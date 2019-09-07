50 тысяч рублей в месяц: учеба в московском вузе и тараканы в убитой общаге
Всем привет. Меня зовут Никита. Родился и вырос в Челябинске, у меня самая обычная семья. С детства занимался спортом, а вот с учебой не клеилось. Из класса в класс переходил с тройками. Какое-то время меня это устраивало, хотя учителя говорили: «Можешь, но ленишься».
ДОМА НА СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ НЕ УЧАТ
В девятом классе на любимые спортивные передачи взглянул не только как зритель. Динамика, экспрессия, огонь! «Стану-ка спортивным журналистом, — подумал я. — Голы, очки, секунды — это мое, я в этом разбираюсь!».
В профессию пошел через школьную телерадиостудию, подтянулся в учебе, рубился за призовые места в региональных и международных конкурсах юнкоров.
Но где учат на спортивного журналиста? В Челябинске направление, увы, не развито.
В 10 классе впервые побывал в Москве и понял: это мой город! Здесь смогу осуществить мечту и выучиться на журналиста спортивных СМИ.
Остановил свой выбор на Российском университете дружбы народов — РУДН.
В 11 классе вгрызся в учебу, вкалывал. У многих одноклассников к началу экзаменов сдавали нервы, накатывала паника. Я много занимался в те дни спортом, чтобы отвлечься.
Самое тягостное — ожидание результатов. Ребята сидели на валерьянке, я в последние две-три ночи перед объявлением итогов сдачи ЕГЭ не спал. К счастью, набрал хорошие баллы и окончил школу с золотой медалью.
Но впереди поджидало еще одно испытание, вступительное, в РУДН. И я отправился в Москву.
До выпуска Никите еще далеко, зато учится в центре столице. Фото: пресс-служба РУДН
150 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО. ЗА ДЕНЬГИ
В РУДН творилось немыслимое. Желающих поступить даже на платное было в десять раз больше вакантных мест. На бюджет прорваться нереально: более 150 человек на место.
Вступительные испытания в университет проходили в два этапа — сочинение и тест.
С сочинением справился, тему раскрыл. А вот тест заставил попотеть: он больше напоминал ЕГЭ, с вопросами на широту кругозора.
Например: «Назовите президента Японии». Премьер-минстр Японии — Синдзо-Абэ. Но государственный строй Японии — конституционная монархия, и должности президента не предусмотрено. Есть император и премьер. Премьер исполняет роль президента. Формально глава государства — император. Вот такие подковырки!
Порог испытания для учебы по контракту я прошел. Цена обучения в год — 300 тыс. рублей.
Сдал я все и вернулся домой: жить просто так в Москве дорого. 300 тысяч для моих родителей — большие деньги, у нас самая обычная челябинская семья. Мама с папой заранее накопили на оплату первого семестра. К декабрю нужно внести еще 150 тысяч на второй семестр. Экономим на всем. Я планирую устроиться в Москве на работу.
В августе предстояло заселение в общежитие. Мы купили с мамой самые дешевые, невозвратные, билеты на три дня в Москву.
Никита пребывает в смятенных чувствах.Фото: Из личного архива героя публикации
По словам человека курирующего распределение по корпусам, трех суток было с лихвой.
В первый же день подали заявление на предоставление общаги. И тут нас огорошили: заявление о заселении рассматривают неделю. Мы запаниковали: билеты в Челябинск сдать нельзя!
Проводил я маму в аэропорт и остался в столице. Мама перед посадкой расплакалась: страшно было меня оставлять одного. Приютили московские друзья, за что я им благодарен. Денег на аренду угла у меня не было.
ВЗЯТКА ЗА КОМФОРТ И ТАРАКАНЫ
Наконец получил письмо-разрешение на заселение в общежитие РУДН. Отправился к человеку, распределяющему места.
Меня встретил мужчина средних лет. Повел непонятный для меня разговор о том, что обычно из Челябинска приезжают небедные абитуриенты, как-то хитро на меня посматривал. Я не врубился в его игру и молчал. А потом мне сказали, что он намекал на взятку — 50 или 60 тысяч рублей, и место в общаге рядом с вузом было бы моим. Но у меня не было таких денег, если б я и разгадал его странное поведение.
Место в этой двухместной комнате стоит 12 тысяч в месяц с человека.Фото: Из личного архива героя публикации
Распределяющий предложил три общежития на выбор — за тридевять земель от РУДН.
Я выбрал корпус в получасе езды на троллейбусе.
С транспортом в Москве полегче, чем в Челябинске. Ходит он по расписанию, часто. Студенту-очнику положена социальная карта, по которой можно оплачивать все виды транспорта за 620 руб.
Комендант объявил: самая задрипанная комната стоит 10 тысяч в месяц.
Да и те, которые считаются получше, — полный ужас. Теснота, тараканы, разбитые кровати и санузлы. Будто не в престижном вузе учишься, а в затрапезном колледже в провинции.
Выбрал я двухместную комнату за 12 500 руб. в месяц.
Кухня и ванная в общежитии.Фото: Из личного архива героя публикации
ДОКАЗАТЬ, ЧТО Я НЕ ЛОБОТРЯС
Около 50 тыс. рублей родителям придется отдавать на меня каждый месяц. Здесь — оплата обучения, проезд и питание из расчета три тысячи рублей в неделю. Для нашей обычной семьи это очень большие деньги.
Теперь моя задача — доказать отцу и маме, что затраты на меня не станут пустыми. Я буду учиться, работать. Начался новый этап жизни — студенчество. Я постараюсь быть лучше всех. Главное, верить в себя. Человек может очень многое.
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