и выучиться на журналиста спортивных СМИ.

Остановил свой выбор на Российском университете дружбы народов — РУДН.

В 11 классе вгрызся в учебу, вкалывал. У многих одноклассников к началу экзаменов сдавали нервы, накатывала паника. Я много занимался в те дни спортом, чтобы отвлечься.

Самое тягостное — ожидание результатов. Ребята сидели на валерьянке, я в последние две-три ночи перед объявлением итогов сдачи ЕГЭ не спал. К счастью, набрал хорошие баллы и окончил школу с золотой медалью.

Но впереди поджидало еще одно испытание, вступительное, в РУДН. И я отправился в Москву.

До выпуска Никите еще далеко, зато учится в центре столице. Фото: пресс-служба РУДН

150 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО. ЗА ДЕНЬГИ

В РУДН творилось немыслимое. Желающих поступить даже на платное было в десять раз больше вакантных мест. На бюджет прорваться нереально: более 150 человек на место.

Вступительные испытания в университет проходили в два этапа — сочинение и тест.

С сочинением справился, тему раскрыл. А вот тест заставил попотеть: он больше напоминал ЕГЭ, с вопросами на широту кругозора.

Например: «Назовите президента Японии». Премьер-минстр Японии — Синдзо-Абэ. Но государственный строй Японии — конституционная монархия, и должности президента не предусмотрено. Есть император и премьер. Премьер исполняет роль президента. Формально глава государства — император. Вот такие подковырки!

Порог испытания для учебы по контракту я прошел. Цена обучения в год — 300 тыс. рублей.

Сдал я все и вернулся домой: жить просто так в Москве дорого. 300 тысяч для моих родителей — большие деньги, у нас самая обычная челябинская семья. Мама с папой заранее накопили на оплату первого семестра. К декабрю нужно внести еще 150 тысяч на второй семестр. Экономим на всем. Я планирую устроиться в Москве на работу.

В августе предстояло заселение в общежитие. Мы купили с мамой самые дешевые, невозвратные, билеты на три дня в Москву.

Никита пребывает в смятенных чувствах.Фото: Из личного архива героя публикации

По словам человека курирующего распределение по корпусам, трех суток было с лихвой.

В первый же день подали заявление на предоставление общаги. И тут нас огорошили: заявление о заселении рассматривают неделю. Мы запаниковали: билеты в Челябинск сдать нельзя!

Проводил я маму в аэропорт и остался в столице. Мама перед посадкой расплакалась: страшно было меня оставлять одного. Приютили московские друзья, за что я им благодарен. Денег на аренду угла у меня не было.

ВЗЯТКА ЗА КОМФОРТ И ТАРАКАНЫ

Наконец получил письмо-разрешение на заселение в общежитие РУДН. Отправился к человеку, распределяющему места.

Меня встретил мужчина средних лет. Повел непонятный для меня разговор о том, что обычно из Челябинска приезжают небедные абитуриенты, как-то хитро на меня посматривал. Я не врубился в его игру и молчал. А потом мне сказали, что он намекал на взятку — 50 или 60 тысяч рублей, и место в общаге рядом с вузом было бы моим. Но у меня не было таких денег, если б я и разгадал его странное поведение.

Место в этой двухместной комнате стоит 12 тысяч в месяц с человека.Фото: Из личного архива героя публикации

Распределяющий предложил три общежития на выбор — за тридевять земель от РУДН.

Я выбрал корпус в получасе езды на троллейбусе.

С транспортом в Москве полегче, чем в Челябинске. Ходит он по расписанию, часто. Студенту-очнику положена социальная карта, по которой можно оплачивать все виды транспорта за 620 руб.

Комендант объявил: самая задрипанная комната стоит 10 тысяч в месяц.

Да и те, которые считаются получше, — полный ужас. Теснота, тараканы, разбитые кровати и санузлы. Будто не в престижном вузе учишься, а в затрапезном колледже в провинции.

Выбрал я двухместную комнату за 12 500 руб. в месяц.

Кухня и ванная в общежитии.Фото: Из личного архива героя публикации

ДОКАЗАТЬ, ЧТО Я НЕ ЛОБОТРЯС

Около 50 тыс. рублей родителям придется отдавать на меня каждый месяц. Здесь — оплата обучения, проезд и питание из расчета три тысячи рублей в неделю. Для нашей обычной семьи это очень большие деньги.

Теперь моя задача — доказать отцу и маме, что затраты на меня не станут пустыми. Я буду учиться, работать. Начался новый этап жизни — студенчество. Я постараюсь быть лучше всех. Главное, верить в себя. Человек может очень многое.

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